Ankara'da kuraklık riski azalıyor: 19 günde gelen su geçen yılın toplamını solladı

Mayıs ayında etkili olan kuvvetli yağışlarla birlikte Ankara’daki barajlar son yılların en güçlü toparlanma dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz yıl kuraklık endişesinin gölgesinde kalan başkentte, bu yıl yağışların düzenli ve yoğun şekilde sürmesi su rezervlerine önemli katkı sağladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) açıkladığı veriler, barajlardaki yükselişin hem toplam rezervlerde hem de aktif kullanılabilir su miktarında devam ettiğini ortaya koydu. Uzmanlar, son yağışların yalnızca yüzeysel değil, ana rezervleri de ciddi şekilde beslediğine dikkat çekiyor.

BARAJLARDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Başkentte etkili olan sağanak yağışlarla birlikte barajlardaki toplam doluluk oranı yükselişini sürdürüyor. Dün açıklanan verilere göre toplam doluluk oranı yüzde 45,86 olarak ölçülürken, bugün açıklanan son verilere göre bu oran yüzde 46,04 seviyesine çıktı.

Uzmanlar, mayıs ayında etkisini artıran yağışların baraj seviyelerine doğrudan katkı sağladığını ve önümüzdeki günlerde de yükseliş eğiliminin sürebileceğini belirtiyor.

AKTİF SU MİKTARINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Şebekeye doğrudan verilen ve kullanılabilir durumda olan aktif su miktarında da güçlü artış yaşanıyor. Dün yüzde 39,56 olarak açıklanan aktif doluluk oranı, 19 Mayıs itibarıyla yüzde 39,75 seviyesine yükseldi.

Bu artışın, yağışların yalnızca kısa vadeli bir etki yaratmadığını, aynı zamanda barajların ana rezervlerini de beslediğini gösterdiği ifade ediliyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 19 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk

oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %81,98

Çamlıdere Barajı: %40,28

Çubuk 2 Barajı: %71,21

Eğrekkaya Barajı: %80,61

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %68,71

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,19

Peçenek Barajı: %27,48

HAVZALAR SON YILLARIN EN VERİMLİ DÖNEMİNİ YAŞIYOR

2026 yılı, Ankara’nın su kaynakları açısından son yılların en bereketli dönemlerinden biri olmaya hazırlanıyor. Geçen yılın şubat ayında baraj havzalarına yalnızca 15 milyon metreküp su girişi olurken, bu yıl aynı dönemde bu miktar 236 milyon metreküpe ulaştı.

Yağışlardaki büyük artışın, kuraklık riskini önemli ölçüde azalttığı değerlendiriliyor.

MAYISTA GEÇEN YILIN RAKAMLARI AŞILDI

Ankara barajlarına mayıs ayında gelen su miktarı, ay henüz tamamlanmadan geçen yılın toplam seviyesini geride bıraktı. 2025 yılının mayıs ayında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girişi olurken, 2026’nın yalnızca ilk 19 gününde bu miktar 77 milyon 641 bin 74 metreküpe ulaştı.

Ortaya çıkan tablo, başkentte su rezervleri açısından son yılların en güçlü toparlanmalarından birinin yaşandığını gösteriyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne

seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve

mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir. İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar.

Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.