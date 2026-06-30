Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de

Kağıthane'de 15 milyon Lamborghini'yi test sürüşüne çıkaran tamirci, gaza fazla basınca cipe çarptı. Kaza yerinden kaçan tamircinin ehliyetsiz olduğu da ortaya çıktı. Kendini de yaktı sahibini de... Polis tamirciye ayrı araç sahibine ayrı ceza yazdı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 1
1 8

İstanbul Kağıthane'de yaklaşık 15 milyon lira değerindeki Lamborghini ile yapılan test sürüşü kazayla sonuçlandı. Şanzıman arızasının giderilmesinin ardından aracı denemek için yola çıkan tamirhane sahibi, direksiyon hakimiyetini kaybederek bir cipe çarptı.

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 2
2 8

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlenirken, hem kendisine hem de araç sahibine para cezası kesildi.

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 3
3 8

Olay, 26 Haziran Cuma günü saat 20.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Silivri'de galericilik yapan Bahadır G., yaklaşık 15 milyon lira değerindeki lüks otomobilini şanzıman arızası nedeniyle Gürsel Mahallesi'ndeki bir tamirhaneye bıraktı.

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 4
4 8

Arızanın giderilmesinin ardından tamirhanenin sahibi Erdal A., otomobili test sürüşüne çıkardı. İddiaya göre gaza fazla basması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Erdal A., Caner K. yönetimindeki cipe çarptı.

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 5
5 8

Çarpmanın etkisiyle cip yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kazada yaralanan cip sürücüsüne sağlık ekipleri olay yerinde ayakta müdahale etti.

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 6
6 8

Kazanın ardından olay yerinden ayrılan lüks otomobil için Kağıthane Asayiş Büro ve Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bir sokakta terk edilmiş halde bulunan aracın, tamirhanenin sahibi Erdal A. tarafından kullanıldığı belirlendi.

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 7
7 8

Yaşananlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde çarpışma sesinin ardından lüks otomobilin olay yerinden uzaklaştığı, bir süre sonra duran araçtan Erdal A. ile yanında bulunan Yasin G.'nin inerek tamirhaneye doğru yürüdüğü görüldü.

15 milyonluk Lamborghini ile cipe çarpan tamirci ehliyetsiz çıktı: Kendini de yaktı sahibini de - Fotoğraf: 8
8 8

Yapılan incelemelerin ardından Erdal A.'ya "sürücü belgesiz araç kullanmak", "tescilli aracı plakasız kullanmak", "cam filmi bulundurmak" ve "yetkililer gelmeden kaza yerinden ayrılmak" gerekçeleriyle toplam 174 bin 719 lira idari para cezası uygulandı.

Araç sahibi Bahadır G.'ye ise "sürücü belgesi olmayan kişiye araç kullandırmak" gerekçesiyle 40 bin lira para cezası kesildi. Lüks otomobil de 30 gün süreyle trafikten men edildi.

İstanbul Kağıthane Kaza
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro