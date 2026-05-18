İstanbul barajları güven vermiyor: İnişli çıkışlı seyir sürüyor!

İstanbul’da su rezervleri açısından büyük bir kritik öneme sahip olan bahar dönemi, beklenen büyük toparlanma gerçekleşmeden neredeyse sona eriyor.

Mevsimin son yağışları kent genelinde aralıklarla etkili olmaya devam etse de barajlardaki su seviyelerinde kayda değer ve kalıcı bir artış yaşanmadı.

Son yağış dalgasına rağmen sezonun kapanma aşamasına gelmesi ve barajların hala tam kapasiteye yaklaşamamış olması, su güvenliği açısından yetersiz bir tablo olarak değerlendiriliyor.

BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Baharın son günlerinde kenti etkisi altına alan yağışlar, İstanbul’un su depolarına beklenen ve arzu edilen katkıyı sağlayamadı. İSKİ verilerine göre 16 Mayıs’ta yüzde 71,61 olarak kayıtlara geçen toplam doluluk oranı, bir sonraki gün düşüş göstererek yüzde 71,46’ya gerilemişti.

Bugün açıklanan son verilere göre ise barajlardaki doluluk oranı yüzde 71,53 oldu. Bir önceki güne kıyasla küçük bir artış yaşanmış olsa da mevcut seviye yine de istenilen ve güven veren noktaya ulaşamadı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (18 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,29

Darlık Barajı: %92,03

Elmalı Barajı: %96,46

Terkos Barajı: %59,43

Alibey Barajı: %65,89

Büyükçekmece Barajı: %55,2

Istrancalar Barajı: %33,32

Kazandere Barajı: %56,95

Pabuçdere Barajı: %56,65

SON 10 YILIN EN ZAYIF TABLOLARINDAN BİRİ

Geçtiğimiz yıl yaşanan olağanüstü kuraklık dönemi hariç tutulduğunda, İstanbul’daki mevcut su rezervleri son 10 yılın en düşük seviyeleri arasında yer alıyor. Özellikle nisan ayında beklenen verimli ve kuvvetli yağışların gerçekleşmemesi, megakentin olası su krizlerine karşı direncini zayıflattı.

Baraj doluluk oranlarının yüzde 80-90 seviyesindeki güvenli eşiğe ulaşamamış olması, yaklaşan yaz sıcakları ve buna bağlı yüksek buharlaşma riskiyle birleşince endişeleri artırıyor. Uzmanlar, barajlardaki bu durgunluğun yaz aylarında artacak sıcaklıklarla birlikte ciddi bir risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

ŞEHRİN SU KAYNAKLARINDA DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR

Günlük 3 milyon metreküpü aşan su tüketimi, İstanbul’u kendi kaynaklarının ötesine geçmeye zorluyor. Nüfusu ve tüketimi sürekli artan megakent, artık yalnızca kendi sınırları içindeki barajlarla yeterli suyu sağlayamıyor.

Bu nedenle Melen ve Yeşilçay sistemlerinden yapılan kesintisiz su takviyeleri hayati bir önem taşıyor. Uzmanlara göre dış havzalardan sağlanan bu büyük destek olmasaydı, İstanbul’daki su krizinin çok daha ağır boyutlara ulaşması kaçınılmaz olabilirdi.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi

stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik

sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini

gündeme getirir.