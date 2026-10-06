15 yaşındaki çocuk iş makinesinde sıkıştı! Ağır yaralandı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hafriyat çalışması sırasında iş makinesinde sıkışan 15 yaşındaki Kadir S. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İŞ MAKİNESİNDE SIKIŞTI

Kahyalar Mahallesi’nde hafriyat çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında, M.K.’nin operatörlüğünü yaptığı iş makinesinde yağcı olarak çalıştığı öğrenilen 15 yaşındaki Kadir S., makinenin bomu ile kesen kısmı arasında sıkıştı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kadir S., Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Gazipaşa Devlet Hastanesi’nde yapılan kontrollerin ardından Kadir S., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kadir S.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)