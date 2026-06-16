170 aile ölen mesleği diriltti: 9 milyon 375 bin lira kazandırdılar

Batman'ın Sason ilçesinde kökü 1980'li yılların öncesine dayanan ipek böcekçiliği, 1990'larda büyük ölçüde durma noktasına gelmişti. 2009-2010 yıllarında birkaç ailenin yeniden başlattığı üretim, bugün 170 hanenin geçim kaynaklarından biri haline geldi.

Devlet destekleriyle sürdürülen bu üretim 2025 yılında 7,5 ton yaş kozayla ilçe ekonomisine yaklaşık 9 milyon 375 bin lira katkı sağladı. Bu yıl rekoltenin 10-12 tona ulaşması bekleniyor.

HEM EKONOMİK HEM SOSYAL KATKI

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasip Okay, ipek böcekçiliğinin ilçeye etkilerini aktardı:

"Ekonomik etkileri istihdam oluşturur, aile gelirlerini yükseltir, dut yetiştiriciliğine teşvik eder, yerel ekonomiyi canlandırır. Sosyal etkileri ise göçü azaltmaya katkı sağlar, kadın emeğinin değerlendirilmesini sağlar, geleneksel bilgi ve kültürün korunmasına yardımcı olur ve kırsal kalkınmayı destekler."

Okay, ipekten elde edilen liflerin giyim, lüks tekstil, halı ve dokuma ürünleri, perde, yatak takımları ve bazı tıbbi uygulamalarda kullanıldığını da belirtti. 2014-2019 yılları arasında GAP Kalkınma Bölge Ajansı'nın bölgeye destek sağladığını hatırlattı.

"GERÇEKTEN MEŞAKKATLİ BİR İŞ"

2009'dan bu yana ailesiyle ipek böcekçiliği yapan Yusuf Aktaş (23), üretim sürecini anlattı:

"Bursa'da bulunan firmadan yumurtaları paket halinde tedarik ettikten sonra 5 evreden oluşan bu böceği, ilk evrede yumurtanın çatlamasıyla birlikte bizimle başlamaktadır. Böcek sadece dut yaprağıyla beslendiği için yaprakları ince ince kıyarız. Bu aşamalar ilerledikçe yaprak boyutu gittikçe büyümektedir.

En son evrede dallar halinde böcekleri beslemekteyiz. Sonra böcek pupa dönemine geçmektedir. Böcek kendi kozasını örmektedir. Bu iş gerçekten meşakkatli ve zor bir iş olduğu için zaman zaman özellikle de son evrelere doğru zorlanmaktayız."

Yaklaşık 17 yıldır üretim yapan Firyaz Aktaş (45) da işin büyük emek gerektirdiğini vurguladı.

(DHA)