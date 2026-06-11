16 yaşındaki Kemal'in ölümünde soruşturma okul gezisinde düğümlendi: 4 öğretmen dahil edildi

İzmir'in Menemen ilçesinde yüksekten düşerek hayatını kaybeden 16 yaşındaki lise öğrencisi Kemal Utku Taş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

16 YAŞINDAKİ KEMAL'İN ÖLÜMÜNDE SORUŞTURMA OKUL GEZİSİNDE DÜĞÜMLENDİ

Yıldız Tınaz İzmirlioğlu Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Kemal Utku Taş, 20 Kasım'da Eskişehir ve Ankara'yı kapsayan bir okul gezisine katıldı. Gezi dönüşü 23 Kasım sabahı evden ayrılan Taş'ın, metruk bir binadan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk etapta intihar ihtimali üzerinde durulsa da okul arkadaşlarının, Taş'ın gezi sırasında psikolojik ve fiziksel akran zorbalığına uğradığını iddia etmesi üzerine aile durumu yargıya taşıdı.

Bu tespitler neticesinde okul müdür yardımcısı S.M., Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni D.G., kimya öğretmeni F.U. ve İngilizce öğretmeni S.T. hakkında soruşturma açılması kesinleşti.

4 ÖĞRETMEN SORUŞTURMAYA DAHİL EDİLDİ

Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı ön inceleme raporuna göre, öğretmenlerin 21 Kasım 2025’te Ankara Kızılay'da öğrencilere serbest zaman tanıdığı, kendilerinin yemeğe gittiği ve konaklanan konukevinde 45 dakika boyunca öğrencilerin başında bulunmadığı saptandı. Öğrencilerin, başlarında denetim olmadığı bu süre zarfında kontrol dışı kalarak alkol aldıkları raporda yer aldı.

Taş'ın olay öncesinde katıldığı okul gezisinde akran zorbalığına uğradığı iddiaları üzerine, geziden sorumlu 4 öğretmen hakkında soruşturma izni verildi.

Öğretmenlerin bu karara yaptığı itiraz, İzmir Bölge İdari Mahkemesi 1'inci İdare Dava Dairesi tarafından, haklarında yeterli ve makul şüphenin bulunduğu gerekçesiyle oy birliğiyle reddedildi.

ADLİ TIP RAPORU ORTAYA ÇIKTI

Soruşturma sürecinde İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapor da dosyaya girdi. Rapordaki tıbbi inceleme sonuçlarına göre; Kemal Utku Taş'ın ölümünün ağır travma sonucu oluşan çok sayıda kırık, beyin kanaması, akciğer yaralanması ve yaygın iç kanama nedeniyle gerçekleştiği saptandı.

Yapılan detaylı laboratuvar incelemelerinde gençte herhangi bir alkol veya zehirlenme bulgusuna rastlanmazken, cinsel saldırı iddiasını destekleyecek bir sperm bulgusunun da tespit edilemediği rapora yansıdı. Olayla ilgili geniş çaplı adli soruşturma devam ediyor. (DHA)