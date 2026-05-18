Avrupa'dan Anadolu'ya, BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan 28 ilçede 90 nokta için kesinti listesi açıklandı
İstanbul'da bugün 28 ilçede 90 noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Bahçelievler'de gece yarısından itibaren 7 saatlik kesinti yaşanırken Beykoz, Sancaktepe ve Şile'de kesintiler 9 saate ulaşıyor.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul’un 28 ilçesinde 90 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Anadolu, Amiral, Hoca Ahmet Yesevi, Orhan, Tayfur, Tutkun
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sedef, Meriç, Ataşehir
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tahtakale, Babadağ, Bayrak, Simge, Çamlıdere
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşpala, İnci
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Avcılar
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tahtakale, Halk, Hayat, Petrol, Servis, Uğur, Vatan, Özgürlük, İstanbul
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 100. Yıl, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2137, 2138, 2140, 2141, Barbaros, Matbaacılar, Matbaacılar 5
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 00:00 - 07:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bahçelievler, Aydınlık 1, Dr. Süreyya, Dizer, Komik Hasanefendi, Kültür, Yıldızlı, İbrahim Erk │ Siyavuşpaşa, Pınarlı, Ay Çıkmazı, Cevizlik, Emek, Karanfil, Krizantem, Küçük Çınar, Mustafa Kemalpaşa, Pınar, Yaprak, Yaprak Çıkmazı, Zeytinlik, Çavuşpaşa, Çağlayan, Çeşme, Şehit Hüseyin Uzunal │ Şirinevler, Barbaros, Bentler, Cengiz Topel, Sarnıç, Çeşme
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Kartopu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Güzide Hanım
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Şirinevler, Gediz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Siyavuşpaşa
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bahçelievler, Komik Hasanefendi, Mehmetçik
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kartaltepe, Akın Yolu, Aksoy, Boztepe, Dost, Karlitepe, Koşuyolu, Talat Artemel, Yayla Dağı, Yıldız Tepe, Üçtepe, İkiztepe │ Yenimahalle, 10 Temmuz │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeşilköy, Albay Salim İlkuçan, Demiryolu, Gazi Evrenos, Hareket Ordusu, Mahmut Şevket Paşa, Orhan Gazi, Sapan, Seyit Ali, Yeşilköy Halkalı, Zümrüt, Ümran, İrfaniye, İstasyon
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sakızağacı, Şinasi Gürünlü │ Yenimahalle, 10 Temmuz │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Zuhuratbaba
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bakırköy
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kartaltepe, Akın Yolu │ Şenlikköy, Akın, Avcılar, Cami Girişi, Florya, Güven, Tezgel, Özgür, Üniversite
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Altınşehir, 115, Aybek, Gülten, Osmanlı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Başakşehir
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şahintepe, Aşık Veysel, Barbaros Hayrettin
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Başakşehir
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şahintepe, Adım, Barbaros Hayrettin, Denizci, Eski İstanbul, Kılıç, Kumsal, Mahmur, Mert, Oğuz Çıkmazı, Sevda, Sırma Çıkmazı, Yayla, Yıldız, Çakır, Çınar, Çıtır, Özay
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Başakşehir
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Başakşehir, İshakpaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Cihannüma, Akdoğan, Barbaros, Bostancı Veli, Hasfırın
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Dinç, Ekol, Dakik, Fıkra, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Maşatlık, Akat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 16:30 │ Süre: 7 saat
- Konum: Oğul Çıkmazı, Çamlıca, İncirlik, Bahtiyar, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Su Yolu Çıkmazı, Ocak Çıkmazı, Hediye
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 16:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Geyik, Ebrar, Ulus, Varlık Çıkmazı, Onüçevler Çıkmazı, Onbirevler Çıkmazı, Hanımeli Çıkmazı, Doğa Evleri Çıkmazı, İstanbul, Menteşe
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şehit Er Cengiz Karcıoğlu, Şehit Albay Suat Karadağ, Elbistan, Ekinciler, Şehit Hasan Kaya
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adnan Kahveci, Kışla
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu, 72, 74, Barış
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 11:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Davutpaşa, Davutpaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Davutpaşa, 62, 63, 64, 65, Davutpaşa
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Oruçreis, 599, 601 Çıkmaz, 602, 603, 604, Barbaros, Gazi, Karadeniz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 1003, 1004, 1005 │ Menderes, 381
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Birlik, 835, 836, 836/1 Çıkmaz, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 848/1 Çıkmaz, 849, 850, 865, 867, 867/1, 868, 869, 869/1, 870, Atışalanı, Fatih Sultan Mehmet, Karaoğlanoğlu, Şehit Vedat Çağlar │ Fevzi Çakmak, 1140 │ Kemer, 900, 901, 904, Atışalanı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Turgut Reis, 491, 491/1
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fatih, 204., 218., 219., 267., Aksaray, Anafartalar │ Tuna, 738.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Esenler
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tuna, 678., 683., 689., 694., Şehit Cengiz Karcıoğlu
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, Yağmur │ Necip Fazıl Kısakürek, Ali Rıza Bey, Ayça, Belen, Efe, Havza, Sema, Çağla
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Talatpaşa, 1029., 1034., 1036., 1037., 1045., Fatih Sultan Mehmet │ Yeşilkent, Fatih Sultan Mehmet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Esenyurt
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Osmangazi, 2608., 2611., 2616., Gülbir, Günebakan, Lavanta, Çuha Çiçeği
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atikali, Eski Altay, Karadut, Meymenet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Molla Gürani, Hikayeci, Softa Sinan
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karagümrük, Hoca Murat, Kaleboyu, Kuru Çınar, Niyazi Misri, Sarmaşık, Çalı Çıkmazı
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Fatih
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Aksaray, Yenikapı Kumsalı │ Balabanağa, Ahmet Şuayip, Zeynep Kamil
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa, 1002., 1003., 1015.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sanayi, Kurşunlu, Okçu, Saadet, Samsun, Sancak, Tekin, Çavuşoğlu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kağıthane
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Merkez, Ceylan, Himmet, Çınar
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Söğütlü Çeşme, 1.Bülent, 1.Fatih, 1.Gazi Osman Paşa, 1.Kayalı, 1.Korutürk, 1.Kömürcü Yolu, 1.Menderes, 1.Oğuzhan, 1.Sazlı, 1.Zeytin, 2.Barbaros, 2005., 2006., 3.Namık Kemal, 4.Kartal, Altıncan, Bayar, Cemal Gürsel, Ertuğrul, Gülbahar, Kenar, Mestan, Neslihan, Turan Seçkin, Turan Şahin, Öner │ Tevfikbey, Seçkin
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İstasyon, 1.Plevne, 1.Yeniyol, 1.Çiçek, 1.İncirli, 1.Şeker, 1407., 1429., 1430., 1431., 1432., 1433., 1434., 2.Gelincik, 2.Sakarya, 3.Cami, 5.Akasya, Güler, Hasanpaşa, Kömürcü Yolu, Ordu, Park, Söğütlü, Yeni Mektep, Şehit Erdal Çınar, Şirin
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Irmaklar, Alparslan, Büyük Çınar, Zerdali, Kartal, Kumsal, Camiler, Eski Camii, Çimenlik, Okulcu, Uzun, Narlıdere, Çağla
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Taylan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: İdeal, Bahçeler, Petek Çıkmazı, Kadir Has, Kutlu, Kaynak, Sitem, İlkem, Öğrenci, Sağlık, Yeşiltepe, Kanaryalar, Çamsakızı, Sümer, Panorama, Kalender, Coşkun, Park, Bülbül, Güneş Işığı, Avcılar, Sakızlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Güler, Refah, Alaçam, Emek Öz, Buğra, Bozkurtlar, Figen, Bozkurt Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Aslanbey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Emek, Dinçerler, Büyükbakkalköy (Başıbüyük) Bağlantı Yolu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mareşal Fevzi Çakmak, Şehit Nedim Özpolat, Hamam
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şefika
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Barbaros Hayrettin Paşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yelken, Tercüme, Rıfat Ilgaz, Aşıklı Sultan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Şehit Can Şencan, Çam, Yahya Kemal Beyatlı, Piri Reis, Akasyalı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Zümrüt, Bayburt, Sancak, Hıdırellez, Efrat, Gelinlik, Fersah, Paydaş, Muhsin Yazıcıoğlu, Çam Sakızı, Botanik, Uzman, Güllü, Saraydüzü, Merkez, Ulubat, Kaçkar, Tandoğan, Yayla, Denizciler, Çığır, Anız, Gül, Dut Çıkmazı, Küme, Valide, Kayin, Fırat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Reyhan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Reyhan, Eşref Bitlis, Dedepaşa
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Pendik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 18:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kemençe, Aheste, Rıfat Ilgaz
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sancaktepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Klavuz, Kenan, Çataltepe, Aysel, Mazıdağı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mimar Sinan, Kınalı, Atatürk, Efeler, Merve
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Aslanağzı, Mertler, Kısa, Zümral, Büşra, Aluç, Gülüm, Kanarya, Anıt, Çiğdemli, Müstesna, Değer, Kanaryam, Bilal-i Habeşi, Faruk, Bademli, Bayrak, Üzümlü, Sancak, PTT, Sancaklı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sancaktepe
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Doğanay, Veysel Karani, Nezaket, Sebat, Akyıldız, Tuğba, Merve
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Uskumruköy, Ayvacık, Uskumru
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 16:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bahçeköy Yeni, Karaağaç, Kemeraltı, Ladin, Menekşe, Orta Selvi, Pusula, Yukarı Dere
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 16:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Maslak
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 20:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çayırbaşı
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 17:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yeni, Karakütük
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, 3360, 3398, Ahsen, Alev, Emirhan, Gündem, Hüner, Lületaşı, Nişan, Oya │ Selimpaşa, 3360, 3386, 3391, 3398, 3399 Çıkmaz, 3401, 3402 Çıkmaz, 3403, 3404 Çıkmaz, 3405, 3406 Çıkmaz, 3407, 3408 Çıkmaz, 3409, 3410, 3411, 3417, 3418, 3999, Zebur
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Hürriyet, Burma, Erge Çıkmazı, Flamingo, Gönül, Görgülü, Gülbaba, Gülhan, Hendek, Kardelen Çıkmazı, Kavaklı, Keban, Rahmi Çolakoğlu, Sarıca, Çaylı │ Kadıköy, Kadıköy │ Ortaköy, Fildişi
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 13:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Derman, Uskumru, Amber, Kanal, Yaka, Akgül, Orhan Gazi, Kalecik, Semanur, Mercan, Feza
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 75. Yıl, 1317, 1335, 1336, 1337, 1338/1, 1339, 1340, 1340/1, 1341, 1351, 1352, Gazi, Millet, Okul, İsmetpaşa │ Gazi, 1342, 1343, 1344, 1351, 1352, Okul │ Zübeyde Hanım, 1342, 1343, 1344, 1351, 1443, Gazi, Okul
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Uğur Mumcu, 2293, 2295, Muhsin Yazıcıoğlu
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sultangazi
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Sultançiftliği, 188, 23
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Hazerfan, Alper, Sarraf, Muşebak, Cengiz Topel, Lise Yolu, Postacı Hasan Uzun, Beyaz Akasya, Şehit Mustafa, Ilıca, Evliya Çelebi, Bosna, Adalar, Başöğretmen, Akkavak, Yakuplu, Anayurt, İsmail Dinçer, Figen, Dumlupınar, Şehit Ahmet, İlgi, Şile, Tülin, Park, Nostalji, Kara Ağaç, Kuzey
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Şile
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Temel, Çayırlar, Dekor, Yosun, Göksu, Aktif, Çabuk, Denizkızı, Ubeyli, Evrenli, İmrenli, Tomurcuk, Ekim, Fide, Boya Taşı, Eyüpoğlu, Bostanlar, Tarlabaşı, Çakır, Manşar, Sınır, Çeşme Arkası, Şanlı Zafer, Karan, Kışlak, Hamarat, Karabeyli
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Bulgurcu, Denizhan, Özgür, Vatan, Mikail, Ali İhsan Paşa, Nurgül, Betül, Bezirgan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Gülbeyaz, Alemdağ, Sakarya, Çiğdem
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Özdem, Öner, Özveri, Aktaş, Çağlagül, Erzurum, Ordu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ordu, Gerdan
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alemdağ
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Veliefendi, G/1 Çıkmaz
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beştelsiz, 101., 102., 104., 107/1., 108., 108/1., 108/2., 108/3., 109., 110., 307., Dr. Kamil Kamuran Yadigar, Dr. Sadık Ahmet, Prof. Dr. Muammer Aksoy │ Nuripaşa, 12. │ Telsiz, Dr. Sadık Ahmet, Dursun Kılıç
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Zeytinburnu
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gökalp, 251., 253., 31., 31/1., 31/2., 31/3., 31/4., 31/5., 32., 32/1., 32/2., 33., 34., 34/1., 35., 39., 39/1., 39/2., 39/5., 39/A, 40., 73., 73/6., 73/7., Zübeyde Hanım, Şehit Komiser Günaydin │ Telsiz, Zübeyde Hanım
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Büyükçekmece ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çatalca ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.