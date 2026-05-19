17 günlük bebek küvözde yandı! İstanbul'daki özel hastanede skandal ihmal

İstanbul Florya'daki bir özel hastanede yaşanan skandal ağızları açık bıraktı. Henüz 17 yaşındaki Asel B. isimli bebek akciğer enfeksiyonu nedeni ile hastaneye yatırıldı.

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre Asel bebek hastaneye yatırılışının 24. saatinde sağ kolundan yandı.

KÜVÖZDEKİ ISITICININ KORUYUCU KAPAĞI YOKMUŞ

Yapılan tespitlerde kuvöz ısıtıcısının üzerinde bulunması gereken koruyucu kapağın yerinde olmadığı ortaya çıktı. Bu ihmal nedeniyle bebeğin sağ kolunun ısıtıcı fanına değdiği ve kolunda üçüncü dereceden yanık oluştuğu kaydedildi.

BAŞKA HASTANEYE KALDIRILDI

Özel hastanede yaşanan skandalın ardından Asel bebeğin aynı gün yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edildiği aktarıldı.

4 ÇALIŞAN İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Skandal üzerine hazırlanan dosyada olayın sadece bir personel dikkatsizliği olarak değerlendirilemeyeceği, hastane yönetiminin tıbbi cihazların kontrolü ve güvenli kullanımından sorumlu olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili olarak verilen kararda E.E., Ö.B., A.Ö.M. ve Y.K. hakkında soruşturma izni verilmesine karar verildiği, Uzm. Dr. H.S.C. hakkında ise ihmal ya da kusur bulunmadığı gerekçesiyle soruşturma izni verilmediği aktarıldı.