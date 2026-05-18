15 metrelik çam ağacı sahile vurdu: Nereden geldiği merak konusu oldu

Olay, Hatay’ın Samandağ ilçesi sahil şeridinde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada denizin içinde devasa bir ağaç gövdesi olduğunu fark etti. Durumun merak uyandırması ve deniz trafiği açısından risk oluşturabileceği düşüncesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verildi.

İŞ MAKİNESİYLE KIYIYA ÇIKARILDI

İhbarın yapıldığı bölgeye gelen belediye ekipleri, dev kütleyi sudan çıkarmak için çalışma başlattı. Boyutu ve ağırlığı nedeniyle insan gücüyle taşınması imkansız olan dev ağaç, bölgeye getirilen bir iş makinesinin yardımıyla denizden çekilerek sahile çıkarıldı.

15 METRELİK KIZILÇAM ŞAŞKINLIK YARATTI

Kıyıya güvenli bir şekilde çekilen ağacın yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir kızılçam olduğu belirlendi. Sahil şeridinde alışılagelmişin dışındaki boyutuyla ilginç ve devasa bir görüntü oluşturan ağaç, çevredekilerin meraklı bakışlarına neden oldu.

Yetkililer, bu büyüklükteki bir kızılçam ağacının denize nasıl sürüklendiği, hangi bölgeden akıntıyla geldiği ve kaynağının ne olduğunun belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu. (DHA)