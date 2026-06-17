ASKİ açıkladı: Ankara barajları kesintisiz eriyor

ASKİ'nin son verilerine göre Ankara barajlarında toplam doluluk yüzde 48,98'e düştü.

9 Haziran'da yüzde 49,22 ile zirve yapan doluluk oranı bir hafta üst üste gerileyerek yüzde 49'un altına indi. Yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 seviyesine 0,78 puan kala tersine dönen tırmanış, artık kesin biçimde sona erdi.

Aktif doluluk oranı yüzde 43,04'e gerilerken barajlardaki kullanılabilir su 561 milyon metreküpe indi. Ankara'ya verilen günlük su 1 milyon 476 bin metreküp olarak ölçüldü.

Geçen yılın aynı tarihinde toplam doluluk oranı yüzde 28,48, aktif doluluk yüzde 17,29 seviyesindeydi ve barajlarda 225 milyon metreküp kullanılabilir su vardı.

Bu yıl aktif su miktarı geçen yılın 2,5 katına ulaştı. Yılbaşından bu yana barajlara gelen toplam 727 milyon metreküp su ,1992'den bu yana kaydedilen en yüksek değer olmaya devam ediyor.

17 HAZİRAN ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %82,71

%82,71 Eğrekkaya Barajı: %81,12

%81,12 Kavşakkaya Barajı: %70,64

%70,64 Çubuk 2 Barajı: %69,24

%69,24 Çamlıdere Barajı: %43,69

%43,69 Kurtboğazı Barajı: %35,32

%35,32 Peçenek Barajı: %30,41

%30,41 Türkşerefli Barajı: %10,14

YÜZDE 50 NEDEN YAKALANAMADI?

Ankara barajları şubat ayındaki rekor su girişiyle hızla toparlanmış ve nisan sonunda yüzde 45'e, mayıs sonunda yüzde 48'e yükselmişti. Ancak haziran başında tırmanış yavaşladı ve 9 Haziran'da yüzde 49,22 ile zirve yaptıktan sonra tersine döndü.

Kar erimelerinin sona ermesiyle barajlara gelen su miktarı belirgin biçimde azaldı. Mayısta 134 milyon metreküp su gelen barajlara haziranın ilk 16 gününde yalnızca 28 milyon metreküp ulaştı. Sıcaklarla birlikte ise su tüketimi mayıs başındaki 1,23 milyon metreküpten 1,48-1,50 milyon metreküpe fırladı.

Mevcut 561 milyon metreküplük aktif kullanılabilir su miktarı günlük 1,48 milyon metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 379 günlük rezerve karşılık geliyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara'nın su sisteminde doluluk oranları, kentin yazı nasıl geçireceğinin en somut öncü göstergesi. Kar erimeleriyle dolup yazın hızla tüketilen barajlar, haziran ortasındaki seviyeyle sonbahar yağışlarına kadar ne kadar dayanacaklarının ipucunu veriyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Barajlardaki su miktarı toplam kapasiteye bölünerek yüzde cinsinden ifade ediliyor. Ankara'nın baraj kapasitesi 1 milyar 454 milyon metreküp, bugün 712 milyon metreküp su var ve doluluk yüzde 48,98 olarak hesaplanıyor. Bu oran her gün yağışlara, kar erimesine, kentsel tüketime ve buharlaşmaya göre değişiyor.

TOPLAM DOLULUK VE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI?

Barajların dibinde pompalama altyapısının ulaşamadığı bir ölü hacim bulunuyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da sayarken, aktif doluluk yalnızca şehre verilebilecek suyu yansıtıyor. Ankara'da bugün toplam doluluk yüzde 48,98, aktif doluluk yüzde 43,0, aradaki 6 puanlık fark yaklaşık 152 milyon metreküp çekilemeyen suya karşılık geliyor.

ANKARA BARAJLARI YAZIN HANGİ SEVİYEDE OLMALI?

Uzmanlar Ankara barajalrı için toplam dolulukta yüzde 40-50 bandını yeterli buluyor, aktif dolulukta ise yüzde 20'nin altını alarm noktası sayıyor. Geçen yıl Ankara barajlarının aktif doluluk oranı aralıkta tükenme eşiğine gelmişti.

BARAJALRDA SU MİKTARI ERİDİĞİNDE VATANDAŞ BUNU NASIL HİSSEDİYOR?

Barajlarda doluluk düştükçe önce musluk basıncı azalır, üst katlarda su zayıflar. Daha ileri aşamada saatli veya bölgesel kesintiler başlar. Ankara 2025 sonunda aktif doluluk yüzde 1,60'a indiğinde bu senaryonun eşiğine gelmişti, ve kentte uzun süreli su kesintileri yaşanmıştı.

ANKARA BARAJLARI YALNIZCA İÇME SUYU MU SAĞLIYOR?

Evet, Ankara barajlarının temel görevi şehre içe suyu sağlamak. Çamlıdere Barajı sistemin omurgası olarak İvedik Arıtma Tesisi'ni besliyor. Kesikköprü Barajı içme suyu sağlamaya ek olarak yılda yaklaşık 250 gigavatsaat hidroelektrik üretiyor. Kurtboğazı'nın da ek oalrak sınırlı bir tarımsal sulama kapasitesi bulunuyor.