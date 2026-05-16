İstanbul’da su krizi endişesi büyüyor

İstanbul'da su rezervleri açısından kritik öneme sahip bahar dönemi, beklenen büyük toparlanma gerçekleşmeden neredeyse sona eriyor. Mevsimin son yağışları kente ulaşsa da barajlardaki su seviyelerinde kayda değer bir artış yaşanmadı.

BARAJ DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Baharın son günlerinde etkili olan yağışlar, İstanbul’un su depolarına beklenen katkıyı sağlayamadı. 14 Mayıs itibarıyla yüzde 71,85 olarak ölçülen baraj doluluk oranı, 15 Mayıs’ta yüzde 71,73’e geriledi. 16 Mayıs itibarıyla açıklanan son verilere göre ise oran yüzde 71,61 oldu.

Sezonun kapanmasına rağmen barajların hala tam kapasiteye yaklaşamamış olması, uzmanlar tarafından yetersiz bir tablo olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durgunluğun yaz aylarında artacak sıcaklıklarla birlikte ciddi bir risk oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

SON 10 YILIN EN ZAYIF TABLOLARINDAN BİRİ

Geçtiğimiz yıl yaşanan olağanüstü kuraklık hariç tutulduğunda, İstanbul’daki mevcut su rezervleri son 10 yılın en düşük seviyeleri arasında gösteriliyor. Özellikle nisan ayında beklenen verimli yağışların gerçekleşmemesi, kentin olası su krizlerine karşı direncini zayıflattı.

Baraj doluluk oranlarının yüzde 80-90 seviyesindeki güvenli eşiğe ulaşamaması, yaklaşan sıcak hava dalgaları ve buharlaşma riskiyle birleşince su güvenliği konusundaki endişeleri artırıyor.

ŞEHRİN SU KAYNAKLARINDA DIŞA BAĞIMLILIK ARTIYOR

Günlük 3 milyon metreküpü aşan su tüketimi, İstanbul’u kendi kaynaklarının ötesine geçmeye zorluyor. Megakent, artan ihtiyaç nedeniyle artık yalnızca kendi barajlarıyla yeterli suyu sağlayamıyor. Bu nedenle Melen ve Yeşilçay sistemlerinden yapılan su takviyesi kritik önem taşıyor.

Uzmanlara göre dış havzalardan sağlanan destek olmasaydı, İstanbul’daki su krizinin çok daha ağır boyutlara ulaşması kaçınılmaz olabilirdi.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (16 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %95,55

Darlık Barajı: %92,03

Elmalı Barajı: %96,56

Terkos Barajı: %59,26

Alibey Barajı: %65,89

Büyükçekmece Barajı: %55,57

Sazlıdere Barajı: %44,87

Istrancalar Barajı: %37,7

Kazandere Barajı: %57,33

Pabuçdere Barajı: %57,42

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, devasa su rezervuarlarında o an bulunan su miktarının havzanın toplam

su tutma kapasitesine olan oranını temsil eder. Teknik literatürde yüzde üzerinden ifade

edilen bu veri, bir kentin su güvenliğini ölçen en temel birim olarak kabul edilir.

Sadece içme suyu değil, aynı zamanda tarımsal sulama ve hidroelektrik enerji üretimi gibi

stratejik alanların planlanması da doğrudan bu verinin takibiyle yürütülür. Oranların kritik

sınırların altına inmesi su kıtlığı riskini, aşırı yükselmesi ise baraj güvenliğini ve taşkın riskini

gündeme getirir.