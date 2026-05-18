BUSKİ uyardı: Nilüfer ve Mustafakemalpaşa'da kesintiler sürüyor
18 Mayıs Pazartesi Bursa'nın 3 ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Mustafakemalpaşa'da 7 mahallede kanalizasyon çalışmaları nedeniyle su 21 Mayıs'a kadar her gün 9 saat kesilebilir. Nilüfer Özlüce'de de kesinti 19 Mayıs'a dek sürüyor.
18 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 3 ilçesinde 9 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
18 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 16 Mayıs 2026 - 21 Mayıs 2026 (09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman)
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye
- Sebep: Kanalizasyon Çalışmaları Kapsamında Olası İçme Suyu Hattı Arızası
18 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 - 19 Mayıs 2026 (10:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman)
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Özlüce
- Sebep: Kanalizasyon Çalışmaları Kapsamında Olası İçme Suyu Hattı Arızası
18 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Veysel Karani, Verim Sk.
- Sebep: Arıza
18 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
18 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yıldırım ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.