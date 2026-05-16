Ankara’da barajlar bahar yağışlarıyla doluyor

Başkent, bahar mevsiminin son ayı olan mayısta etkili olan bereketli yağışlarla birlikte son yılların en güçlü toparlanma süreçlerinden birini yaşıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (ASKİ) 16 Mayıs 2026 tarihli verileri, geçen yılın kuraklık endişelerini geride bırakan dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.

TOPLAM DOLULUK ORANINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

Ankara’daki barajların doluluk oranı, baharın son günlerinde etkili olan sağanak yağışlarla birlikte düzenli yükselişini sürdürüyor.

14 Mayıs’ta açıklanan verilere göre toplam doluluk oranı yüzde 44,96 olarak ölçüldü. 15 Mayıs’ta bu oran yüzde 45,27’ye yükseldi. 16 Mayıs itibarıyla açıklanan son verilere göre ise toplam doluluk oranı yüzde 45,55’e ulaştı.

AKTİF DOLULUK ORANINDA SON DURUM

Şebekeye doğrudan verilen ve musluklara ulaşan aktif kullanılabilir su miktarındaki artış ise toplam doluluk oranından daha güçlü bir ivme yakaladı.

14 Mayıs itibarıyla aktif doluluk oranı yüzde 38,89 olarak kaydedildi. 15 Mayıs’ta da aynı seviyesini koruyan oran, 16 Mayıs’ta yüzde 39,21’e yükseldi. Uzmanlara göre bu artış, yağışların yalnızca yüzeysel bir etki yaratmadığını, barajların ana rezervlerini de ciddi şekilde beslediğini gösteriyor.

ANKARA BARAJLARI DOLULUK ORANLARI (ASKİ VERİLERİYLE)

ASKİ’nin 16 Mayıs 2026 raporuna göre, Ankara’ya su sağlayan barajlardaki son doluluk

oranları şu şekilde:

Akyar Barajı: %80,54

Çamlıdere Barajı: %39,79

Çubuk 2 Barajı: %80,03

Eğrekkaya Barajı: %79.38

Kargalı Barajı: %100.00

Kavşakkaya Barajı: %68,04

Kesikköprü Barajı: %100

Kurtboğazı Barajı: %27,48

Peçenek Barajı: %27,48

HAVZALARDA YAĞIŞ REKORU YAŞANIYOR

2026 yılı, Ankara’nın su hafızasına son yılların en verimli dönemlerinden biri olarak geçmeye hazırlanıyor. Geçen yılın şubat ayında baraj havzalarına yalnızca 15 milyon metreküp su girişi olurken, bu yıl aynı dönemde bu miktar 236 milyon metreküpe ulaştı.

MAYIS, GEÇEN YILIN TOPLAMINI ŞİMDİDEN GERİDE BIRAKTI

Ankara barajlarına gelen su miktarı, mayıs ayının henüz ilk yarısında olmasına rağmen geçen yılın aynı ayındaki toplam seviyeyi aşmış durumda.

2025 yılının mayıs ayında barajlara toplam 34,8 milyon metreküp su girişi olurken, 2026’nın yalnızca ilk 16 gününde bu miktar 66 milyon 789 bin 76 metreküpe ulaştı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDİR?

Baraj doluluk oranı, bir barajda bulunan suyun toplam depolama kapasitesine göre ne

seviyede olduğunu gösteren temel bir ölçüttür. Çoğunlukla yüzde (%) ile ifade edilir ve

mevcut su rezervinin ne kadarının dolu olduğunu ortaya koyar.

Bu veri, su kaynaklarının genel durumunu izlemek açısından düzenli olarak takip edilir. İçme suyu sağlanması, tarımsal faaliyetler ve hidroelektrik üretim gibi alanlarda planlama yapılmasına katkı sağlar. Doluluk oranındaki artış ya da azalışlar, su yönetimi açısından önemli sinyaller verir ve olası risklerin önceden değerlendirilmesine imkan tanır.