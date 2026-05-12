16 ilde eş zamanlı IŞİD operasyonu!

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yapılan inceleme sonucunda, IŞİD ile bağlantılı olduğu değerlendirilen kripto cüzdan adreslerinin, örgüt bağlantılı Telegram kanalları üzerinden para toplama faaliyetlerinde kullanıldığı, elde edilen paraların da soğuk cüzdanlara aktarılarak takibinin zorlaştırıldığı ortaya çıktı.

KRİPTO CÜZDANDA 170 BİN DOLAR TOPLANDI

MASAK verilerinde, kripto cüzdan adreslerinin terörizmin finansmanı kapsamında kullanıldığı, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170.000 dolar toplandığı ve bu paraların IŞİD üyelerinde aktarıldığı tespit edildi.

Ayrıca şahısların, terör örgütleri kapsamında adli işlem kaydı bulunan kişilerle para transfer ilişkisi olduğu tespit edildi.

Bugün sabahın erken saatlerde İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Bilecik, Bursa, Hatay, İzmir, Kayseri, Kilis, Konya, Malatya, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerini de kapsayan toplam 16 ilde, şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)