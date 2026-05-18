UEDAŞ bugün 12 ilçeyi uyardı: Bursa'da 47 noktada elektrik gidiyor
Bursa'da bugün 12 ilçede 47 noktada planlı elektrik kesintisi uygulanacak. Mudanya, Nilüfer ve Yıldırım en fazla etkilenen ilçeler olurken Karacabey, Kestel ve Orhangazi'de kesintiler 7-8 saate ulaşıyor.
18 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
18 Mayıs 2026 Pazartesi günü Bursa’nın 12 ilçesinde 47 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
18 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Narlı, Armutlu Yolu
- Sebep: Trafo Değişimi
18 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gürsu
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Zafer, Kazım Karabekir
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Gürsu
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İstiklal, Ağasar, Orhun, Kazım Karabekir, Ural, Sebat, Gök
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Gürsu
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Zafer, Dedeçınar
- Sebep: AG Tesis Çalışması
18 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yiğit, 2253, 2250, 2256, 2259, 2258, 2255, 2257, 2254, 2252, 2251, Yiğitköy
- Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniceköy, 896, Bursa, 895, Arda Boyu
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 16:00 - 18:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Turgutalp, Uzay, Üniversite, Barbaros, Aşkın, Fevzi Çakmak, Emre, Özçelik
- Sebep: OG Müşteri Talebi
İnegöl
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 16:00 - 18:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Burhaniye, Çakmak, Mertler, Şehit Er Turan Çulfa, Ömür, İhlas, 1. Örnek, Gündoğan, Bal, Fen, Gülsün Hanım, Uzay, Şahin
- Sebep: OG Müşteri Talebi
İnegöl
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 16:00 - 18:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Süleymaniye, Hasköy
- Sebep: OG Müşteri Talebi
18 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
İznik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hacıosman, Sarısu, Sarısu/1, Merkez/6, Kırkharman, Merkez/8, Güney Kesim5
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
İznik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kutluca, Kutluca, Kutluca/1
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
İznik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Candarlı
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
İznik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kırıntı
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
İznik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gürmüzlü
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
İznik
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Elmalı, Elmalı/11, Elmalı/12, Elmalı
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
18 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dağkadı │ Çavuş
- Sebep: OG Direk Deplase
18 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kestel
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Gölcük, Hudede, Gölcük Bağlar, Çeşmebaşı, Gölcük Bursa, Gölcük Okul, Küllük, Gölcük Erguvan, Dede Alanı, Mezarlık, Demirci, Gölcük Yukarı, Gölcük Dik, Gölcük Meydan, Uzun Yol, Su Deposu Yolu, Yenişehir, Çaydamar, Taşlı, Mandıra, Serap
- Sebep: OG Hat Bakım
18 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ömerbey, Körfez, 2. Dikyamaç, Şehit Hakan Tamaç, Yeşil, Fidandibi, Çiğdem, Çamdibi
- Sebep: Trafo Bakım
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hasanbey, Kesik Selvi, Dikbayır, Selvilik
- Sebep: Trafo Bakım
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çamlık, Çamlık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, Çamlık_1
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Emirleryenicesi, Emirleryenicesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesudiye, Mesudiye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 49
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şükrüçavuş, Sağır Kamil, 3. Cami, 1. Harmanlar, Rüştiye Mektebi, 2. Camii, Meydancık, İğneci, Yokuş Çeşme, Tahir Paşa Köşk, Parti, Selvilik, Rıfat Efendi
- Sebep: Trafo Bakım
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hasanbey, Selvilik, Turgutbey, 1. Lale, Karakuşdere, Rüştiye Mektebi, Bayramyeri, 1. Harmanlar, Doğanbey, Şehit Osman, Namazgah, 2. Camii
- Sebep: Trafo Bakım
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çayönü, Çayönü 18, Çayönü 4
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yaman, Yaman 1, 2, 3, 5, 6, 7
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yörükyenicesi, Yörükyenicesi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Hançerli, Hançerli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, Hançerli Köy İçi
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çınarlı, Çınarlı 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 1. Çınarlı
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Mudanya
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Orhaniye, Orhaniye 1, 2, 3, 4, 7, 1. Orhaniye
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
18 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karaman, Kültür, Kısa (170), Kaçar, Sevgi (170)
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Esentepe, Tornacı, Tuna, Hacılar, Bayır (160)
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çamlıca, Şekerci
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çalı, 113 (410)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 13:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ürünlü
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Badırga, 8, 10, 4 (740), 1 (740), 3 (740), 5, 7, 8 (740), 9 (740), 2 (740), 6
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 17:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çaylı, 16 (730), Kalemir, 6 (730), 10 (730), 7 (730), 3 (730), 9 (730), 14 (730), 11 (730), 8 (730), 12 (730), 15 (730), 1 (730), 4 (730), 13 (730), 2 (730), 5 (730)
- Sebep: OG Fiziki İrtibat
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kayapa, 187 (530)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: İnegazi, 7 (450), 1 (450)
- Sebep: Abone Bağlama
18 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhaneli
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Nalınlar
- Sebep: Trafo Direği Deplase
Orhaneli
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: 300 Evler │ Karabekirpaşa
- Sebep: OG Hat Bakım
18 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Muradiye, Eski Mezbaha Yolu
- Sebep: AG Hat Bakımı
Orhangazi
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Bayırköy
- Sebep: OG Hat Bakım
18 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Burcun │ Kıblepınar │ Selimiye │ Paşayayla │ Fethiye │ Toprakocak │ Yeniköy
- Sebep: OG Hat Bakım
18 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Değirmenlikızık, 1. Kaçar, 1. Selvili, 1. Birsel, 3. Uğur, 1. Darıca, Tartıcı Çıkmaz, 2. Değirmen, Burak, 1. Belgeci
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şükraniye, 8. Turan, 9. Yayla, Batıoğlu Çıkmaz, 2. Meram, 2. Şark, Reyhan Çıkmaz, 2. Ege, 3. Bal, 10. Yeni, 18. Dere, 3. Çavdar, 4. Çakıl
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Yıldırım
- Tarih: 18 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Davutkadı, Şehit Er Mehmet Öztürk, 1. Serdar
- Sebep: SDK Değişimi
18 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
18 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
18 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Osmangazi ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.