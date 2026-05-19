19 Mayıs 1981'de Atatürk'ün anısına yapılan saat hala çalışıyor: Okulun başköşesinde!

Samsun Şehit İlhan Hamlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrenci ve öğretmenleri, 19 Mayıs 1981 yılında çok anlamlı bir projeye imza attı. Atatürk'ün doğumunun 100. yılı anısına, okul bünyesinde tamamen el emeği ve yerli imkanlarla büyük bir mekanik ayaklı saat üretildi.

TAŞINMA SÜRECİNDE SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Uzun yıllar okulun sembolü haline gelen ve tamamen okulun kendi el emeği olan tarihi mekanik saat, 2020 yılında zorunlu bir mola verdi.

Okul binasının başka bir yere taşınması ve ardından başlayan tadilat dönemi nedeniyle, hassas bir mekanizmaya sahip olan ayaklı saat bir süre korumaya alınarak kullanılmadı.

BAKIMI YAPILDI, YENİDEN ÇALIŞTIRILDI

Okul yönetimi, bu anlamlı mirasa sahip çıkmak adına 2024 yılında harekete geçti. Tarihi saat, okulun yeni binasına getirilerek kapsamlı bir onarım ve bakım sürecinden geçirildi.

Yapılan titiz çalışmaların ardından, Atatürk'ün anısını yaşatan tarihi ayaklı saat yeniden tıkır tıkır çalışmaya başladı.

"OKULUMUZUN EN GÜZEL KÖŞESİNE YERLEŞTİRDİK"

Okulda 19 Mayıs 1981'de sergilenmeye başlanan saatte taşınma sürecinde yıpranma oluştuğuna işaret eden Yücel, "O dönemki öğrenci ve öğretmenlerimizin hatırasına sahip çıkmak amacıyla el emeği olan bu saatimizi alıp okulumuzun en güzel köşesine yerleştirdik. Temizlettirerek işlerlik kazandırdık." dedi.

Okulun Makine ve Tasarım Teknolojisi Alan Şefi Hasan Ferit Önen de 33 yıldır okulda görev yaptığını söyledi.

Saatin 1981 yılında atölye uygulamaları dersi kapsamında yapıldığını, o dönem aynı okulda öğrenci olduğunu aktaran Önen, "Bu saatten 4 tane üretildi. Biri bakanlığa gitti, biri yapımında bize yardımcı olan firmaya verildi, ikisi de okulda kaldı. Bu saat hala çalışır vaziyette." ifadelerini kullandı.

SAATİN YAPIMI YAKLAŞIK 1 YIL SÜRDÜ

Saatin yapımının yaklaşık bir yıl sürdüğünü dile getiren Önen, mekanizmanın çelik, pirinç, bronz ve alüminyum parçalardan oluştuğunu söyledi.

Önen, dönemin şartlarında üretim sürecinde bazı zorluklar yaşandığını dile getirerek, "Gövdesi çelik aksamdan, diğer aksamları pirinçten oluştu. Yataklarında bronz kullanıldı. En çok zorlanılan kısım dişlerin yataklanması oldu. O dönemde rulman bulmak daha zordu. Bu nedenle pirinç ve bronz yatak kullanıldı." dedi.

"BELLİ ARALIKLARLA YAĞLANMASI GEREKİYOR"

Saatin kurma sistemiyle çalıştığını, düzenli olarak bakım yapılması gerektiğini vurgulayan Önen, "Belli aralıklarla yağlanması gerekiyor. İki tane 40 kiloluk ağırlığı var. Çelik tellerinin değişimi gerekiyor. Geçen yıl öğrencilerimizle birlikte bakımını yaptık, yağladık, çalışmayan aksamlarını yeniledik. Şu anda çalışır vaziyette." diye konuştu.

Önen, yıllar önce öğrencilik döneminde yapımında görev aldığı saatin bugün aynı okulda çalışır halde sergilenmesinden mutluluk duyduğunu söyledi. (AA)