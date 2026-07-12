17 yaşındaki Ceren Nisa'dan 11 gündür haber yok

Kent merkezinde oturan Fadime ve Burhan Bilen çiftinin kızı Ceren Nisa, 1 Temmuz günü öğleden sonra saat 16.30 sıralarında yanına aldığı 2 valizle evden ayrıldı.

Ceren Nisa eve dönmeyince ve telefonlarına da ulaşılamayınca ailesi durumu polise bildirdi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ceren Nisa Bilen’in bulunması için çalışma başlattı.

"KIZIMIZ EVDEN 2 VALİZ İLE AYRILDI"

Kızının hayatından endişe ettiğini belirten 2 çocuk annesi Fadime Bilen, "11 gün önce öğleden sonra saat 16.30 sıralarında kızımız evden 2 valiz ile ayrıldı. O günden itibaren haber alamıyoruz. Emniyete başvuru yaptık. Sağ olsunlar Tokat İl Emniyet Müdürlüğü arama başlattı. O günden bugüne haber almıyoruz. Ben kızımın hayatından endişe ediyorum. Şu an hiçbir haber alınamıyor. Kızımın bulunmasını istiyorum" dedi.

"TELEFONU VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPALI"

Burhan Bilen ise kızının daha önce de evden ayrıldığını ancak telefonunun açık olduğunu ifade ederek, "Kızım 1 Temmuz’da evden çıkıyor, bir daha haber alamadık. Kızımın telefonları kapalı. Emniyete gidip başvurdum. Tokat İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Daha önceden de 2 sefer evden ayrılmıştı. Ama kızımın telefonları o zamanlar devamlı açıktı, haber alıyordum. Arkadaşlarına gidiyordu, bir iki gün kalıp geliyordu. Kızımdan şu anda hiçbir haber alamıyorum. Başına bir şey gelmesinden endişeleniyorum. Telefon numarası, sosyal medya hesapları şu an aktif değil. Bu yüzden endişe duyuyorum. Kızımın bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Kızına dönmesi için çağrıda bulunan Bilen, "Kızım neredeysen çık gel. Sen benim canımsın. Tek isteğim senin bulunman, başka bir şey değil. Gel dön evine; annen, ben, kardeşin perişan olduk. Çok kötü durumdayız lütfen gel" ifadelerini kullandı. (DHA)