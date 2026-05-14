15 yaşındaki Çağla'nın 26 yıl önceki sır ölümünde yeni gelişme: Olay yerinde keşif yapıldı

İstanbul Şişli'de okul dönüşü evinde katledilen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın, 26 yıl önce işlenen cinayetiyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında, olay günüyle ilgili dün keşif ve canlandırmalar yapıldı.

Bu keşfin ardından, yasaklı madde kullanan gençlerin geldiği iddia edilen apartmanın en alt katındaki boş dairede lüminol (olay yerinde çıplak gözle görülmeyen kan izlerini ortaya çıkarmak için yapılan adli inceleme) çalışması gerçekleştirildi. O dairede oturan iki kardeş torunun, 2005 yılında babaannelerini üst sokakta öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

KATLEDİLDİĞİ APARTMANDA KEŞİF ÇALIŞMASI YAPILDI

Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında dün, Çağla Tuğaltay’ın öldürüldüğü apartmanda geniş çaplı keşif yapıldı. Başsavcılık vekili, soruşturmayı yürüten savcı ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin katıldığı çalışma saatler sürdü.

Keşfin ardından, olay döneminde apartmanın giriş katında yasaklı madde kullanan iki torunun kaldığı ve söz konusu evin, mahallede yasaklı madde kullanan kişiler ile dışarıdan gelenlerin uğrak noktası olduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

BOŞ DAİREDE LÜMİNOL ÇALIŞMASI

Yıllardır boş olan giriş kattaki dairede, Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından saatler süren lüminol çalışması yapıldı. Çalışmada, Çağla’ya veya katiline ait olabileceği değerlendirilen kan izleri araştırıldı. Silinmiş kan izlerini ortaya çıkarmak amacıyla yapılan uygulamanın sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

İKİ KARDEŞ CİNAYET İŞLEMİŞ

Lüminol çalışması yapılan ev geçmişiyle dikkat çekiyor. Söz konusu dairede yaşadıkları belirtilen ve arkadaşlarıyla birlikte evde uyuşturucu kullandıkları iddia edilen Faysal Ö. ve Kemal Ö.'nün, dedelerinden boşanan ve üst sokakta yaşayan babaannelerini 14 Eylül 2005 tarihinde silahla öldürdükleri ortaya çıktı.

Yıllardır cezaevinde bulunan iki kardeşten Kemal Ö.’nün tahliye edildiği, Faysal Ö.’nün ise hâlen cezaevinde olduğu öğrenildi.

15 yaşındaki Çağla Tuğaltay, 5 Haziran 2000 tarihinde eğitim gördüğü Levent Kız Meslek Lisesi’nden evine döndüğü sırada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından boğazı bıçakla kesilerek öldürüldü. Olay günü ve sonrasında yapılan tüm çalışmalara rağmen cinayet, aradan geçen 26 yıla karşın hâlen çözülemedi.

ÇAĞLA'NIN TIRNAKLARINDA KATİLİN DNA'SI

Cinayet dosyasındaki en dikkat çekici bulgular; Çağla Tuğaltay’ın tırnaklarının altında katile ait olduğu değerlendirilen DNA örneği ile mutfakta tespit edilen yabancı bir kişiye ait üç adet parmak iziydi. Ancak aradan geçen 26 yıla rağmen, bu DNA ve parmak izlerinin kime ait olduğu hâlâ belirlenemedi.

ÖLEN 5 KİŞİYE FETHİ KABİR YAPILACAK

Soruşturma kapsamında, DNA ve parmak izi örneği alınmamış bazı isimler tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda yeni DNA ve parmak izi karşılaştırmaları yapılacak. Ayrıca, DNA örneği alınmadığı belirlenen ve hayatını kaybetmiş 5 kişi hakkında da fethi kabir işlemi yapılmasının beklendiği öğrenildi.