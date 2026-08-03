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Halk TV Türkiye 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün "Asırlık Gece" adlı belgesel dizi projesi kapsamında 3-5 Ağustos tarihlerinde gece saatlerinde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası istikametine trafiğe kapatılacağını duyurdu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe kapatıldı

İstanbul Valiliği, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gerçekleştirilecek bir proje nedeniyle geçici trafik düzenlemesine gidildiğini duyurdu. "Asırlık Gece" isimli belgesel dizi projesi kapsamında yapılacak çekimler, köprünün belirli saatlerde ulaşıma kapatılmasını gerektirdi.

3 GECE TRAFİĞE KAPATILACAK

Valilikten yapılan açıklamaya göre, çekimlerin güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi amacıyla 3, 4 ve 5 Ağustos tarihlerinde saat 01.00 ile 05.00 arasında köprünün Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçiş istikameti trafiğe kapatılacak. Bu süre zarfında köprü giriş ve çıkışlarında trafik akışı durdurulacak.

SÜRÜCÜLERE ALTERNATİF GÜZERGAH UYARISI

Yetkililer, kapanma süresince sürücülerin mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini belirtti. Sürücülerin seyahat planlarını bu tarih ve saatleri dikkate alarak yapmaları istendi. Trafik ekipleri, kapanmanın yaşanacağı bölgelerde yönlendirme çalışmalarını sürdürecek.

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ÇEKİMLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİYLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Belgesel dizi projesi kapsamında köprüde yapılacak çekimler, güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilecek. Yetkililer, çekimlerin planlanan saatler içinde tamamlanmasının ardından köprünün normal trafik akışına döneceğini açıkladı. Projeye ilişkin detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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