16 milyon dolarlık tesis enkaza döndü! 5 yıldızlı otel talan edildi

İstanbullu iş insanı Tekin Alkan’a ait olan Gaia Beach Hotel (eski adıyla Kerpe Diem); 146 odası, 10 bin 677 metrekare kapalı alanı, 5 bin 132 metrekare açık alanı ve kendine ait özel plajı ile bölgenin en büyük turizm yatırımı konumundaydı. Ancak işletme sürecinde yaşanan yönetimsel sıkıntılar ve bürokratik engeller nedeniyle otelin faaliyetleri durduruldu. Tesis, 2020 yılında 16 milyon dolar ekspertiz değeriyle gayrimenkul firmaları aracılığıyla satışa çıkarıldı ve ardından tamamen boş bırakıldı.

SEZON AÇILIŞINDA YARIM KALAN KONSER

Otelin işletme sürecindeki

son hareketli günlerinden biri 2019 yılı Ramazan Bayramı’nda yaşandı. Bayramın ikinci günü düzenlenen sezon açılış konseri için ünlü sanatçı Coşkun Sabah sahne aldı. Ancak konser, çevre sakinlerinden gelen şikayet üzerine olay yerine gelen Jandarma tarafından sonlandırıldı.

KORUMASIZ BİNADA ENDÜSTRİYEL EKİPMANLARDAN KABLOLARA YAĞMA

Nokta Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, faaliyetlerin durdurulmasının ardından tesiste hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Korumasız kalan 5 katlı lüks binaya giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler oteli talan etti.

İlk etapta otel içindeki endüstriyel mutfak ekipmanları, televizyonlar, klimalar ve mobilyalar çalındı. Ardından yağmanın boyutu genişleyerek binanın duvarlarındaki elektrik kabloları, su tesisat boruları ve değerli metaller sökülerek götürüldü. Camları kırılan, kapı ve pencereleri sökülen, duvarları yazılarla doldurulan bina deprem veya savaş görmüş bir enkaz görünümüne büründü.

MAVİ BAYRAKLI SAHİL ŞERİDİNDE YOL HARİTASI BEKLENİYOR

Mavi bayraklı plajları ve doğasıyla Kocaeli’nin turizm merkezi olan Kandıra Kerpe sahilinin göbeğindeki bu devasa yapı, mevcut haliyle hem çevre güvenliğini tehdit ediyor hem de görüntü kirliliği oluşturuyor. Yapının yıkılarak arazinin yeniden turizme kazandırılıp kazandırılmayacağı, mülkiyet sahiplerinin ya da ilgili bakanlıkların ilerleyen süreçte nasıl bir adım atacağı henüz netlik kazanmadı.