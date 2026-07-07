1800 yıl sonra bulundu: Herkes şaşkına döndü

Arkeoloji dünyasını heyecanlandıran devasa bir keşfe imza atıldı. Yaklaşık 1800 yıl önce gerçekleşen Got istilası sırasında alevlere teslim olan antik bir Roma kalesinde, dönemin en kritik yapılarından birinin kalıntıları gün yüzüne çıkarılması herkesi şaşkına çevirdi.

Romanya'da yer alan Recari Roma Kalesi'ndeki kazıları yürüten Oltenia Müzesi uzmanları, tarihin seyrini değiştirecek verilere ulaştı. Craiova Belediye Başkanı Lia Olguța Vasilescu'nun aktardığı bilgilere göre arkeologlar, Roma garnizonunun karargahından sonra en stratejik ikinci yapısı olan ve askeri gıda stoklarının korunduğu devasa bir tahıl ambarının (horreum) taş temellerini keşfetti.

GOT İSTİLASI VE KÜL OLAN TARİH

Araştırmacılar, kazı esnasında yapıyı tamamen yok eden çok büyük bir yangının izlerine rastladılar. Elde edilen bulgular, bu görkemli taş kalenin MS 3. yüzyıldaki kanlı Got istilaları sırasında yıkıldığını doğruluyor.

Belediye Başkanı Vasilescu keşifle ilgili yaptığı açıklamada, "Devasa taş duvarlar ve yangın izleri, neredeyse iki bin yıla yayılan bir hikâyeyi anlatıyor. Bu durum, Roma surlarının varlığının son anlarını daha iyi anlamamızı sağlıyor," ifadelerini kullandı.

BÖLGENİN EN BÜYÜK İKİNCİ TAŞ SURLARI

Antik çağlarda Roma birliklerinin Jiu Nehri vadisini kontrol etmek için kullandığı Recari Roma Kalesi, askeri açıdan hayati bir stratejik role sahipti. Bölgedeki en büyük ikinci taş sur olma özelliğini taşıyan bu yapının keşfi, Roma askeri yerleşimlerinin iç yapısını ve imparatorluğun çöküş döneminde yaşanan trajik olayları aydınlatmaya devam edecek.