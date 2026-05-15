İSKİ'nin cuma kesintisi 4 ilçeye yayıldı: En uzun kesinti Zeytinburnu'nda İSKİ, bugün İstanbul'un 4 ilçesinde şebeke hattı arızaları nedeniyle su kesintisi uygulayacak. En uzun kesinti Zeytinburnu'nda: Kazlıçeşme 5 saat 14 dakika susuz kalacak. Arnavutköy, Pendik ve Sarıyer'de ise 2-4 saatlik kesintiler planlandı.