Amasya'da yaşayan doğasever Ercan Eftelioğlu, kırsal bölgede gezerken farklı bir lale türü fark etti. Fotoğraflarını botanikçilere ileten Eftelioğlu'nun keşfi bilim dünyasında heyecan yarattı.

BİLİM İNSANLARI YERİNDE DOĞRULADI

Bölgeye gelen Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker ve Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Müdürü Salih Sercan Kanoğlu, bitkinin literatürde kayıp olarak geçen Yitik Amasya lalesi olduğunu doğruladı.

Prof. Dr. Eker lalenin ilk kez 1892 yılında toplandığını, en son 1896'da görüldüğünü aktardı. O tarihten bu yana 130 yıl boyunca kendisi dahil pek çok yerli ve yabancı araştırmacının bitkiyi bulmak için bölgeye geldiğini ancak izine rastlanamadığını belirtti.

"KAYBOLMADIĞINI, YAŞADIĞINI GÖRDÜK"

Eker "Bugün önemli bir gün. Çünkü bu bitkinin kayıp olduğunu sanıyorduk ama 130 yıl sonra aslında Amasya'da kaybolmadığını, yaşadığını ancak yaşam alanının oldukça sınırlı olduğunu gördük. Bundan sonraki süreçte bitkiyi koruma altına alıp yaşatmaya çalışacağız" dedi.

"KAYIP LALEYE ÇOK BENZİYORDU"

Eftelioğlu ise doğada gezerken dikkatini çeken laleyi fotoğrafladığını ve botanikçilere ilettiğini anlattı. Eftelioğlu "Baktım, Amasya'nın kayıp lalesine çok benziyor, iki örnek aldım, fotoğraf çektim. Botanikçi ağabeylerimize ilettik. Baktılar ki Amasya'nın kayıp yitik lalesi. Hocalarımız da geldi, yerinde gördüler" diye konuştu.

(AA)