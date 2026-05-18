GDZ Elektrik'ten 18 Mayıs uyarısı: İzmir'de 17 ilçede 37 kesinti noktası açıklandı

İzmir'de bugün 17 ilçede 37 noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Beydağ, Buca, Kiraz, Selçuk ve Tire'de sabahtan akşama kesintiler yaşanıyor.

18 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ

18 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir’in 17 ilçesinde 37 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…

18 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Balçova

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Fevzi ÇakmakTeleferik, Ayşe Selen Ayla, Enver Paşa, Fatih Sultan, Gaziler, Halit Ziya, Karakulak, Metin Altıok, Ömer Seyfettin, Sakarya Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bergama

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
  • Konum: AşağıbeyYukarıbey Kaplan, Kaplanköy Köyü İç Yolu
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bergama

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:36 - 17:25 │ Süre: 7 saat 49 dakika
  • Konum: İsmailli Hacılar, Hacılar İsmaili Bucağı, Hacılar Köyü İç Yolu
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bergama

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: BozköyÇalıbahçeCevaplıEğrigölKarahıdırlıKoyuneliKurfallıSarıdereTekkedereYenikentZeytindağ, Ağaçlı, Ali Bey, Asil, Bakkal Mehmet, Bilim, Bozköy Küme Evleri, Çalıbahçe Köyü İç Yolu, Cemal Çavuş, Eğrigöl Köyü İç Yolu, Eğrigöl Köyü Yolu, Eren Güngör, Eser, Fatih Sultan Mehmet Cd., Fırtına, Gençlik Cd., İzmir Çanakkale Yolu, Kahraman, Kemal Atatürk Cd., Koca Mehmet, Kurfallı, Mehmet Ali Akkın, Meydan, Millet Cd., Pamukçular, Papatya, Polat, Şair Mehmet Akif, Sakıp Yeral, Sami Kaçmaz, Sarıdere Köyü İç Yolu, Semih Kaya, Seyit Onbaşı, Tekkedere Köyü İç Yolu, Vali Kutlu Aktaş Cd., Ziya Paşa
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beydağ

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: HalıköyYağcılar, Rüzgar
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Bornova

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
  • Konum: BarbarosGazi Osman PaşaMeriçTuna, 5301, 5401, 5401/1, 5401/2, 5402, 5403, 5404, 5408, 5413, 5413/1, 5414, 5415, 5417, 5417/1, 5418, 5419, 5420, 5421, 5422, 5423, 5424, 5425, 5500, 5500/1, 5500/2, 5601/2, Fatih Cd., Kamil Tunca Cd., Kemalpaşa Cd., Refik Tulga Cd., Sanat Cd., Yavuz Selim Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Kemalpaşa, 7407, 7407/1, 7407/4, 7407/5, 7407/7, Çanakkale Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bornova

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Atatürk, 857/1, 860, 861, Hürriyet Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Buca

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Zafer, 2316, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2342/1, 2360, 2360/1, 2361, 2364, 2365, 2369, 2370, 2370/1, 2371, 2372, 2373, 2374, 2401, Turgut Özal
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çeşme

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Altınyunus, 3441, 3448
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Dikili

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Salimbey
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Foça

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: HacıveliYenibağarası, 20, 20/4, 415, 430, 434/1
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karabağlar

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: MaliyecilerSalih Omurtak, 9620, 9624, 9625, 9626, 9627, 9627/1, 9627/2, 9630, 9633, 9635, 9637, 9638, 9641, 9644, 9651, 9653, 9654, 9657
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
  • Konum: Salih Omurtak, 9586, 9602, 9618, 9626, 9628, 9634, 9635, 9636, 9640, 9641, 9642, 9643, 9656, 9659/1, 9659/2, 9660, 9661, 9662/1, 9662/3, 9665/1
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: EsenyalıMetin OktayPoligonŞehitler, 123, 123/6, 123/7, 123/10, 123/11, 123/16, 52/1, 52/3, 52/4, 52/5, 52/6, 52/7, 52/8, 52/9, 52/10, 52/11, 52/12, 52/16, 52/18, 52/21, 52/22, 52/23, 52/31, 52/32, 52/42, 52/52, 52/54, 52/55, 52/56, 52/74, 52/81, 52/93, 52/97, 52/98, 52/101, İhsan Alyanak Blv.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Karşıyaka

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Bahriye Üçok, 1762, 1762/1, 1762/2, 1763, 1764, 1766, 1769, 1822, 1824, 1854, Berin Taşan, Girne Blv., Latife Hanım, Rüştü Sardağ Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Bahriye Üçok, 1671, 1764, Latife Hanım, Rüştü Sardağ Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: İmbatlıÖrnekköy, 1825, 1847, 1847/4, 1847/9, 6070, 6070/1, 6070/3, 7450, 7451, 7452, 7453, 7454, 7454/1, 7455/1, 7458
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karşıyaka

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: Demirköprü, 6180, 6180/1, 6180/3, 6186, 6187, 6188, 6190/3, Bestekar Yusuf Nalkesen, Şehit Piyade Er Turabi Karagöz
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kemalpaşa

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: CumalıDereköyGökyakaVişneliYeşilköy, 3101, 3102, 3104, 3106, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4008/1, 4009, 4010, 4011, 4012, 4014, 4017, 4018, 4019, 4024, Aşağı Vişneli Yolu Küme Evleri, Cumalı Yolu Küme Evleri, Dereköy Yolu, Dereköy Yolu Küme Evleri, Gökyaka Yolu Küme Evleri, Kıralanı Yolu Küme Evleri, Tepe Arası Yolu Küme Evleri, Vişneli Köyü İç Yolu, Yeşilköy Yolu Küme Evleri
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kiraz

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yeşildere, Ahmettepesi Küme Evleri
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ödemiş

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: BalabanlıKonaklıUmurbey, Balabanlı Köyü İç Yolu, Kalealtı Küme Evleri
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ödemiş

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
  • Konum: Birgi, 1. Beyzade, 1. Spor, 18 Evler, 2. Beyzade, 2. Spor, 3. Beyzade, Akmescit, Allame, Arif Çelebi, Aydınoğlu, Berrak, Birgi Atatürk, Birgi Cumhuriyet, Birgi Deresi Küme Evleri, Börekçi, Çakırağa, Çay, Çörekbaba Küme Evleri, Demir Baba Cd., Derviş Ağa, Dumlupınar, Fatih Mehmet Bey Cd., Gazi Atatürk Cd., Gökçen, Güdük Minare, Hacı Abdullah Efendi, Hacı Osman, Hacıguz, Hıdırbey, İmam-ı Birgivi, İncir, İrimağzı Küme Evleri, İsabey, Karaoğlu, Kayhan Girgin, Kenar, Kızılmescit, Kocaçeşme, Meydanbaşı, Muhittin Efendi, Onur, Sancak, Santral Küme Evleri, Saraçlar, Şaşallı Küme Evleri, Şehit Erdal Canpolat, Şehit Gürol Madan Cd., Şehit Muammer Gönen, Şehit Raşit Başoğlu, Sinne, Tarih, Taşpazar Küme Evleri, Üç Eylül, Ufuk, Uluselvi, Umurbey Cd., Üskesler Küme Evleri, Yarbaşı
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ödemiş

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Artıcak, Artıcak Yaylası Küme Evleri
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ödemiş

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: BebeklerBülbüllerÇamyaylaDemirciliDereuzunyerEmmioğluİlkkurşunIşıkKaradoğanKarakovaKayaköyKerpiçlikKızılcaKöselerOrtaköySekiköySeyrekliŞirinköySuçıktıSüleymanlarTosunlarTürkmenÜç EylülÜzümlüVelilerYeniköy
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ödemiş

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 11:00 - 12:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
  • Konum: KonaklıOvakent, Taşlık Küme Evleri, Tire Ödemiş Yolu
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ödemiş

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Birgi, 18 Evler, Demir Baba Cd., Gazi Atatürk Cd., İrimağzı Küme Evleri, Sinne
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Selçuk

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Belevi, 12001, 12001/1, 12002, 12003, 12004, 12005, 12006, 12007, 12008, 12009, 12011, 12012, 12013, 12014, 12015, 12016, 12017, 12018, 12020, 12021, 12022, 12023, 12024, 12025, 12026, 12027, 12028, 12029, 12030, 12032, 12034, 12039, 12502, 12503, 12504, 12505, 12507, 12508, 12509, 12510, 12511, 12512, 12513, 12514, 12515, 12516, 12517, 12518, 12519, 12520, 12521, 12522, 12523, 12527, 12528, 12529, 12530, 12531, Belevi Cumhuriyet, Cumhuriyet, Doktor Tahsin Kayayurt, Domuz Gediği, Görünmez, İzmir Aydın Cd., İzmir Cd., İzmir-Aydın Otoyolu Belevi Bağlantısı, Şehitler, Selçuk-İzmir Yolu, Taşocağı, Tire, Topalak, Ümit Akoğul
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Selçuk

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: Şirince, Karıncalı Yokuş
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Tire

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: BüyükkaleHalkapınarHasançavuşlarKüçükkaleMehmetlerÜzümler, 1 Nolu Cumhuriyet, 2 Nolu Cumhuriyet, 2. İnönü, 4253, 4254, 4255, 4258, 4264, 4265, Atam, Belevi Yolu Cd., Büyükkale Cumhuriyet, Büyükkale Hastane, Büyükkale Köyü İç Yolu, Büyükkale Okul, Çakmak, Fulya, Güneybatı, Halkapınar Cami, Halkapınar Cumhuriyet, Halkapınar Köyü İç Yolu, Halkapınar Yayla, Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, Hasançavuşlar Yolu, İsmet Paşa, Kale, Kerimoğlu, Küçükkale Cumhuriyet, Küçükkale İç Ova Yolu, Küçükkale Köy Altı Küme Evleri, Küçükkale Köyü İç Yolu, Küçükkale Köyü Yolu, Küçükkale Yolu, Meclis, Orman, Şehit Hasan, Selvili, Tire Yolu, Uysal Küme Evleri, Üzümler Köyü İç Yolu, Yakamoz, Yeşil Kent Yol Altı Küme Evleri, Yeşil Kent Yol Üstü Küme Evleri, Yukarı, Zeytiniçi
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tire

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: GökçenKırtepeKızılcahavlu
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tire

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
  • Konum: DerebaşıKahratKızılcahavlu, İzmir Ödemiş Yolu
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Torbalı

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Tulum, 202
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Urla

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:30 - 11:00 │ Süre: 30 dakika
  • Konum: AltıntaşGülbahçeİçmelerÖzbekTorasan, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 534, 536, 538, 540, 543, 544, 545, 548, 550, 551, 554, 555, 558, 559, 560, 563, 564, 566, 569, 570, 571, 571/1, 572, 575, 576, 577, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 622, 1000, 1001, 1002/1, 1005, 1007, 1008, 1012, 1012/1, 1014, 1018, 1019, 1019/1, 1022, 1024, 1026, 1029, 1029/4, 1029/5, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1048/1, 1051, 1053, 1055, 1056/1, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1088, 1090, 1092, 1098, 1106, 1107, 1114, 1122/1, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1142, 1144, 1151, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1163/1, 1163/2, 1167, 1180, 1181, 1182, 1189, 6111, 6114, 6116, Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., İçmeler Cd., İtokent Cd., Kemal Ertan Cd., Mavice, Nuri Özbek Cd., Pınardere, Sakarya, Tekke Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Urla

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
  • Konum: İçmeler
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Urla

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Özbek, 6101, 6102, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6213, 6214, 6215, 6216, Dişçiler Sitesi, Eğri Liman Cd., Tukan Sitesi
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Urla

  • Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 16:00 - 16:30 │ Süre: 30 dakika
  • Konum: AltıntaşGülbahçeİçmelerÖzbekTorasan, 500, 501, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 512, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 521, 522, 524, 525, 526, 527, 528, 531, 534, 536, 538, 540, 543, 544, 545, 548, 550, 551, 554, 555, 558, 559, 560, 563, 564, 566, 569, 570, 571, 571/1, 572, 575, 576, 577, 582, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 610, 622, 1000, 1001, 1002/1, 1005, 1007, 1008, 1012, 1012/1, 1014, 1018, 1019, 1019/1, 1022, 1024, 1026, 1029, 1029/4, 1029/5, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1040, 1041, 1042, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1048/1, 1051, 1053, 1055, 1056/1, 1058, 1059, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1082, 1084, 1085, 1086, 1087, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1088, 1090, 1092, 1098, 1106, 1107, 1114, 1122/1, 1128, 1130, 1132, 1134, 1136, 1138, 1142, 1144, 1151, 1153, 1154, 1155, 1157, 1158, 1159, 1160, 1162, 1163, 1163/1, 1163/2, 1167, 1180, 1181, 1182, 1189, 6111, 6114, 6116, Bafi K-9 Köpek Çiftliği, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Cd., Eski Urla-İzmir Yolu Cd., Göçmen Cd., İçmeler Cd., İtokent Cd., Kemal Ertan Cd., Mavice, Nuri Özbek Cd., Pınardere, Sakarya, Tekke Cd.
  • Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

18 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Aliağa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayındır ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Bayraklı ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Gaziemir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Karaburun ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Kınık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menemen ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

18 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

18 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.

