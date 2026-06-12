15 milyar liralık bahis çarkı! 11 ilde 44 şüpheliye operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, şüphelilerin suçta kullandıkları banka ve ödeme hesaplarının 2023-2025 yılları arasındaki işlem hacminin 15 milyar liraya ulaştığı tespit edildi. Bu tespit üzerine savcılık 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

HİZMET SAĞLANAN 9 YASA DIŞI BAHİS SİTESİ

Yürütülen teknik çalışmalarda; "Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet, Mersobahis" isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet verildiği belirlendi. Soruşturmada bu sitelere yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak hizmet veren 44 şüpheli tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, İzmir, Antalya, Niğde, Düzce, Osmaniye, Kocaeli ve Tekirdağ'da eş zamanlı arama, el koyma ve yakalama faaliyeti gerçekleştirildi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

MÜLKLERE EL KONULDU, BANKA VE KRİPTO HESAPLARI BLOKE EDİLDİ

Soruşturma kapsamında suçtan elde edilen mal varlığı kapsamında olduğu değerlendirilen 20 taşınır ve 9 taşınmaz olmak üzere toplam 29 mal varlığına el konuldu. Ayrıca suç organizasyonu içinde yer aldığı belirtilen 42 şüpheliye ait 362 banka hesabı ile 65 kripto para hesabına bloke işlemi uygulandı.