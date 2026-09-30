15 yıllık eşi ünlü iş insanının peşine dedektif taktı! Aileler araya girdi

İstanbul cemiyet hayatının gözde çiftlerinden Gökhan Çetinsaya ile Tuğçe Çetinsaya'nın 15 yıllık evliliği, kapalı kapılar ardında patlak veren güven kriziyle sarsıldı. Sabah yazarı Bülent Cankurt'un gündeme getirdiği kulis bilgilerine göre; Aralık 2011'de Boğaz'daki beş yıldızlı lüks bir otelde yapılan görkemli bir düğünle başlayan birliktelik, bugün tarafların birbirini gölge gibi izlettiği bir kriz sarmalına dönüştü.

7 GÜN 24 SAAT ADIM ADIM İZLENDİ

İddiaya göre Tuğçe Çetinsaya, eşinin kendisini aldattığından şüphelenmeye başlayınca sıradan bir yüzleşme yerine doğrudan profesyonel takip yolunu seçti. Eşi Gökhan Çetinsaya'nın peşine özel dedektif taktıran Çetinsaya, eşinin her hareketini 7 gün 24 saat kayıt altına aldırdı. Yürütülen kesintisiz takip sonucunda özel dedektifin, olası bir boşanma davasında mahkemeye sunulmak üzere Tuğçe Çetinsaya'ya çeşitli deliller teslim ettiği öne sürüldü.

HENÜZ RESMİ DAVA YOK

Dört yıl önce ticari hayatlarını da birleştirerek ortak bir şirket kuran çiftin ilişkisi, gelen bu kanıtlarla birlikte dönülmez bir noktaya evrildi. Tuğçe Çetinsaya'nın evliliği bitirme konusunda kararlı olduğu belirtilirken, adli makamlara henüz resmi bir boşanma başvurusunun yapılmadığı öğrenildi. İddiaların odağındaki çiftten ise kamuoyuna yansıyan sessizliği bozacak resmi ve doğrulanmış bir açıklama gelmedi.

AİLELER DEVREDE

Dedektif raporlarının gölgesinde büyüyen kriz üzerine iki tarafın aileleri de alarma geçti. Çocuklarının 15 yıllık yuvasının dağılmasını istemeyen aile büyüklerinin, çift arasındaki köprüleri yeniden kurmak ve boşanmayı engellemek için yoğun bir arabuluculuk trafiği yürüttüğü ifade ediliyor. Dedektif takibiyle ayyuka çıkan şüphelerin mahkeme salonlarına taşınıp taşınmayacağı ise belirsizliğini koruyor.