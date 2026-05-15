İstanbul'da elektrikler kesiliyor: Arnavutköy'den Zeytinburnu'na 30 ilçe listede BEDAŞ ve AYEDAŞ, bugün İstanbul'un 30 ilçesinde 84 ayrı noktada elektrik kesintisi uygulayacak. En fazla kesinti Silivri, Fatih, Maltepe ve Küçükçekmece'de yaşanıyor; pek çok mahallede kesintiler 8-9 saate uzanıyor.