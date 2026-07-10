150 yılık ağaçlardan toplanıyor: 15 aile 45 gün uğraşıyor, tek bir damlası bile ziyan edilmiyor

Keban Çayı kıyısındaki Soğanlı köyünde dededen kalma 220 dut ağacının yarısından fazlası asırlık. Köyde 15 aile, bu ağaçların meyvesinden ürettikleri geleneksel dut pekmezini satarak geçimini sağlıyor.

Köyün iklimi ve ağaçların dere yatağında konumlanması sayesinde dutlar asırlardır canlılığını koruyor. Kökleri derinlere inen ağaçlar suyunu doğrudan Keban Çayı'ndan alıyor.

45 GÜNLÜK MEŞAKKAT

Üretim süreci sabahın erken saatlerinde başlıyor. Aileler asırlık ağaçların altına dev bez brandalar gererek dutları insan gücüyle silkeliyor. Haftada 2-3 kez tekrarlanan bu işlem hasat boyunca sürdürülüyor.

Toplanan meyveler yaprak ve yabancı maddelerden özenle ayıklanıp yıkandıktan sonra odun ateşinde dev kazanlarda sürekli karıştırılarak kaynatılıyor. Kaynatılan dutlar süzülerek tortusundan arındırılıyor.

GÜNEŞ ALTINDA YOĞUNLAŞIYOR

Süzme işleminden elde edilen şıra, damlardaki geniş tepsilere dökülerek günlerce güneş altında bekletiliyor. Pekmez bu aşamada yoğunlaşıyor ve kendine özgü aromasını kazanıyor.

Üretilen pekmez İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Adana başta olmak üzere büyükşehirlere kargo ve otobüslerle sipariş üzerine gönderiliyor.

'YÜZDE 100 ORGANİK'

Köy sakinlerinden 52 yaşındaki Bilal Turan, "Bu asırlık dutlarımız dedelerimizin dedesinden kalma dutlarımız. Burada uzun süre dutların canlı kalmasının sebebi, ağaçlarımızın kenarından Keban Çayı'nın akmasıdır" diyerek ağaçların uzun ömrünü dere suyuna bağladı.

Turan, "Asırlık dutlarımızdan dut pekmezi yapıp İstanbul'a, Ankara'ya, Konya'ya, İzmir'e sipariş gönderiyoruz, bizim için önemli bir gelir kaynağıdır. Kolay bir süreç mi, değil, çok zorlu bir süreç. Meşakkatli bir iş ama yüzde 100 organik, orijinal dut pekmezlerimiz sağlığımız için çok faydalı" diye konuştu.

ATALAR DERE YATAKLARINI DUTLA DONATMIŞ

Üreticilerden Hasan Celayir, atalarının bölgeye ilk yerleştiğinde ekimi kolay ve verimi yüksek olduğu için dut ağacını tercih ettiğini belirtti.

Celayir, "Şu anda 100-150 senelik dut ağaçlarımız var. Bunlar dere yatağında olduğu için gerçekten çok güzel bir ürün veriyor. Bu dutlarımızın aroması güzel olduğu için bundan kaliteli dut pekmezi elde ediyoruz" ifadelerini kullandı.

(AA)