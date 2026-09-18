17 yaşındaki çocuk 86 milyon Türk vatandaşının kimlik bilgilerini satışa çıkarmış

Bitlis'te yasa dışı 'VİERA' isimli sorgu paneline yönelik operasyonda 17 yaşındaki S.Y. tutuklandı. Panelde milyonlarca kişiye ait kimlik ve nüfus bilgilerinin bulunduğu, verilerin ücret karşılığında pazarlanmaya çalışıldığı tespit edildi.

Siber Güvenlik Başkanlığı, Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü teknik incelemelerde, 'VİERA' isimli yasa dışı sorgu paneli tespit edildi.

Ekran Haber'in haberine göre, yapılan incelemelerde panel üzerinden 108 milyon 571 bin 832 kişiye ait T.C. kimlik numarası, ad-soyad, doğum tarihi, anne-baba adı ve nüfus bilgileri ile 134 milyon 817 bin 279 adet T.C. kimlik numarasıyla eşleştirilmiş GSM numarası verisinin ücret karşılığında yasa dışı şekilde pazarlanmaya çalışıldığı belirlendi.

PANELİN BAŞINDAKİ İSİM 17 YAŞINDA ÇIKTI

Milyonlarca kişiye ait verilerin bulunduğu paneli yöneten kişinin 17 yaşındaki S.Y. olduğu tespit edildi. 17 Eylül'de şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda siber suçlarda kullanıldığı değerlendirilen 1 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 2 SIM kart, 1 flash bellek ile 10 banka ve kredi kartı ele geçirildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Gözaltına alınan S.Y.'nin suçlamaları kabul ettiği savunmasının yanı sıra ön inceleme tutanakları, MASAK raporu ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın 'VİERA' paneline ilişkin dijital tespitleri mahkemeye sunuldu.

Nöbetçi Bitlis Sulh Ceza Hakimliği, S.Y.'nin tutuklanmasına karar verdi.

Haberde 108 milyon 571 bin 832 kişinin bilgilerinin ele geçirildiği bilgisi yer alsa da TÜİK'in son açıkladığı verilere göre Türkiye'nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişi.

Bu nedenle paneldeki 108 milyonluk veri sayısına nasıl ulaşıldığı ve söz konusu kayıtların içerisinde hayatını kaybeden vatandaşlara ait bilgilerin bulunup bulunmadığı bilinmiyor.