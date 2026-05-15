İZSU bugün 20 mahalleye suyu kesiyor: Çiğli ve Karşıyaka'da 6'şar saat kesinti var
İZSU, bugün İzmir'in 8 ilçesinde su kesintisi uygulayacak. Çiğli ve Karşıyaka'da elektrik bakım çalışması nedeniyle kesintiler 6 saate uzanıyor. Torbalı'nın Sağlık mahallesinde ise dünden bu yana süregelen bir basınç düşüklüğü yaşanıyor.
15 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
15 Mayıs 2026 Cuma günü İzmir’in 8 ilçesinde 20 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de su kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA SU KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 13:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: EVKA 3
- Sebep: Ana boru bağlantısından dolayı bölge vanası kapalıdır
Bornova
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:40 - 11:40 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ergene, 546 Sokak ve civarı
- Sebep: Branşman arızası
15 MAYIS 2026 İZMİR BUCA SU KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Cumhuriyet, 1252 Sokak ve civarı
- Sebep: Ana boru arızası
15 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ SU KESİNTİSİ
Çiğli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ahmet Taner Kışlalı │ Aydınlıkevler │ Cumhuriyet │ Evka-2 │ Evka-6
- Sebep: İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması nedeniyle bölgeye su verilemeyecektir
Çiğli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:50 - 10:50 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ataşehir, 8019/23 Sokak No:1 ve civarı
- Sebep: Ana boru arızası
15 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:14 - 13:00 │ Süre: 2 saat 46 dakika
- Konum: Kemal Atatürk
- Sebep: Ana boru arızası
15 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet │ İnönü │ Mustafa Kemal
- Sebep: İstasyon içerisinde yapılacak elektrik bakım çalışması nedeniyle bölgeye su verilemeyecektir
15 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ SU KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 13:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Cumhuriyet
- Sebep: Yeni yağmursuyu hattının yapıldığı sokakta ana borunun zarar görmesi
15 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:46 - 11:46 │ Süre: 3 saat
- Konum: Ahmetli
- Sebep: Ana boru arızası
Torbalı
- Tarih: 14 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 21:15 - (süregelen) │ Süre: Belirsiz
- Konum: Sağlık
- Sebep: Ana boru arızası kaynaklı basınç düşüklüğü
15 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:52 - 14:00 │ Süre: 4 saat 8 dakika
- Konum: Kalabak │ Yelalı │ Yenice (Kocaağaç ve civarı)
- Sebep: Ana boru arızası
Urla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:12 - 11:12 │ Süre: 2 saat
- Konum: İçmeler ve civarı
- Sebep: Ana boru arızası
15 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Aliağa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Balçova ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayındır ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bayraklı ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Bergama ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Beydağ ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Çeşme ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Dikili ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Gaziemir ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Güzelbahçe ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karabağlar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Karaburun ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kemalpaşa ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR KINIK SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Kınık ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR KONAK SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Konak ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menderes ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Menemen ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Narlıdere ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Ödemiş ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Seferihisar ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Selçuk ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR TİRE SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir Tire ilçesi için planlı su kesimi bulunmamakta.