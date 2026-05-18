İZSU'dan çok sayıda ilçeye kesinti: Karabağlar'da çalışmalar 28 gün sürecek
18 Mayıs Pazartesi İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. En uzun kesinti Konak ve Ödemiş'te: bazı mahalleler 8 saat susuz kalacak. Karabağlar Basın Sitesi'nde branşman yenileme çalışması 28 gün boyunca günlük 3 saatlik kesintiye neden olacak.
18 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’in 7 ilçesinde 28 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
18 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:23 - 12:23 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çay │ Muhittin Erener │ R.Şevket İnce, 2136/1. Sk. İçi
- Sebep: Ana Boru Arızası
18 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih │ Maltepe
- Sebep: Ana Boru Arızası
18 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 - 28 gün süreyle (pazar, arefe ve Kurban Bayramı günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: Arızalı Branşmanların Yenilenmesi
18 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:29 - 11:29 │ Süre: 2 saat
- Konum: Alsancak, 1456. Sk. No:56
- Sebep: Ana Boru Arızası
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:03 - 11:03 │ Süre: 2 saat
- Konum: Boğaziçi │ Ferahlı │ Levent │ 26 Ağustos, 3513 ile 3514. KVŞ Sukaçakları
- Sebep: Bölge Sayaç Bakımı
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 03:00 - 09:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Boğaziçi │ Emir Sultan │ Güney, 2203. Sk. No:36 Önü
- Sebep: Ana Boru Arızası
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alsancak │ Kültür │ Turgut Reis
- Sebep: Yağmur Suyu Altyapı Çalışması Kapsamında Hat Deplase Çalışması
18 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akıncılar │ Anafartalar │ Atatürk │ Bengisu │ İnönü │ Kuvvetli │ Mimar Sinan │ Zafer
- Sebep: Ana Boru Arızası
18 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:15 - 12:00 │ Süre: 2 saat 45 dakika
- Konum: Sığacık, 137/27. Sk.
- Sebep: Ana Boru Arızası
18 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Turan
- Sebep: Ana Boru Arızası
18 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bornova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Buca ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çiğli ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Foça ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karşıyaka ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kiraz ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Torbalı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Urla ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.