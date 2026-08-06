15 yaşında kalbinden bıçaklandı! Yapan da çocuk çıktı nedeni pes dedirtti

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İzmir'in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre 'kız meselesi' nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 15 yaşındaki Mehmet D., kalbinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavgada Mehmet D. kalbinden, 16 yaşındaki H.D. ise elinden bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İzmir'in Karabağlar ilçesinde Bozyaka Mahallesi 3091 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Bozyaka Kapalı Pazaryeri'nin arka kısmında iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kavgada Mehmet D. kalbinden, 16 yaşındaki H.D. ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslara İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mehmet D.'nin hastanede kalbinin durduğu, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü ve ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Elinden yaralanan H.D.'nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)