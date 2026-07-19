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Halk TV Türkiye 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı: O anlar kamerada

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı: O anlar kamerada

Mersin'in Erdemli ilçesinde kamyonetin çarptığı 20 yaşındaki Z.E., ağır yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, 16 yaşındaki kamyonet sürücüsü gözaltında alındı.

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Elde edilen bilgilere göre, kaza dün Mersin'in Erdemli ilçesinde Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda meydana geldi. S.H.A. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Z.E.'ye çarptı. Metrelerce savrulan Z.E. ağır yaralandı.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı: O anlar kamerada - Resim : 1

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OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Z.E.'ye ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı: O anlar kamerada - Resim : 3

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Kazanın ardından bir süre yoluna devam eden sürücü S.H.A.'nın, çevredeki başka bir sürücünün uyarısı üzerine aracını durdurduğu öne sürüldü. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemede, S.H.A.'nın sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi.

16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yayaya çarptı: O anlar kamerada - Resim : 4

Sürücü gözaltına alınırken, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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