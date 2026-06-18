İzmir su tüketiminde rekor kırdı

İZSU'nun son verilerine göre İzmir'in günlük su üretimi 737 bin 519 metreküple bu yılın en yüksek değerine ulaştı.

Tüketim artarken yükün büyük bölümünü Gördes Barajı ve Göksu kuyuları üstlendi. Tahtalı Barajı'nın payı yüzde 15,5'e düşürüldü. Gördes Barajı'nda aktif doluluk yüzde 40,15'e geriledi. Toplam kullanılabilir su 354 milyon metreküple geçen yılın aynı döneminin 6 katından fazla oldu.

Tahtalı Barajı'ndaki aktif doluluk yüzde 53,33'e indi. İZSU'nun günde yalnızca 115 bin metreküp su çekerek barajı koruması erime hızını frenlemeye devam ediyor.

Günde 253 bin metreküp su çekilen Gördes Barajı'nın birkaç gün içinde doluluk oranının yüzde 40'ın altına inmesi bekleniyor. Alaçatı Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 69,48'e geriledi.

16 HAZİRAN 2026 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ürkmez Barajı: Aktif %91,82

Aktif %91,82 Balçova Barajı: Aktif %86,16

Aktif %86,16 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Aktif %69,48

Aktif %69,48 Tahtalı Barajı: Aktif %53,33

Aktif %53,33 Gördes Barajı: Aktif %40,15

REKOR TÜKETİME ULAŞILDI

17 Haziran'da İzmir'de 737 bin 519 metreküp su üretildi. Bu rakam 16 Haziran'daki 725 bin metreküplük önceki rekoru aştı. Artan talebi karşılamak için İZSU'nun başvurduğu kaynaklar da sınırlarını zorluyor.

Gördes Barajı günde 253 bin metreküple toplam üretimin yüzde 34,4'ünü karşıladı ve bu ayın en yüksek çekim değerini kaydetti.

Göksu kuyuları ise 153 bin metreküple İzmir'e verilen suyun yüzde 20,7'sini karşıladı. Göksu kuyuları İzmir'in en hızlı büyüyen su kaynağı oldu. Halkapınar kuyuları 115 bin metreküp su üreterek üçüncü sıraya ulaştı, Tahtalı Barajı da aynı miktarsa su sağlayarak takip etti.

İzmir'de haziran ortasında verilen suyun yüzde 46'sı kuyulardan, yüzde 54'ü ise barajlardan karşılandı.

Mevcut 354 milyon metreküplük kullanılabilir su, günlük 738 bin metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 480 günlük rezerve karşılık geliyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, İzmir’in orta ve uzun vadeli su arz güvenliğini analiz etmek için en güvenilir veri kaynağıdır. Kuraklık riskinin toplumsal yaşamı ne ölçüde etkileyebileceği, geçen yıl yaşanan kriz döneminde net bir şekilde görülmüştür. Nitekim baraj rezervlerinin tükenme noktasına gelmesi, kentin 13 ilçesinde altı ay boyunca planlı gece kesintilerinin uygulanmasına yol açarak günlük hayatın akışını doğrudan değiştirmiştir.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Baraj havzalarında biriken anlık su miktarının, tesislerin azami depolama kapasitesine oranlanmasıyla yüzde cinsinden veri elde edilir. İzmir’in en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı’nın aktif depolama hacmi 287 milyon metreküptür. Barajda şu an 153 milyon metreküp kullanılabilir su stokunun bulunması, aktif doluluk oranının yüzde 53,33 olduğunu göstermektedir. Bu veri mevsimsel yağışlar, şebekeden yapılan günlük çekimler ve buharlaşma kayıpları doğrultusunda her gün yeniden şekillenmektedir.

AKTİF DOLULUK İLE TOPLAM DOLULUK ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Baraj havzalarının en taban noktasında yer alan ve teknik imkansızlıklar nedeniyle şebekeye aktarılamayan su kütlesi "ölü hacim" olarak kabul edilir. İZSU Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan aktif doluluk oranı, bu durağan hacmi dışarıda bırakarak yalnızca kente verilebilecek kullanılabilir su miktarını gösterir. 2025 yılının sonunda Tahtalı Barajı’nda aktif doluluk oranı yüzde 0,13’e gerilediğinde, havzada görünürde su bulunmasına rağmen teknik olarak şehre verilebilecek su tamamen tükenmiştir.

İZMİR BARAJLARI İÇİN KRİTİK EŞİK NEDİR?

Kentin su omurgasını oluşturan Tahtalı Barajı için yüzde 50 seviyesi kritik emniyet sınırı olarak kabul edilmektedir. Bugün itibarıyla yüzde 53,33 seviyesinde olan Tahtalı Barajı, bu risk eşiğinin yalnızca 3,33 puan üzerinde seyrediyor. İZSU’nun ana havzayı korumak adına Tahtalı’dan yapılan çekimleri minimumda tutarak Gördes Barajı ve yer altı su kaynaklarına yüklenmesi bu güvenli aralığı korumaktadır.

SU REZERVLERİ AZALDIĞINDA HAYAT NASIL ETKİLENİYOR?

Su stokları kritik sınırların altına indiğinde, ilk olarak şebeke basıncı düşürülür ve bu durum yüksek katlı binalarda suyun zayıf akmasına neden olur. Kuraklığın derinleşmesi durumunda ise bölgesel ve saatli planlı kesintiler kaçınılmaz hale gelir. Geçen sene Tahtalı Barajı’nda doluluğun yüzde 10’un altına düşmesiyle 6 Ağustos’tan itibaren İzmir'de 13 ilçede altı ay süren gece kesintileri uygulanmıştır. Süreçte Gördes Barajı’nın ölü hacmindeki su dahi sisteme çekilmiş ve 20 yıldır atıl durumda bekleyen Güzelhisar hattı acil onarımla devreye alınmıştır.

İZMİR BARAJLARININ İŞLEVLERİ NELERDİR?

Tahtalı, Gördes ve Balçova barajları doğrudan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak üzere işletilmektedir. Çeşme Yarımadası’na hizmet veren Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı, hem içme suyu arzı hem de tarımsal sulama amacıyla çift yönlü çalışmaktadır. Güzelhisar Barajı sanayi ve tarımsal sulama odaklı tasarlanmış olsa da kriz dönemlerinde şehir şebekesine acil içme suyu desteği sağlayabilmektedir. Ürkmez Barajı ise görece küçük depolama kapasitesine rağmen yağış dönemlerinde hızla dolarak bölgesel su dengesine önemli bir katkı sunmaktadır.