İzmir'de elektrik kesintisi: GDZ Elektrik 20 ilçeyi kapsayan listeyi açıkladı
GDZ Elektrik, bugün İzmir'in 20 ilçesinde 45 ayrı noktada şebeke yenileme ve bakım çalışması yapacak. Buca, Kiraz ve Ödemiş'te kesintiler 8 saate uzanıyor. Balçova ve Karabağlar'da ise gece yarısı 15 dakikalık kısa süreli kesintiler yaşandı.
15 MAYIS 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
15 Mayıs 2026 Cuma günü İzmir’in 20 ilçesinde 45 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İzmir’de elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 MAYIS 2026 İZMİR ALİAĞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Aliağa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Samurlu (Aliağa Caddesi) │ Siteler
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Aliağa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Siteler │ Samurlu (Samurlu Çamlık, Eser, Mazıtepe, Köyiçi, Yaren, Cennet, 24/1, Samurlu Cumhuriyet, Dere, 24/13 Sokaklar) │ Bozköy
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Aliağa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Samurlu, 1256, 1255, 1257, 1258, 1259 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Aliağa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çaltılıdere (Karşıyaka Küme Evleri, Pınarcık Köy Yolu)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR BALÇOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Balçova
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Bahçelerarası, Mithatpaşa Caddesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR BAYINDIR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayındır
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yusuflu │ Yakacık │ Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, Beylik Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayındır
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Fatih (Arap Kirli Küme Evleri, İsmail Uslu Sulama) │ Fırınlı (Yenice Kuyu Küme Evleri) │ Yeşilova (Köy İçi Yol) │ Tokatbaşı (İkinci Malal Küme Evleri, Tokatbaşı Yolu Küme Evleri) │ Sadıkpaşa │ Elifli
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR BAYRAKLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Mansuroğlu, 269/10, 269/2, 269/9, 273/1 Sokaklar, 75. Yıl Park İçi Yolu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Adalet, Manas Bulvarı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR BERGAMA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bergama
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kaşıkçı (Kaşıkçı Köyü İç Yolu)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:59 │ Süre: 7 saat 59 dakika
- Konum: Çamavlu (Yukarıcuma Köyü İç Yolu, Çamavlu Küme Evleri) │ Demircidere (Yolüstü, Dere, Bergama Yolu, Demircidere Küme Evleri Sokakları) │ Göbeller (Göbeller, Göbeller Köyü İç Yolu Sokakları) │ Güneşli (Tekkeköy Küme Evleri) │ Hacıhamzalar (Hacıhamzalar Köyü İç Yolu) │ Hisarköy (Hisarköy, Hisarköy Köyü İç Yolu Sokakları) │ Yukarıbey Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu) │ Karaveliler (Karaveliler Köyü İç Yolu) │ Kıranlı (Kıranlı Köyü İç Yolu) │ Okçular (Okçular Köyü İç Yolu) │ Terzihaliller (Terzihaliller Küme Evleri) │ Yukarıbey (5053/1, 5053 Sokaklar, Koca Küme Evleri, Yeşiller Küme Evleri, Kozak Bergama Yolu, Yanık Küme Evleri) │ Yukarıcuma │ Aşağıcuma (Aşağıcuma Küme Evleri, Aşağıcuma Köyü İç Yolu) │ Aşağıbey (Hacı Ahmetler Küme Evleri, Abdülgani Küme Evleri) │ Kurtuluş │ İncecikler
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Pınarköy (Pınarköy Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Naldöken, Mareşal Fevzi Çakmak, 1264, 1261/9, 1261/8, 1261/21, 1261/20, 1264/1, 1271/2, 1254/12, 1254/2, 1254/3, 1254/5, 1254/6, 1254/7, 1254/9, 1256, 1254/4, 1258, 1258/1, 1259, 1259/1, 1259/3, 1259/4, 1259/5, 1259/6, 1259/7, 1259/8, 1261, 1261/1, 1261/10, 1261/11, 1261/12, 1261/13, 1261/14, 1261/15, 1261/16, 1269, 1259/2, 1256/4, 1254/8, 1268/6, 1261/17, 1261/18, 1261/19, 1271/3, Naldöken Mezarlığı, 1243, 1243/1, 1243/2, 1254, 1271/1, 1266, 1266/1, 1267/1, 1267/2, 1268, 1254/10, 1254/11, 1268/4, 1268/5, 1270/2, 1271 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Birlik, 4222, 4223, 4226, 4228, 4233, 4233/2, 4236/1 Sokaklar │ Koşukavak, 4225/1, 4229 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 14:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: 29 Ekim, 2178, 2188, 2190, 2177 Sokaklar, Atatürk Caddesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 29 Ekim, 2210, 2140, 2141, 2202, 2203, 2205, 2208, 2209, 2253, 2256, 2256/1, 2206, 2131, 2211, 2254 Sokaklar, Arazi İçi, Atatürk Caddesi, Şehit Er Arif Serçe, Orta Tepe Sokakları
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR ÇEŞME ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çeşme
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Germiyan, 27068/8, 27000/3, 27101/1, 27074/2, 27000, 27151, 27147, 27180, 27135, 27177/1, 27085, 27079, 27062, 27225, 27074/1, 27062/4, 27062/3, 27061/2, 27061/3, 27061/4, 27061/5, 27061/6, 27000/2, 27000/4, 27068/1, 27068/2, 27068/3, 27068/4, 27068/5, 27068/6, 27108/1, 27107, 27106, 27104, 27103, 27102, 27101, 27100, 27099, 27098, 27095, 27094, 27093, 27092, 27091, 27090/1, 27090, 27089, 27088, 27087, 27086, 27084, 27083, 27082, 27081, 27080, 27078, 27077, 27076, 27075, 27074, 27073, 27072, 27071, 27070, 27069, 27068, 27065, 27064, 27063, 27062/5, 27061/1, 27061, 27060, 27059, 27052, 27045, 27062/7, 27173/1, 27143, 27000/1, 27068/10, 27062/6, 27068/7, 27068/9, 27184, 27183, 27181, 27179, 27178, 27177, 27176, 27175, 27174, 27173, 27171, 27169, 27168, 27167, 27166, 27163, 27162, 27161, 27160, 27157, 27155, 27152, 27150, 27149, 27145, 27144, 27134, 27133, 27123, 27122, 27121, 27116, 27115, 27114, 27112, 27111, 27110, 27109 Sokaklar │ Ildır (Gazi Mustafa Kemal Caddesi, 37243, 37242, 37241, 37239, 37238, 37237, 37236, 37235, 37234, 37233, 37232, 37231, 37230, 37229, 37228, 37227, 37226, 37225, 37224, 37223, 37222, 37221, 37220, 37219, 37218, 37217, 37215, 37211, 37210, 37208, 37207, 37201, 37200, 37198, 37197, 37195, 37194, 37193, 37191, 30010, 30001, 30011, 30004, Ildır Atatürk Caddesi, 37201/1, 37191/1, 30002, 30003, Alan Küme Evleri, 30009, Ildır Cumhuriyet Caddesi, 30012, 30006, 30007, 30005, 30008 Sokakları)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Germiyan
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çeşme
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Ovacık, 7171/1, 7172, 7176, 7175 Sokaklar │ Çakabey, 7201, Manastır, 7152 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR GAZİEMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziemir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Dokuz Eylül, 695 Sokak, Hava Eğitim Yolu Çıkmazı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 03:00 - 03:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: İhsan Alyanak, 4958/1, 4952, 4953, 4954, 4955, 4956, 4957, 4957/1, 4958, 4959, 4960, 4961, 4962, 4963, 4964, 4966, 4966/1, 4967, 4995, 4996, 5000, 5002, 5003, 5004, 5004/1, 5005, 5005/1, 5009, 5012, 5013, 5014, 5015, 5016, 5018, 5020, 5024, 5063, 5044/1, 5044, 5042, 5041, 5040, 5039, 5038, 5037, 5026 Sokaklar │ Yüzbaşı Şerafettin, 3971, 3961/1, 3959, 3951/1, 3940/2, 3940/1, 3940, 3939/1, 3939, 3938, 3935, 3933, 3932/1, 3932 Sokaklar │ Yurdoğlu, 3959/8, 3959/5, 3959/39, 3959/21, 3959/14, 3959/13, 3959/12 Sokaklar │ Yunus Emre, 4951, 4252, 4246, 4245, 4244, 4243, 4242, 4241, 4240/2, 4240/1, 4232, 4225, 4223 Sokaklar │ Abdi İpekçi, 3685, 3686, 3687, 3688, 3692, 3694, 3702, 3703, 3722, 4240 Sokaklar │ Devrim, 3749, 3749/1, 3749/2, 3749/3, 3749/4, 3753, 3753/1, 3753/10, 3753/11, 3753/12, 3753/13, 3753/14, 3753/15, 3753/2, 3753/21, 3753/23, 3753/24, 3753/25, 3753/26, 3753/3, 3753/4, 3753/5, 3753/7, 3753/8, 3753/9, 3754, 3754/1, 3756, 3758, 3759, 3759/1, 3771, 3771/1, 3771/2, 3771/7 Sokaklar, Eski İzmir Caddesi │ Gazi, 3886, 3887, 3887/3, 3888, 3889, 3890, 3890/1, 3890/2, 3891, 3891/1, 3891/2, 3891/3, 3892, 3892/1, 3892/2, 3894, 3894/1, 3899 Sokaklar │ Uzundere, Atatürk │ Peker, 5073, 5072, 5027, 5006 Sokaklar │ Özgür, 3972/4, 3949, 3947, 3943, 3942, 3941, 3928, 3926, 3925, 3924/3, 3924/2, 3924/1, 3924, 3923/2, 3923/1, 3923, 3922, 3921/6, 3921/5, 3921/4, 3921/3, 3921/2, 3921/1, 3921, 3920, 3919/2, 3919/1, 3919, 3918/3, 3918/1, 3917, 3916/3, 3916/2, 3916/1, 3916, 3915, 3913/1, 3913, 3912/2, 3912/1, 3912, 3911/3, 3911, 3910/1, 3910, 3909, 3908, 3907, 3906, 3905/1, 3905, 3904, 3903, 3902, 3901/1, 3901, 3899/4, 3899/3, 3898/4, 3898/3, 3898/1, 3898, 3896/1, 3896, 3885 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ali Fuat Erden, 9786, 9783, 9782, 9781, Öğretmen Rasime Şeyhoğlu, 9773, 9754, 9801, 9800, 9799, 9780, 9779, 9798, 9797 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR KARABURUN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karaburun
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Tepeboz (Tepeboz Küme Evleri, Yeni Liman Küme Evleri) │ Hasseki (Yeniliman Köprüsü, Hasseki Küme Evleri) │ Bozköy (Gazi Mustafa Kemal Küme Evleri, Akçekilise Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bostanlı, İsmail Sivri, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı İçi Yolu, Cemal Gürsel Caddesi, Cemal Bülbül, 1807/2 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 6722/2, 6722, 6657, 6604, 6617/1, 6654/1, 6654, 6652, 6651, 6650, 6648, 6647/1, 6647, 6646, 6645/2, 6645/1, 6645, 6644, 6643, 6636, 6607, 6615, 6616, 6617, 6618, 6620, 6621, 6633/1, 6638, 6639, 6640, 6641, 6642 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Aşağıkızılca, 2034 Sokak │ Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet (Hayvankıran, Paşayeri, Koşar, Tek Çınar, Gençlik Caddesi, Yeni Nesil Caddesi, Sedir Sokakları) │ Armutlu Hürriyet (Ayderesi Suluk, Küçüktepe, 2603/1, 2603/2, Bozürük Sokakları)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR KINIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kınık
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Sucahlı (Kızılçam, Defne, Aslan, Sucahlı Köyü İç Yolu, Çamlı, Harmanlık Sokakları) │ Örtülü (Kılaz, Mescit, Uzun Küme Evleri, Laleli, Meltem, Kadılar, Okul Caddesi, Serap, Sultan Caddesi, Çam, Çarşı Sokakları, Çayırlar Küme Evleri, Örtülü Köyü İç Yolu, Kösten, Koçcaz, Meyil, Debicik, Kasap Alanı, Dacak, Şen, Karşıyaka Küme Evleri, Geçkin Caddesi) │ Yayakent (Akhisar Bergama Yolu, Atçayır Küme Evleri, Yunus Emre Caddesi, Karahayıt Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Tokat Çayırı Küme Evleri) │ Bademalan (Gelin, Şeref, Söğütalan Küme Evleri, Kahveler Sokak, Tepe, Karaduvar Küme Evleri, Cami Üstü Sokak, Bademalanı Köyü İç Yolu, Bademalanı Yolu) │ Balaban (Genler Küme Evleri, Ata, Hacıosman, Dutlukuyu Sokakları, Karayer, Taşlılar Küme Evleri, Balaban Köyü İç Yolu, Taş Köprü Küme Evleri) │ Çiftlikköy (Çömlek, Cami, Mustafa Kemal, Aşağı Yol Küme Evleri) │ İbrahimağa (Orta, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sokak, Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu) │ Karatekeli (Yukarı, Aşağı Küme Evleri) │ Kodukburun (Goduklu Küme Evleri) │ Köseler (Mevsim, Kavak, Asar, Dost Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu) │ Musacalı (Mimoza Caddesi, Musacalı Köyü İç Yolu) │ Mıstıklar (Ören, Atatürk Küme Evleri, Alanlar Küme Evleri, Kemal Atatürk Kiraz Sokak, Kozak, Kurtuluş, Ulus, Yeni Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kınık
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yayakent (Kavakalanı Yolu Küme Evleri, Poyraz, Barış, Nazlı, Yunus Emre Caddesi, Korkmaz Çıkmazı, Şehit, Şafak, Karahayıt Küme Evleri, Bergama Yolu Küme Evleri, Harman Yeri 2, Kırgeçit Çayı Küme Evleri, Kırkkuyu Küme Evleri, Begüm, Zincir, Mercan, Batı, Sönmez Çıkmazı, Ayıtlık Küme Evleri, Tokat Çayırı Küme Evleri, Yayakent Köyü İç Yolu, Şanlı Çıkmazı, Akhisar Bergama Yolu, Barbaros, Bağımsızlık Caddesi, Engin, Kahraman, Sancak, Simge, Tarla, Gazi Caddesi, Yayakent Cumhuriyet, Atçayır Küme Evleri Sokakları) │ Sucahlı (Aslan, Harmanlık, Sucahlı Köyü İç Yolu, Çamlı, Kızılçam, Defne Sokakları) │ Örtülü (Çarşı, Çayırlar Küme Evleri, Örtülü Köyü İç Yolu, Kösten, Koçcaz, Meyil, Debicik, Kasap Alanı, Dacak, Şen, Karşıyaka Küme Evleri, Kılaz, Mescit, Uzun Küme Evleri, Laleli, Meltem, Kadılar, Okul Caddesi, Serap, Sultan Caddesi, Çam Sokakları, Geçkin Caddesi) │ Poyracık │ İbrahimağa (Orta, Kayalar Küme Evleri, Kayın Sokak, Çimen Alan Küme Evleri, İbrahimağa Köyü İç Yolu) │ Çiftlikköy (Aşağı Yol, Mustafa Kemal, Cami, Çömlek Küme Evleri) │ Balaban (Taş Köprü Küme Evleri, Balaban Köyü İç Yolu, Taşlılar, Karayer Küme Evleri, Dutlukuyu, Hacıosman, Ata Sokakları, Genler Küme Evleri) │ Bademalan (Bademalanı Yolu, Bademalanı Köyü İç Yolu, Cami Üstü Sokak, Karaduvar, Tepe Küme Evleri, Kahveler Sokak, Söğütalan, Şeref, Gelin Küme Evleri) │ Işıklar (Işıklar Köyü Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Caddesi, Kalaycı Düzü Küme Evleri, Köy Yolu, Okulyolu Küme Evleri) │ Karatekeli (Yukarı, Aşağı Küme Evleri) │ Kodukburun (Goduklu Küme Evleri) │ Köseler (Mevsim, Kavak, Asar, Dost Küme Evleri, Köseler Köyü İç Yolu) │ Musacalı (Mimoza Caddesi, Musacalı Köyü İç Yolu) │ Mıstıklar (Ören, Atatürk Küme Evleri, Alanlar Küme Evleri, Kemal Atatürk Kiraz Sokak, Kozak, Kurtuluş, Ulus, Yeni Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşildere (Keşkek Küme Evleri, Bayraklı Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR MENEMEN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Menemen
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kemal Atatürk, 7526/1, 29 Ekim Caddesi, 7534/3, 7535, 7534/2, 7534/1, 7534 Sokaklar │ Gazi, İstiklal Caddesi, 107/7, 107/8, 107/6, 107/4 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menemen
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Uğur Mumcu, 1250/1, 1254/1, 1289, 1291, 1292, 1293, 1297, 1304, Gaffar Okkan Caddesi, 1299 Sokaklar
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yusufdere (Tek Bıçak Küme Evleri) │ Sekiköy
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yılanlı (Yılanlı Küme Evleri, Dokuzlar Yolu)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: İlkkurşun (İlkkurşun Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Ödemiş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 15:15 │ Süre: 6 saat
- Konum: Birgi, Birgi Atatürk, Şehit Erdal Canpolat, Şehit Raşit Başoğlu, Şehit Muammer Gönen, Sinne, 18 Evler, Hacı Osman, İsabey, Yarbaşı, Birgi Cumhuriyet, Saraçlar, Karaoğlu, Hacı Abdullah Efendi, Fatih Mehmet Bey Caddesi, Dumlupınar, Taşpazar Küme Evleri, Gökçen, 1. Spor, 2. Spor, Umurbey Caddesi, Kayhan Girgin Sokakları
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR TİRE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tire
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: İbni Melek (Tabakçayı Küme Evleri, Karateke Yolüstü Küme Evleri, Nazilli Kuyusu Küme Evleri) │ Toki │ Karateke
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Tire
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Yenioba (Yenioba Alacalı Yolu Küme Evleri) │ Turgutlu │ Mahmutlar (Tokatbaşı Yolu Küme Evleri) │ Eskioba │ Alacalı (Alacalı Atatürk Sokak) │ Akkoyunlu
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR TORBALI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Çaybaşı (12. Cadde, Karşıyaka 1. Küme Evleri, Çaybaşı 1. Küme Evleri) │ Eğerci (Eğerci 3. Küme Evleri, Eğerci 2. Küme Evleri) │ Karşıyaka (Eğerci 1. Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Torbalı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Karşıyaka, 1519, 7319, 7311, 7306 Sokaklar, Eğerci 1. Küme Evleri │ Eğerci (Eğerci 2. Küme Evleri, Killik Küme Evleri)
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kalabak, 3289, 3277, 3278, 3003, 3022, 3025, 3024, 3026, 3028, 3275, 3279, 3288, 3290, 3293, 3298, 3005, 3285 Sokaklar, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Mustafa Kemal Bulvarı
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Zeytinler, 7604, 7602, 7600, 7601 Sokaklar, Şehit Mehmet Caner, Kenan Erdiç, Ali Caner, Gazi Mustafa Kemal Caddesi, Mustafa Ercan, Kurtuluş Caddesi, Öztürk, Şehit Özkan Elçi Sokakları │ Birgi, 7511, 7510, 7513, 7500, 7507, 7506, 7519, 7509, 7504, 7505, 7516 Sokaklar, Çeşme Yolu Caddesi, Harmanyeri Küme Evleri, Çimen, İzmir Çeşme Yolu Köyiçi Mevkii Küme Evleri, Karaçam Küme Evleri, Petunya, Begonvil, Çetin Sitesi Küme Evleri, Savran Kule Küme Evleri, Köyiçi Caddesi │ Uzunkuyu, 7501, 7652, 7650, 7520, 7651 Sokaklar, Kızılçam Küme Evleri, Yayla Evleri Küme Evleri, Köyüstü Küme Evleri, 14 Eylül Caddesi, Birgi Yolu, Atatürk Caddesi, Bağlar, Ardıç, İstiklal Caddesi, Kuşalan Küme Evleri, İnönü Caddesi │ Zeytineli, Cumhuriyet Caddesi, Şahin Bayhan, Yukarı Mahalle Küme Evleri, Kabasakal Küme Evleri, Köyaltı Küme, Narlıkuyu Küme Evleri, Sahil Caddesi │ Barbaros, 7028 Sokak, Doktorlar Sitesi Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 18:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Barbaros, 7030, 7022, 7021, 7000, 7002, 7010, 7005, 7020, 7006, 7015, 7018, 7037, 7024, 7041, 7003, 7004, 7027, 7021/2, 7016, 7017, 7001, 7007, 7008, 7011, 7013, 7019, 7026, 7028, 7028/1, 7029, 7031/1, 7032, 7030/2, 7023, 7039, 7009 Sokaklar, Barbaros Caddesi │ Birgi, 7513 Sokak │ Kadıovacık, 9501, Vatan, Eski Çınar, Leylak, 9507/1, Hurma, Şebboy, Kemal Tuğrul Caddesi, Tepe, Çakıroğlu Sokakları │ Nohutalan, 7802, 7800, 7803 Sokaklar, Nohutalan Köyü İç Yolu, Eroğlu, Öğretmen, Kavun, Enginar Sokakları │ Zeytinler, 7612, 7609, 7613 Sokaklar, Köyaltı Küme Evleri, Tatar, Kızılkaya Küme Evleri
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yaka, Saydam, 2. Üyükalan, Erdoğan Ker Caddesi, Esentepe, Meltem, Rüya, Rana, Ufuk Sokakları │ Altıntaş, Babacan, Altınkuğu, 1. Üyük Alan, Ahmet Besim Uyal Caddesi Sokakları
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Urla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: İskele, 2132, 2132/1, 2121/5, 2121/3, 2121, 2120, 2110/1, 2018, 2121/7, 2121/4 Sokaklar, Mithatpaşa Caddesi
- Sebep: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
15 MAYIS 2026 İZMİR BEYDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Beydağ ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR ÇİĞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Çiğli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Dikili ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Foça ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR GÜZELBAHÇE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Güzelbahçe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR KONAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Konak ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Menderes ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR NARLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Narlıdere ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Seferihisar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İzmir’in Selçuk ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.