16 yıldır Kocaeli limanında bekletiliyordu: Milyonluk krizde görülmemiş karar

Makine arızaları nedeniyle seferini tamamlayamayan bir gemiyle başlayan ve Kocaeli’ye uzanan deniz ticareti uyuşmazlığı, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin emsal niteliğindeki kararıyla sonuçlandı.

16 YILDIR KOCAELİ LİMANINDA BEKLETİLİYORDU

Davacı şirket, 2010 yılında yabancı bayrak taşıyan bir yük gemisini çarter sözleşmesi kapsamında kiraladı. Ancak gemi, yurt dışındaki seferi sırasında art arda meydana gelen makine ve jeneratör arızaları nedeniyle ciddi aksaklıklar yaşadı. Seferden men edilen ve yükü başka gemiye aktarılan yabancı bayraklı gemi nedeniyle başlayan hukuk mücadelesi 16 yıl sonra sonuçlandı.

MİLYONLUK KRİZDE GÖRÜLMEMİŞ KARAR

Nokta Gazetesi'nde yer alan habere göre, Geminin limanlarda beklediği süreçte onarım masrafları, yakıt giderleri ve çeşitli ödemeler kiracı şirket tarafından karşılandı. Yaklaşık 231 bin dolarlık yakıt masrafı başta olmak üzere geminin faaliyetini sürdürebilmesi için önemli ödemeler yapan şirket, daha sonra gemi personelinin ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle geminin Kocaeli’de mahkeme kararıyla seferden men edildiğini belirtti. Gemide bulunan yükler ise başka bir gemiye aktarıldı.

EKSİK HARÇ GEREKÇESİYLE BOZMA KARARI

Davacı şirket, yaptığı ödemeler nedeniyle gemi üzerinde kanuni rehin hakkı bulunduğunun tespit edilmesini ve alacaklarının tahsilini talep ederek dava açtı. Kocaeli Asliye Ticaret Mahkemesi davayı kısmen kabul etti ancak dosya yıllar içerisinde Yargıtay ve Hukuk Genel Kurulu’nun önüne geldi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, dava açılırken eksik harç yatırıldığı gerekçesiyle dosyayı bozdu. Eksikliklerin giderilmesinin ardından yerel mahkeme yeniden karar vererek davacının 231 bin dolar alacağı bulunduğuna ve gemi üzerinde rehin hakkı olduğuna hükmetti.

Karar bu kez yeniden temyiz edildi. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı. Bu kararla birlikte davacı şirketin 231 bin dolarlık alacağı ile bu alacağa ilişkin gemi üzerinde sahip olduğu kanuni rehin hakkı kesinlik kazandı.

Yargıtay, ayrıca 40 bin liralık duruşma vekalet ücretinin davalı taraftan tahsil edilerek davacıya ödenmesine hükmetti. Yaklaşık 16 yılı geride bırakan dava, deniz ticaretinde gemi kiracılarının seferin devamı için yaptıkları zorunlu harcamaların hangi şartlarda kanuni güvence kapsamında değerlendirileceğine ilişkin önemli bir karar olarak değerlendiriliyor.