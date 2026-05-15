İzmir'de elektrik kesintisi: GDZ Elektrik 20 ilçeyi kapsayan listeyi açıkladı

İzmir'de elektrik kesintisi: GDZ Elektrik 20 ilçeyi kapsayan listeyi açıkladı GDZ Elektrik, bugün İzmir'in 20 ilçesinde 45 ayrı noktada şebeke yenileme ve bakım çalışması yapacak. Buca, Kiraz ve Ödemiş'te kesintiler 8 saate uzanıyor. Balçova ve Karabağlar'da ise gece yarısı 15 dakikalık kısa süreli kesintiler yaşandı.