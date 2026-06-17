İZSU açıkladı: İzmir barajlarında geçen seneye göre 6 kat fazla su var

İZSU'nun 16 Haziran verilerine göre İzmir'in günlük su üretimi 725 bin metreküpe çıkarak haziran ayının en yüksek değerine ulaştı. Tahtalı Barajı yüzde 53,41'e, Gördes Barajı yüzde 40,21'e geriledi.

Tahtalı Barajı'ndaki kullanılabilir su miktarı 153,3 milyon metreküpe indi. Barajda aktif doluluk oranı haziran başından bu yana yaklaşık 1 puan geriledi. İZSU alternatif kaynaklardan su çekerek Tahtalı'nın gerilemesini yavaşlatıyor.

Gördes Barajı ise yüzde 40 sınırına dayanmak üzere. Alaçatı yüzde 69,64'e düşerek yüzde 70'in altındaki seyrini sürdürüyor.

Geçen sene İzmir'de Beş barajdaki toplam kullanılabilir su 59 milyon metreküptü. Bu yıl aynı tarihte 354 milyon metreküple geçen yılın tam 6 katı su var.

17 HAZİRAN 2026 İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

Ürkmez Barajı: %91,82

%91,82 Balçova Barajı: %86,51

%86,51 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %69,64

%69,64 Tahtalı Barajı: %53,41

%53,41 Gördes Barajı: %40,21

GÖRDES'E BİNEN YÜK ARTIYOR

Dün İzmir'in su üretimi 725 bin metreküple bu ayın en yüksek değerine çıktı. Bu artışın yükünü yine büyük ölçüde Gördes taşıdı, barajdan günde 248 bin metreküp su çekildi ve üretimdeki payı yüzde 34,2'ye ulaştı.

Günde 141 bin metreküple toplam üretimin yüzde 19,5'ini karşılayan Göksu Kuyuları, Tahtalı'yı geride bırakarak ikinci en büyük kaynak konumuna yükseldi. Halkapınar yüzde 15,8 ile (115 bin m³) ve Menemen-Çavuşköy yüzde 10,1 ile (73 bin m³) sisteme katkı sağlamaya devam ediyor. Güzelhisar, Sarıkız ve Pınarbaşı ise devre dışı.

Mevcut 354 milyon metreküplük kullanılabilir su, günlük 725 bin metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 488 günlük rezerve karşılık geliyor. İzmir'in su güvencesi geçen yazla kıyaslanamayacak kadar güçlü olsa da, Gördes'in yüzde 40 eşiğine dayanması İZSU'nun kaynak dengesini yeniden gözden geçirmesini gerektirebilir.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

2025 yazında yaşanan altı aylık kesinti deneyimi, İzmirlilere baraj doluluk oranlarının yalnızca bir istatistik olmadığını hatırlattı. Bu rakamlar kentin su yönetiminin yol haritasını çiziyor ve olası bir krize ne kadar mesafe kaldığını gösteriyor.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Barajlardaki doluluk oranı mevcut su miktarının barajın tam kapasitesine bölünmesi ile elde ediliyor. Tahtalı Barajı'nın aktif kapasitesi 287 milyon metreküp, bugün 153 milyon metreküp kullanılabilir su var ve aktif doluluk yüzde 53,41 olarak ölçülüyor. Yağışlar, su çekimi ve buharlaşma bu oranı günlük olarak değiştiriyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN DAHA GÜVENİLİR?

Barajların dibinde fiziksel olarak çekilip şebekeye verilemeyen bir ölü hacim bulunur. Toplam doluluk bu su miktarını da sayarken, aktif doluluk yalnızca gerçekten suyun şebekeye verilebilecek kısmı kapsar. 2025 sonunda Tahtalı'da aktif doluluk yüzde 0,13'e düştüğünde barajda hala su olduğu görünüyordu ama şehre pompalanabilecek su kalmamıştı.

İZMİR İÇİN BARAJLARDA GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇ?

İzmir'in en önemli kaynağı olan Tahtalı Barajı'nda yüzde 50 kritik eşik kabul ediliyor. Bu seviyenin altında yaz boyu artan talebi karşılamak zorlaşıyor. Son bir haftadır İZSU Tahtalı'dan düşük çekim yaparak Gördes ve yer altı kaynaklarına odaklanıyor.

BARAJLARDA SU AZALDIĞINDA NE OLUR?

Barajlarda stoklar düştükçe önce şebeke basıncı kısılır. Bu önlem yetersiz kalırsa bölgesel ve saatli kesintiler başlar. İzmir 2025'te bu sürecin tamamını yaşadı. Tahtalı Barajı yüzde 10'un altına indiğinde 13 ilçede altı ay boyunca gece su kesintisi uygulandı, Gördes'in ölü hacminden su çekildi, 20 yıldır kullanılmayan Güzelhisar hattı acil olarak onarıldı.

İZMİR BARAJLARI HANGİ İŞLEVLERİ GÖRÜYOR?

Tahtalı, Gördes ve Balçova barajları kentin içme ve kullanma suyuna hizmet ediyor. Tahtalı tek başına İzmir'in su ihtiyacının yüzde 44'ünü karşılayabilecek kapasitede olsa da İZSU şu an bu oranı yüzde 16'ya düşürmüş durumda. Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Çeşme yarımadasında hem içme suyu hem sulama sağlıyor. Güzelhisar ise ağırlıklı olarak sulama amaçlı çalışsa da kriz anında içme suyunu destekleyebiliyor.