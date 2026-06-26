18 yıl sonra çözülen kadın cinayeti! 7 şüpheli gözaltında

Aydın'da 2008 yılında ortadan kaybolan ve aynı yıl İzmir'de cinayete kurban gittiği belirlenen Naciye A. dosyası yeniden açıldı. Yürütülen çalışmalar neticesinde, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 7 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

18 YIL SONRA DOSYA YENİDEN ELE ALINDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimleri ortak bir çalışma başlattı.

Kurulan özel ekiplerce, 2008 yılından bu yana gizemini koruyan Naciye A'nın kayıp dosyası en ince ayrıntısına kadar yeniden ele alındı.

PLANLI KADIN CİNAYETİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, genç kadının kaybolmasının sıradan bir kayıp vakası olmadığı, olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğu tespit edildi.

Dosya kapsamında yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları, iletişim tespiti, saha araştırmaları ve elde edilen tüm deliller tek tek değerlendirilerek cinayetle bağlantılı şüpheliler belirlendi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Saldırganların ve bağlantılı kişilerin kimliklerinin deşifre edilmesinin ardından düğmeye basıldı. İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Aydın'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

7 GÖZALTI

Gerçekleştirilen başarılı operasyonda olayla ilişkisi bulunan 7 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

AYDIN'DA KAYBOLDU, CESEDİ TORBALI'DA BULUNDU

Yapılan geriye dönük inceleme ve araştırmalarda, acı gerçeğin detayları da ortaya çıkarıldı. Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008'den bu yana kayıp olarak aranan Naciye A'nın, kaybolduğu aynı yıl içerisinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü belirlendi.

Şüphelilerin, cinayetin ardından talihsiz kadının cesedini gizlemek amacıyla Torbalı ilçesine bıraktığı saptandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Soruşturmaya ilişkin İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşımda bulundu:

"2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A. dosyası Polis ekiplerimizce yeniden ele alınarak aydınlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda olayın planlı şekilde gerçekleştirilen bir cinayet olduğu tespit edildi. Aydın’ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.‘nın, aynı yıl İzmir’in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi. Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat birimlerinin desteğiyle yürütülen kapsamlı çalışmalarda olayla bağlantılı olan şüphelilerin tespit edilmesi üzerine; Teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti çalışmaları, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda İzmir merkezli İstanbul ve Aydın’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu yıllar önce işlenmiş suçları aydınlatmaya ve suçluları adalete teslim etmeye devam ediyoruz. Kahraman Polislerimizi, İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlüklerimizi, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

(AA)