İZSU'dan çok sayıda ilçeye kesinti: Karabağlar'da çalışmalar 28 gün sürecek

İZSU'dan çok sayıda ilçeye kesinti: Karabağlar'da çalışmalar 28 gün sürecek 18 Mayıs Pazartesi İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. En uzun kesinti Konak ve Ödemiş'te: bazı mahalleler 8 saat susuz kalacak. Karabağlar Basın Sitesi'nde branşman yenileme çalışması 28 gün boyunca günlük 3 saatlik kesintiye neden olacak.