ASKİ rakamları açıkladı: Ankara'nın suyu kat kat arttı

Ankara barajlarında 9 Haziran'dan bu yana süren düşüş yedinci gününe girdi. Toplam doluluk yüzde 49,02'ye, aktif doluluk yüzde 43,08'e geriledi. Barajlardaki kullanılabilir su 561 milyon metreküpe indi. Kente verilen günlük su ise 15 Haziran'da 1 milyon 439 bin metreküpe geriledi.

Geçen yılın aynı tarihinde toplam doluluk yüzde 28,54, aktif doluluk yüzde 17,36 seviyesindeydi. Barajlarda yalnızca 226 milyon metreküp kullanılabilir su vardı. Bu yıl aktif su miktarı geçen yılın 2,5 katı.

16 HAZİRAN 2026 ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %82,93

%82,93 Eğrekkaya Barajı: %81,16

%81,16 Kavşakkaya Barajı: %70,64

%70,64 Çubuk 2 Barajı: %69,24

%69,24 Çamlıdere Barajı: %43,74

%43,74 Kurtboğazı Barajı: %35,20

%35,20 Peçenek Barajı: %30,41

%30,41 Türkşerefli Barajı: %10,14

ANKARA BARAJARINDA DENGE NASIL SAĞLANIYOR?

Son günlerde İvedik Arıtma Tesisi'ne su besleyen iki ana baraj Çamlıdere ve Kurtboğazı'nda dengeler değişmeye başladı.

Geçtiğimiz hafta Kurtboğazı'ndan günde 485 bin metreküp çekilirken bu rakam 15 Haziran'da 404 bin metreküpe düştü. Aynı dönemde Çamlıdere çekimi 871 binden 909 bine yükseldi. İvedik'in toplam çıkışı 1 milyon 312 bin metreküp olarak ölçüldü.

Haziran ayının ilk 15 gününde barajlara toplam 27,1 milyon metreküp su ulaştı. Geçen yıl haziranın tamamında 5,6 milyon metreküp su gelmişti. Bu yıl haziran ayında barajlardaki su girişi giriş geçen yılın yaklaşık beş katı oldu.

Mevcut 561 milyon metreküplük aktif su, günlük ortalama 1,45-1,50 milyon metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 375 günlük rezerve karşılık geliyor. Yüzde 49'un hemen üzerinde duran toplam doluluk önümüzdeki günlerde bu eşiğin altına inecek.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları su idarelerinin yaz planlamasında en çok başvurduğu gösterge. Ankara gibi kış yağışları ve kar erimeleriyle dolup yazın hızla tüketilen bir sistemde, haziran ortasındaki seviye sonbahar yağışlarına kadar stokların ne kadar eriyeceğini hesaplamanın çıkış noktası oluyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Barajdaki su hacmi, barajın tasarım kapasitesine oranlanarak yüzdelik değer elde ediliyor. Ankara'nın toplam baraj kapasitesi 1 milyar 454 milyon metreküpken bugün barajlarda 713 milyon metreküp su var ve toplam doluluk yüzde 49,02 olarak hesaplanıyor. Yağışlar, kar erimeleri, kentsel çekim ve buharlaşma bu rakamı günlük olarak değiştiriyor.

NEDEN İKİ FARKLI DOLULUK RAKAMI VAR?

Barajların dibinde fiziksel yapısı gereği pompalanıp şebekeye verilemeyecek bir su kütlesi bulunuyor. ASKİ'nin yayımladığı aktif doluluk, bu kullanılamaz kısmı dışarıda bırakarak kentin gerçekte ulaşabileceği suyu gösteriyor. Bugün toplam doluluk yüzde 49,02, aktif doluluk yüzde 43,08; aradaki 6 puanlık fark barajlardaki yaklaşık 152 milyon metreküp ölü hacme karşılık geliyor.

ANKARA'NIN YAZI RAHAT GEÇİRMESİ İÇİN DOLULUK ORANI KAÇ OLMALI?

Uzmanlar yaz mevsimine toplam dolulukta yüzde 40-50 bandında girilmesini hedefliyor. Aktif dolulukta yüzde 20'nin altı alarm noktası kabul ediliyor. Ankara bu yıl yüzde 49 ile hedefe yakın girdi ancak yüzde 50'yi yakalayamadı.

Geçen yıl aynı dönemde aktif doluluk yüzde 17 civarındaydı ve kent aralıkta aktif yüzde 1,60 ile fiilen tükenme noktasına gelmişti. Bu yılki 561 milyon metreküp geçen yılın kriz döneminin çok uzağında.

BARAJLARDA SUY AZALDIĞINDA NELER OLUR?

Barajlarda stoklar azaldıkça su idaresi önce şebeke basıncını düşürerek tüketimi yavaşlatmaya çalışır. Yeterli gelmezse saatli veya bölgesel kesintiler başlar, tarımsal sulama kısıtlanır. Ankara geçen aralıkta aktif doluluk yüzde 1,60'a düştüğünde tükenme eşiğindeydi. İzmir'de ise 2025 yazında 13 ilçede altı ay gece kesintisi yaşandı.

ANKARA'NIN BARAJLARI YALNIZCA İÇME SUYU İÇİN Mİ ÇALIŞIYOR?

Ankara'nın barajları çoğunlukla içme suyu için kullanılıyor. Çamlıdere sistemin omurgası olarak İvedik Arıtma Tesisi'ni besliyor; İvedik Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi. Kesikköprü bir istisna olarak yılda yaklaşık 250 gigavatsaat hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı'nın sınırlı bir sulama kapasitesi de var ancak öncelik her zaman kentin içme suyu ihtiyacında.