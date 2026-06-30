Halk TV Türkiye 15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de Kağıthane'de 15 milyon Lamborghini'yi test sürüşüne çıkaran tamirci, gaza fazla basınca cipe çarptı. Kaza yerinden kaçan tamircinin ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Kendini de yaktı sahibini de... Polis tamirciye ayrı araç sahibine ayrı ceza yazdı.

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