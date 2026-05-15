İstanbul'da elektrikler kesiliyor: Arnavutköy'den Zeytinburnu'na 30 ilçe listede
BEDAŞ ve AYEDAŞ, bugün İstanbul'un 30 ilçesinde 84 ayrı noktada elektrik kesintisi uygulayacak. En fazla kesinti Silivri, Fatih, Maltepe ve Küçükçekmece'de yaşanıyor; pek çok mahallede kesintiler 8-9 saate uzanıyor.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
15 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul’un 30 ilçesinde 84 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün İstanbul’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Deliklikaya, Heybetli, Hisar, İftihar, İmren, İrfan, Işıl ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Fidan, Mustafapaşa, Postane, Çemen, Gül, Atatürk, Ödül, Hacılar Cami, Hasan Polatkan, Halıcılar Cami, Tomurcuk Çıkmazı, Dost, Fidanlı, Ahmet Eren, Kürdan, Başkomutan, Hattat, Vecibe, Sazanlar Çıkmazı, Uygar, Balabanağa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 2, Sülün, Namık Kemalbey, Dudullu, Mustafa Kemal, Girne, Şeref, Orman, Atatürk, Sarmaşık, Tevfik Fikret
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ali Kuşçu, 3
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Millet, Nartanesi, Ataman, İkinci İlkokul, Fırat, Yeşim, Çınar, Senem, Sarmaşık, Gazi Mustafa Kemal, İpek, Serin, Evren
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL AVCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Avcılar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Ahmet Taner Kışlalı, Demir, Menekşe, Pınar, Reşitpaşa, İncesu, Burnaz, Yeşil, Demir, Pınar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Avcılar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Denizköşkler, Adalet, Denizköşkler, Hürriyet, Sülün, İlkem ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bağcılar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:05 - 17:00 │ Süre: 7 saat 55 dakika
- Konum: Mahmutbey, Ordu ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Güneşli, 1366 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bağcılar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mahmutbey, 2660, 2662 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zafer, Mesut 1, Bademli, Bakır ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Siyavuşpaşa, Akın 1, Atilla, Derya 2, Emek, Esenler, Gelincik, Ihlamur, Kestane, Köprübaşı, Kirazlı, Marmara 2, Mustafa Kemalpaşa, Narlı, Nehir, Sarmaşık, Yunus, Çam, Çavuşpaşa, Çavuşpaşa Köprüyolu, Çimen 1 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BAKIRKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakırköy
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenimahalle, 10 Temmuz │ Yeşilköy, Ahmet Taner Kışlalı ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bakırköy
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yeşilyurt ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yıldırım, Aliya İzzetbegoviç, Koç, Zafer ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yıldırım, Burç, Magosa, Uludağ, Özer, Şehitler ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:00 - 15:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kartaltepe, 60, 61, 68 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kocatepe, Ömür ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kocatepe, Ömür ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
Bayrampaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Kocatepe, 50. Yıl, Rüzgar, Tutin, Yel ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beşiktaş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Nisbetiye ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Dinç, Ekol, Dakik, Fıkra, Derecik Çıkmazı, Hicap, Ekrem, Fuar Çıkmazı, Maşatlık, Akat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Etiler, Yenidoğan, Narlı, Karababa, Saraydüzü, Tunç, Sarıkaya, Mihenk, Dedeoğlu, Gülten Çıkmazı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fıstık Dibi, Minnet Çıkmazı, Reyhan, Sazlıdere, Karagözsırtı, Dereyolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu, 100, 108, 116, 37, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, Başkent, Kervansaray, Mareşal Fevzi Çakmak, Osman Gazi ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yakuplu, 112, 134, 136, 140, Malazgirt ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kavaklı, Marmara ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Beylikdüzü
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sahil, 2. Beyazıt ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Celaliye, 2115, Adak, Arıkan, Asrın, Aziz, Cumhuriyet, Erbil, Gülkaynak, Gülnur 1, Namdar, Priştineliler, Sumru, Sima, Tansu, Taşkın, Ulus 1, Yenigül, İncesu ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Atatürk, Zengin ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Büyükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Celaliye, Bağdat │ Kamiloba, Bahtiyar, Bağdatlı, Buhar, Buse 1, D-100 Karayolu, Emsal 1, Gültepe, Karaca 1, Köroğlu, Marin, Merve 1, Poligon, Rüya 1, Selvi 1, Selim, Selimiye, Yahya Kemal, Yavuz, Yeşil, Yeşim 2, Yunus Emre 1, Zambak 5, Çağlayan 2, Ören, İstikbal, Şerafettin ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ferhatpaşa, Süleyman Bingöl, İstasyon │ Kaleiçi, İstasyon ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 1052, 1054, Aşık Veysel, Karatay │ Menderes, Endülüs, Karatay ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenyurt
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Osmangazi, 3121 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Örnek, 1368 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:30 - 17:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Akevler, 1049, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1069, 1076 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Esenyurt
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akevler, 1069 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Merkez, 1. Esenevler Çıkmazı, 1. Fulya, 2. Menekşe, 2. Neşe, 2. Çırçır Çıkmazı, 6. Lale, Ahmet Haşim, Altın Ordu (Ordu), Basmacı Abdi Efendi, Bağiçi, Başaran, Bes. Hafız Yusuf Efendi, Bestekar Hafız Hüsnü Efendi, Bestekar Tahirağa, Ebusuud Efendi, Ecdat, Esenevler, Ordu, Sadettin Heper, Sayfiye, Silahtar Ağa, Vatan, Ziya Osman Saba, Şirin ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL FATİH ELEKTRİK KESİNTİSİ
Fatih
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ayvansaray, Alipaşa Mektebi, Avcı Odaları Çıkmazı, Draman, Hasan Hüseyin Yokuşu, Hoca Çakır, Hoca Çakır 2. Çıkmazı, Kantarcı Ali, Karagözcü, Karagözcü Çıkmazı, Kariye Camii, Kariye Hani, Kariye Türbesi, Kariye Çıkmazı, Kariye İmareti, Kirk Odalar Çıkmazı, Kuyulu Bahçe, Kuyulu Bahçe Aralığı ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dervişi Ali, Eski Osmaniye, Fevzipaşa, Hoca Çakır, Hoca Çakır 1. Çıkmazı, Kalfa Efendi, Kariye Bostanı, Kariye Camii, Kariye Türbesi, Kariye Yağhane, Kariye Yağhane Aralığı, Kasap, Kasım Odalar, Kefevi, Koza, Kurtağa Çeşmesi, Merdivenli Hamam Çıkmazı, Müftü ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ayvansaray, Mahmuz Çıkmazı, Paşa Hamamı, Saldırma, Salma Tomruk, Sarı Çizmeli, Sultan Çeşmesi, Vaiz, Çakırağa Yokuşu │ Cankurtaran, Kabasakal │ Dervişi Ali, Aktar Kerim, Arı, Açıkbaş, Ağılık 1, Bahçıvan Çıkmazı, Bestekâr Civanağa, Borazan Tevfik, Canfeda Camii, Dolmuş Kuyu, Erbap Çıkmazı ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dervişi Ali, Nakkaş Sahi, Neşter, Oyuk Duvar, Salma Tomruk, Salma Tomruk Aralığı, Sena, Tetik, Urgan, Uçbey, Vaiz, Yeşilce Direk, Âvare, Özben, Şehit Raşit Kılıç, Şehit Ümit Uçan, Şeyh Eyüp ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Zeyrek, Ders Vekili, Hattat Nafiz ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin, Adnan Menderes Vatan │ İskenderpaşa, Ahmediye ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Fatih
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Muhsine Hatun, Alişan, Hisar Çeşmesi, Molataşı, Sevgi, Tavaşiçeşmesi, Tekinalp │ Nişanca, Alişan, Hemşehri, Kenanbey, Molataşı, Nalbant Camii, Nişanca Fırını, Sevgi, Tabur, Türkeli, Zikir Çıkmazı, İsmail Sefa ve civarı
- Sebep: Yatırım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 16:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Pazariçi, Açık, Bahar, Balıkçı, Defne, Ecdat, Gaye, Haliç, Hazan, Ordu, Saadet, Serince, Çalışkan, Şehit Tamer Vardar ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Güneştepe, Bağlar, Mehmet Akif, Nurel, Soylu, Yeşiltepe, Özalp, Özgür │ Merkez, Bağlar, Mecit, Soğanlı, Tayfun, Çoğunlu, İkbal ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Haznedar, Meriç, Sakarya ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Güngören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Merkez, Geyik, Karaca, Kayık, Sığırcık ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Küçükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mehmet Akif, 1. Atmaca, 1. Aşık Veysel, 1. Mimar Sinan, 1. Sembol, 1. Sülün, 1. Tolga, 1. Uzay, 3. Kartal, Akatlar, Akyel, Babil, Kafkas, Mimarbaşı, Okan, Osmancık, Şehit Engin İnce ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Tevfikbey, 1. Kubilay, 1. Saka Kuşu, Maslak Çeşme, Sami Paşa, Çoban │ İnönü, 1. Akgün, 1. Dumlupınar, 1. Gür, 1. Şen, 2. Birlik, 2. Çimen, Kale, Maslak Çeşme, Pirsultan, Yasin, Çoban, İstiklal ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Halkalı Merkez, 1. Kasımpatı, 1. Çiğdem, 1. Özen, 1. Özgür, 1222. Çıkmaz, Dereboyu, Melike, Ozan, Pembegül, Tiğilay, Yağız, Yağmur, Yonca, Çalışkan, Özden, Üder Çıkmazı ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tevfikbey, 1. Kubilay, 1. Saka Kuşu, Maslak Çeşme, Sami Paşa, Çoban │ İnönü, 1. Akgün, 1. Dumlupınar, 1. Gür, 1. Şen, 2. Birlik, 2. Çimen, Kale, Maslak Çeşme, Pirsultan, Yasin, Çoban, İstiklal ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yarımburgaz, Karaca, 1. Pelikan, 2. Nergiz, 2. Yonca, 2405, 2416, 3. Pınar, 3. Vişne, 3. Şen, 5. Fatih, 5. Kartal, 5. Çınar, 6. Lale, Halkalı Altınşehir İstanbul, Kuruçeşme, Menekşeler ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Fevzi Çakmak, 1. Altın, Erken, Sultan Murat, Özer ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Küçükçekmece
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Yarımburgaz, 2. Yonca, 3. Sümbül, 5. Fatih, 6. Şirin, Nevruz ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 08:30 - 10:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Emek, Dinçerler, Büyükbakkalköy (Başıbüyük) Bağlantı Yolu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Tülay, Sanat, Gülşen, Begonya
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ara, Hür, Cemal Bey, Şehit Mücahit, Adnan Bey, Didem, Erken, Atilla, Fatih
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: İnceyol, Kılavuz Çayırı, Vişnelik, Üçkardeşler, Galipbey, Aydınlı, Poyrazlı, Boncuk, Mercanlı, Özipek, Ortayol, Sönmez, Ceylan, Yüksek, Yaz Yurdu, Bereket, Esenler, Kurt, Gümrükçüler, Karatay
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: 2, Sülün, Namık Kemalbey, Dudullu, Mustafa Kemal, Girne, Şeref, Orman, Atatürk, Sarmaşık, Tevfik Fikret
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Millet, Nartanesi, Ataman, İkinci İlkokul, Fırat, Yeşim, Çınar, Senem, Sarmaşık, Gazi Mustafa Kemal, İpek, Serin, Evren
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Rıfkı Tongsir, Yeşiltepe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:30 - 16:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Ayşe Hanım, Palmiyeli, Begonya, Akmansoy, Acar, Neslihan, Seri, Varlık, Bomaç
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dinçerler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Maltepe
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 16:30 - 18:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Erler, Kadirli Çıkmazı, Nihal, Mehmetçik, Esenlik, Kadem, Nefer, İstiklal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ankara, Sümbül
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Bakan, Üçler, Barutçu, Dereotu, Tatlısu
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Sümbül
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Salih, Meşe, Uhut, Semerkant, Nazlıçeşme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pendik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ekin, Eşref Bitlis
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Maslak, Büyükdere
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Sarıyer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yeni, Anıt, Karakütük, Yeni Mahalle
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL SİLİVRİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşyaka, Mahmuz, Melih Cevdet Anday, Melikgazi, Memduhoğlu, Mercimek, Nurcihan, Olta, Ortaoba, Osmanlı, Osmaniye, Otabayır Çıkmazı, Oteller, Pasinler, Paşabayır, Piri Mehmet, Piri Reis, Saatçi, Samandağ, Sarayburnu, Sarayönü, Sebat Çıkmazı ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşyaka, Semra Sultan Çıkmazı, Serinhisar, Seyrani Çıkmazı, Sunay Akın, Sümeyra, Süngertaşı, Süpürgeci, Silifke, Simkent, Tarsus, Taşevler Çıkmazı, Tekkiraz, Telağacı, Tevfik Fikret, Toroslar, Vezirköprü, Yalıköy, Yazgülü, Yengeç, Yeten, Yeşilhisar, Yıldızeli, Yurtseven ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşyaka, Emirsultan, Ereğli, Ertuğrulgazi, Ezine, Gölcük, Gümüşyaka Sahilyolu, Gürhan, Güçlü, Harmanlar, Haydar Aliyev, Hızırreis, Karacaoğlan, Karacaören, Karakitap, Karalar, Karayazı, Karayel, Kastamonu, Kocasinan, Kurşunlu, Kuyubaşı, Kirişhane ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gümüşyaka, Abdiağa, Acıpayam, Akartepe, Akevler, Akçakoca, Atahan, Aydıncık, Barbaros Kaptan Çıkmazı, Bayramören, Bağdat, Beyazlale, Bozyazı, Büyükyalı, Biga Çıkmazı, Damlapınar, Dağkonak, Dağlalesi, Denizli, Derince, Draman, Dilovası, Ebruli, Ekinözü, Elmalık, Emektar, Eminler ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alipaşa, Derinyol, Küçük Kılıçlı │ Küçük Kılıçlı, Cihat, Darvadi, Gülcük, Gültaş, Halil Metin Çıkmazı, Hamamdere, Hamzabey Çıkmazı, Hüsran Çıkmazı, Keşan, Kuştepe Çıkmazı, Miğfer, Sarımehmet, Sıvat, Tazegül, Yüzer, İsmail Kamil Kılıç
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Balaban, Akdoğan Çıkmazı, Aksu, Altievler, Altınkum, Aralık, Asya, Büyükyalı, Dağçileği, Dağçiçeği, Dinamik, Dişbudak, Fıstık, Gümüşyaka, Karakoç, Kayın, Kuşdili, Meşgale, Nisanur, Palandöken, Songül, Spor, Süngü Çıkmazı, Yapı, Çayhane, Ömer Seyfettin, Özler, Üzeyir Çıkmazı, İnanır, İsminaz
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Balaban, Uzungöl
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Silivri
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Seymen, Hüsran, Adi, Ekran, Aydın, Okul, Gazi Yiğit
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: İlhan, Mimar Sinan, Taha, Basra, Gürel, Harmantepe
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 14:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Lavanta, Ergen Çıkmazı, Sağlamdemir Çıkmazı, İnci, Ferit Paşa, İskilipli Atıf Hoca, Cevahir Çıkmazı, Berk, Atabey, Çağla, Yavuz Selim, Rüzgar, Enes Çitilci, Halil İbrahim, Petrol Yolu, Yeşilbahçe Çıkmazı, Miraç, Güneş, Kafiye, Kandil, Bademli, Gün, Nil, Berat, Ziya Ülhak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 16:00 - 18:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Selçukhan, Isırgan, Çiçekdağı, Makam, Sadıkoğlu, Mukaddes, Madımak, Zehra, Temaşa, Kıbrıs, Kubbe, İleri, Yayın, Sedir, Tophane, Merve, Gülsuyu, Okul, Bosna, Latife, Salihler, Akasya, Sarısu, Nazik, Basri, Beyan, Kiraz
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Sultançiftliği, 179, 182, 183 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: İsmetpaşa, 134, 136, 69, Ordu ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Sultangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Sultançiftliği, 178, 185, 187 ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şile
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Soğuksu, Çalıçeşme, Ahmetli, Göçe, Ziyafet, Songül, Şile Yolu, Sevindik, Gündüz, İhtisas, Balkaya, Kural, Kenar, Uyar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 18:00 │ Süre: 8 saat 30 dakika
- Konum: Alacahamam, Üsküdar, Kolçak, Palmiye, Ahmetli, Sedir, Taylan, Rüyam, Reform, Sema, Sevinç, Aydemir, Çakabey, Şirintepe, Kuyumcular, Sökmen, İkram
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 13:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Burcu, Kuzgundere, Yamaç, Dostluk, Kızılay, Salih, Kabakoz, Zühre, Saraçlar, Kese Mevki Yolu, Spor, Akça Erik, Akçakese, Kuşatan, Yasak Mevki, Pehlivan, Kurulay
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şile
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Pehlivan, Acısu, Akça Erik, Hanedan, Emsal, Kabakoz, Akçakese, Göçeli, Kışla Bayırı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ŞİŞLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şişli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kuştepe, Alev, Benek, Cihan, Doğanay, Duran, Gazi Engin Aydoğdu, Gümüşhane, Güney 2, Hudut, Işıl, Kartopu Çıkmazı, Kızılcık Mahmut, Köz, Lale, Liman, Müjde, Nar Çiçeği, Papatya, Sümbül 1, Tan, Yavrukuş, Yoncali, Zeytinlik, Çilek, Çiğdem, Özgür, İnönü, Şehit Er Cihan Namlı, Şengül ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Teşvikiye, Güzel Bahçe, Hacı Emin Efendi, Poyracık, Prof. Dr. Orhan Ersek, Teşvikiye, Vali Konağı, Yedi Kardeşler, Şakayık ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
Şişli
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ergenekon, Papa Roncalli │ Halaskargazi, Bahtiyar, Halaskargazi, Itır, Kuyumcu İrfan, Matbaacı Osmanbey, Rumeli, Süleyman Nazif, Vali Konağı, Zafer, Şafak │ Harbiye, Abdi İpekçi, Altın, Mim Kemal Öke, Prof. Dr. Feyzi Feyzioğlu, Teşvikiye, Vali Konağı │ Meşrutiyet, Matbaacı Osmanbey ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Şehitler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kirazlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Eski Ankara Asfaltı, Tepeören Yolu, İbrahim Hakkı, Millet
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ülkü, Nurbanu, Dereboyu, Berfin, Devrim, Kopuz, Gülsevim, Kandil, Eski Ankara Asfaltı, Karaçam, Odabaşı, Aknur, Kıyı, Ekim, Dilruba, Toraman, Kirazlı, Bihter, Ertuğrul, Devran, Çağlagül, Abdulbaki
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Ceren, Kudret, Toprak, Bahçeler, Gözde, Kervansaray, Eda, Güneşli, Kardeşler, Umut, Kar, Akik, Fazlı, Aynur, Firdevs, Özlü, Firuz, Karakaş
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Katre, Kartal, Tülay, Canay, İsmail Ağa, Osmangazi, Seyit Onbaşı, Aydemir, Ebrar, İncesu, Yılmaz, Nakış, Çağlar, Elçi, Gediz, Denizgülü, Ankara, Kauçuk, Aydınlı Yolu, Başkent, Gülkurusu, Altunay
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Tuzla
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Salih, Meşe, Uhut, Semerkant, Nazlıçeşme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Fidan, Mustafapaşa, Postane, Çemen, Gül, Atatürk, Ödül, Hacılar Cami, Hasan Polatkan, Halıcılar Cami, Tomurcuk Çıkmazı, Dost, Fidanlı, Ahmet Eren, Kürdan, Başkomutan, Hattat, Vecibe, Sazanlar Çıkmazı, Uygar, Balabanağa
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ümraniye
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Florya, Kaya, Ozan, Nesim, Ordu, Şehit Hayrettin Yıldırım, Küçük, Güzeltepe, Sarıtaş
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Zeytinburnu
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Beştelsiz, 101, 102, 104, 107/1, 108, 108/1, 108/2, 108/3, 109, 110, 307, Dr. Kamil Kamuran Yadigar, Dr. Sadık Ahmet, Prof. Dr. Muammer Aksoy │ Nuripaşa, 12 │ Telsiz, Dr. Sadık Ahmet, Dursun Kılıç ve civarı
- Sebep: Bakım programı çalışması
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ADALAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Adalar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Başakşehir ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYOĞLU ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Beyoğlu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Çekmeköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL KAĞITHANE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kağıthane ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL KARTAL ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Kartal ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL SANCAKTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde İstanbul’un Üsküdar ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamaktadır.