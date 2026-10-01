16 yaşındaki çocuk traktör yıkarken yaşamını yitirdi
Sinop'un Boyabat ilçesinde babasına ait traktörü yıkadığı sırada elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Edil köyü Avluca Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki M.A., babasına ait traktörü basınçlı su makinesiyle yıkadığı sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayın ardından ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan çocuk burada doktorların müdahalelerine karşın hayatını kaybetti.
GENÇ, HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Ailesinin ihbarı üzerine sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A., yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan gencin yaşamını yitirdiği belirlendi.
CENAZE OTOPSİ İÇİN SİNOP'A GÖNDERİLDİ
M.A.'nın cenazesi, işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
AA