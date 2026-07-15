15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti: O gece hafızalarda

15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Darbe girişiminde hayatını kaybedenler, Türkiye genelinde düzenlenen törenlerle anılırken, o gece yaşananlar ve sonrasında yürütülen adli süreçler yeniden gündeme geldi.

O GECE NELER YAŞANDI?

15 Temmuz 2016 akşamı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki FETÖ mensuplarınca darbe girişiminde bulunuldu. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok ilde köprüler kapatıldı, savaş uçakları alçak uçuş yaptı ve tanklar sokaklara çıktı.

Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Özel Harekat Başkanlığı ve çeşitli kamu kurumları hedef alındı. İstanbul'da Boğaziçi Köprüsü'nde ve Atatürk Havalimanı çevresinde çatışmalar yaşandı. TRT binasına giren darbeciler, hazırladıkları bildiriyi spiker Tijen Karaş'a silah zoruyla okuttu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon bağlantısıyla yaptığı çağrının ardından çok sayıda vatandaş meydanlara çıktı. Güvenlik güçleri ve vatandaşların müdahalesiyle darbe girişimi aynı gece kontrol altına alındı.

253 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Darbe girişimi sırasında 253 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı. Yaşamını yitirenler arasında siviller, polisler ve askerler yer aldı.

O gece yaşananlar, Türkiye'nin yakın tarihindeki en kritik olaylardan biri olarak kayıtlara geçti.

SORUŞTURMALAR 10 YILDIR SÜRÜYOR

Darbe girişiminin ardından FETÖ yapılanmasına yönelik geniş kapsamlı adli süreç başlatıldı.

Resmi verilere göre bugüne kadar darbe girişimi kapsamında 720 bin 338 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 373 bin 594 kişi hakkında takipsizlik kararı verilirken, 124 bin 743 kişi beraat etti. Halen 10 bin 485 kişi cezaevinde bulunuyor, 33 bin 827 kişi hakkında ise yakalama kararı bulunuyor.

DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz'un ardından bu tarih, "Demokrasi ve Milli Birlik Günü" olarak resmi tatil ilan edildi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin birçok noktasında anma programları düzenlenirken, darbe girişiminde hayatını kaybedenler törenlerle anılıyor. TBMM'de bombalanan bölüm korunmaya devam ederken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere birçok cadde, meydan ve kamu yapısına 15 Temmuz adı verildi.