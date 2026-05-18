Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 15 metrelik çam ağacı sahile vurdu: Nereden geldiği merak konusu oldu

15 metrelik çam ağacı sahile vurdu: Nereden geldiği merak konusu oldu

Hatay’ın Samandağ sahilinde denizde sürüklenen 15 metre uzunluğundaki dev kızılçam ağacı vatandaşlar tarafından fark edildi. Belediye ekiplerinin iş makinesiyle kıyıya çıkardığı dev kütle şaşkınlık yaratırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
15 metrelik çam ağacı sahile vurdu: Nereden geldiği merak konusu oldu

Olay, Hatay’ın Samandağ ilçesi sahil şeridinde meydana geldi. Sahilde gezen vatandaşlar, kıyıya yakın bir noktada denizin içinde devasa bir ağaç gövdesi olduğunu fark etti. Durumun merak uyandırması ve deniz trafiği açısından risk oluşturabileceği düşüncesiyle Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verildi.

15 metrelik çam ağacı sahile vurdu: Nereden geldiği merak konusu oldu - Resim : 1

İŞ MAKİNESİYLE KIYIYA ÇIKARILDI

İhbarın yapıldığı bölgeye gelen belediye ekipleri, dev kütleyi sudan çıkarmak için çalışma başlattı. Boyutu ve ağırlığı nedeniyle insan gücüyle taşınması imkansız olan dev ağaç, bölgeye getirilen bir iş makinesinin yardımıyla denizden çekilerek sahile çıkarıldı.

15 metrelik çam ağacı sahile vurdu: Nereden geldiği merak konusu oldu - Resim : 2

15 METRELİK KIZILÇAM ŞAŞKINLIK YARATTI

Kıyıya güvenli bir şekilde çekilen ağacın yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir kızılçam olduğu belirlendi. Sahil şeridinde alışılagelmişin dışındaki boyutuyla ilginç ve devasa bir görüntü oluşturan ağaç, çevredekilerin meraklı bakışlarına neden oldu.

15 metrelik çam ağacı sahile vurdu: Nereden geldiği merak konusu oldu - Resim : 3

Yetkililer, bu büyüklükteki bir kızılçam ağacının denize nasıl sürüklendiği, hangi bölgeden akıntıyla geldiği ve kaynağının ne olduğunun belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığını duyurdu. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Deniz Hatay
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro