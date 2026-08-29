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Halk TV Türkiye 18 havalimanı personeli yaralandı! Kaygan yolda araç kontrolden çıktı

18 havalimanı personeli yaralandı! Kaygan yolda araç kontrolden çıktı

Büyükçekmece’de havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü, yağmurun ardından kayganlaşan D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan 18 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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18 havalimanı personeli yaralandı! Kaygan yolda araç kontrolden çıktı

Büyükçekmece’de havalimanı personelini taşıyan servis otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada yaralanan 18 kişi hastaneye kaldırıldı.

YAĞIŞ KAZA GETİRDİ

Kaza, saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu’nun Güzelce mevkisinde meydana geldi. Havalimanı personelini taşıyan 34 LAV 526 plakalı servis otobüsünün şoförü, yağışın ardından kayganlaşan yolda direksiyon hâkimiyetini kaybetti.

18 havalimanı personeli yaralandı! Kaygan yolda araç kontrolden çıktı - Resim : 1

Kontrolden çıkan otobüs devrilerek yan yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.

18 havalimanı personeli yaralandı! Kaygan yolda araç kontrolden çıktı - Resim : 2

Araçta bulunan 18 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

18 havalimanı personeli yaralandı! Kaygan yolda araç kontrolden çıktı - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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