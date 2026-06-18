Ankara'ya verilen su rekoru zorladı: Günlük tüketim 1,5 milyon metreküpü ikinci kez aştı

ASKİ'nin son verilerine göre Ankara barajlarında toplam doluluk yüzde 48,91'e, aktif doluluk yüzde 42,97'ye geriledi. Kente verilen su ikinci kez 1,5 milyon metreküpü aşarken, barajlardaki kullanılabilir su 559 milyon 836 bin metreküpe indi.

Barajlardaki toplam su 711 milyon 543 bin metreküp olarak ölçüldü. Kente verilen günlük su 1 milyon 501 bin metreküple 14 Haziran'daki rekorun hemen altında kaldı. Tüketim artık 1,5 milyon metreküp civarında sabitlenmiş görünüyor.

18 HAZİRAN 2026 ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %82,39

%82,39 Eğrekkaya Barajı: %81,02

%81,02 Kavşakkaya Barajı: %70,64

%70,64 Çubuk 2 Barajı: %69,24

%69,24 Çamlıdere Barajı: %43,62

%43,62 Kurtboğazı Barajı: %35,41

%35,41 Peçenek Barajı: %30,41

%30,41 Türkşerefli Barajı: %10,14

ÇAMLIDERE NE KADAR DAYANIR?

Çamlıdere'deki haftalık 0,24 puanlık erime hızı ayda yaklaşık 1 puana karşılık geliyor. Bu tempoda Çamlıdere yıl sonuna kadar yüzde 37-38 bandına gerileyebilir.

Ancak temmuz ve ağustosta tüketimin 1,6 milyon metreküpü aşmasıyla Çamlıdere'den çekimin daha da artması ve erime hızının yükselmesi bekleniyor.

Çamlıdere'nin 1,1 milyar metreküplük devasa kapasitesinde her 1 puanlık düşüş yaklaşık 11 milyon metreküp suya karşılık geliyor; bu da Ankara'nın yaklaşık 7,5 günlük tüketimi demek.

İvedik Arıtma Tesisi'ne yapılan beslemede Çamlıdere'nin payı belirleyici olmaya devam ediyor. 17 Haziran'da Çamlıdere'den 910 bin, Kurtboğazı'ndan 464 bin metreküp su çekildi.

Mevcut 560 milyon metreküplük aktif su, günlük 1,50 milyon metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 373 günlük rezerve karşılık geliyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, su yönetim otoritelerinin kurak yaz döneminde kentin ne kadarlık bir su rezerviyle idare edeceğini öngörmesini sağlayan temel parametredir. Ankara'da ilkbahar aylarında kar erimeleriyle beslenen ve maksimum seviyeye ulaşan baraj havzaları, yaz boyunca yoğun bir tüketim baskısı altında kalır. Bu nedenle haziran ortasında ölçülen su seviyeleri, kentin yılın geri kalanındaki su arz güvenliği planlaması için net bir yol haritası niteliği taşımaktadır.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Baraj havzalarında biriken anlık su miktarının, tesislerin toplam depolama kapasitesine oranlanmasıyla yüzde cinsinden veri elde edilir. Ankara’ya su sağlayan barajların toplam hacmi 1 milyar 454 milyon metreküptür. Mevcut su stoklarının 711,5 milyon metreküp seviyesinde seyretmesi, toplam doluluk oranının yüzde 48,91 olduğunu göstermektedir. Bu veri mevsimsel yağışlar, kar erimelerinin hızı, günlük şebeke tüketimi ve buharlaşma kayıplarına bağlı olarak her gün dinamik bir şekilde güncellenmektedir.

NEDEN İKİ FAKRLI DOLULUK ORANI VAR?

Barajların en taban noktasında yer alan ve fiziksel altyapı yetersizliği ya da teknik nedenlerle şebekeye pompalanması mümkün olmayan durağan su kütlesi "ölü hacim" olarak adlandırılır. Toplam doluluk oranı bu durağan suyu da kapsarken aktif doluluk oranı yalnızca arıtılarak şehre verilebilecek kullanılabilir temiz su miktarını esas alır.

Ankara’da bugün itibarıyla toplam doluluk yüzde 48,91 iken, aktif doluluk oranı yüzde 42,97’dir. Aradaki fark, baraj diplerinde kalan yaklaşık 152 milyon metreküplük kullanılamaz suyu temsil etmektedir. Bu nedenle, kentin gerçek su güvencesini analiz etmek için her zaman aktif doluluk oranına bakılması gerekir.

ANKARA BARAJLARI YAZ DÖNEMİNE HANGİ SEVİYEDE OLMALI?

Su yönetimi uzmanları, Ankara’nın toplam baraj doluluğunda yüzde 40-50 bandını mevsimsel olarak yeterli kabul ederken, aktif dolulukta yüzde 20’nin altını kritik "alarm seviyesi" olarak tanımlamaktadır. Ankara barajları bu sene en fazla yüzde 49,22 seviyesine kadar yükselmiş, ancak yüzde 50 psikolojik eşiğini yakalayamadan yeniden düşüş eğilimine girmiştir. Mevcut yüzde 42,97'lik aktif doluluk oranı şu an için güvenli bölgeye işaret etse de geçen yılın aynı döneminde yüzde 17 olan bu oranın aralık ayında yüzde 1,60’a kadar gerilediği ve sistemi ciddi şekilde zorladığı unutulmamalıdır.

BARAJALRDA STOKLAR ERİDİĞİNDE NE OLUR?

Su stokları kritik sınırların altına indiğinde, su yönetim idareleri şebeke üzerindeki baskıyı azaltmak adına öncelikle musluk basıncını düşürür. bu durum yüksek katlı binalarda suyun zayıf akmasına neden olur. Kuraklık riskinin derinleşmesi halinde ise saatli veya bölgesel planlı kesintiler devreye girer ve tarımsal sulamaya kısıtlamalar getirilir. Nitekim Ankara, 2025 yılının son aylarında aktif doluluğun yüzde 1,60’a kadar gerilemesiyle fiilen tükenme noktasına gelmişti.

ANKARA BARAJLARININ TEMEL GÖREVİ NEDİR?

Ankara’daki baraj yapılarının ana görevi, kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını kesintisiz ve güvenli bir şekilde karşılamaktır. Sistemin omurgası konumundaki Çamlıdere Barajı, kentin en büyük arıtma tesisi olan İvedik Arıtma Tesisi’ni doğrudan beslemektedir. Süreçte istisnai bir yapıya sahip olan Kesikköprü Barajı, su arzının yanı sıra yılda yaklaşık 250 gigavatsaat hidroelektrik enerji üretimi gerçekleştirmektedir. Kurtboğazı Barajı’nın ise sınırlı bir tarımsal sulama kapasitesi bulunmakla birlikte, yönetimsel öncelik her zaman şehir şebekesine temiz su sağlanmasıdır.