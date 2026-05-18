Mayıs bitmeden rekor geldi: Ankara barajları doluyor

Bahar mevsiminin son ayı olan mayısta etkili olan bereketli yağışlarla birlikte başkent Ankara, son yılların en güçlü toparlanma süreçlerinden birini yaşıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) paylaştığı veriler, geçen yıl yaşanan kuraklık endişelerini tamamen geride bırakan son derece dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

Sezonun son sağanak yağışları aralıklarla etkili olmayı sürdürürken, bu durum su kaynaklarındaki olumlu seyrin devam etmesini sağlıyor.



TOPLAM DOLULUK ORANINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Ankara’daki barajların doluluk oranı, baharın son günlerinde kenti etkisi altına alan sağanak yağışlarla birlikte düzenli yükselişini sürdürüyor. Bugün açıklanan son verilere göre barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 45,86 seviyesine ulaştı.

AKTİF DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Şebekeye doğrudan verilen ve musluklara ulaşan aktif kullanılabilir su miktarındaki artış ise toplam doluluk oranından daha güçlü bir ivme yakaladı. Bugün açıklanan son verilere göre aktif doluluk oranı yüzde 39,56 oldu.

Uzmanlara göre bu artış, yağışların yalnızca yüzeysel bir etki yaratmadığını, barajların ana rezervlerini de ciddi şekilde beslediğini gösteriyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 18 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk

oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %81.29

Çamlıdere Barajı: %40.10

Çubuk 2 Barajı: %71.25

Eğrekkaya Barajı: %80.47

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %68.51

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %32,33

Peçenek Barajı: %27,48

HAVZALARDA YAĞIŞ REKORU YAŞANIYOR

2026 yılı, Ankara’nın su hafızasına son yılların en verimli dönemlerinden biri olarak geçmeye hazırlanıyor. Geçen yılın şubat ayında baraj havzalarına yalnızca 15 milyon metreküp su girişi olurken, bu yıl aynı dönemde bu miktar 236 milyon metreküpe ulaştı.

MAYIS, GEÇEN YILIN TOPLAMINI ÇOKTAN GERİDE BIRAKTI

Ankara barajlarına gelen su miktarı, mayıs ayının henüz ilk yarısında olmasına rağmen geçen yılın aynı ayındaki toplam seviyeyi aşmış durumda. 2025 yılının mayıs ayında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girişi olurken, 2026’nın yalnızca ilk 18 gününde bu miktar 73 milyon 871 bin 103 metreküpe ulaştı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne

seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve

mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar. Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir. İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.