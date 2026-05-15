BUSKİ'den uyarı: Mustafakemalpaşa'da kesintiler devam edecek
BUSKİ, bugün Bursa'nın 4 ilçesinde su kesintisi uygulayacak. Mustafakemalpaşa ve Yıldırım'da kesintiler 9 saate uzanıyor. Nilüfer'de Özlüce, 19 Mayıs'a dek günlük 8 saat susuz kalacak. Osmangazi'de ise 2 saatlik kısa süreli bir kesinti planlandı.
15 MAYIS 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
15 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa’nın 4 ilçesinde 12 mahallede su kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da su kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 16 Mayıs 2026 Cumartesi - 21 Mayıs 2026 Perşembe
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: Günlük 9 saat
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye civarı muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
15 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:15 - 12:15 │ Süre: 2 saat
- Konum: Odunluk, Oduncu Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - 19 Mayıs 2026 Salı
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: Günlük 8 saat
- Konum: Özlüce ve civarı
- Sebep: BUSKİ Kanalizasyon çalışmaları kapsamında içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızalar
15 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Sırameşeler, 1. Sürmeli Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
15 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM SU KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 18:15 │ Süre: 9 saat
- Konum: Karaağaç, Eşrefiler Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 2 Vatan Caddesi ve civarı
- Sebep: Arıza
15 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Büyükorhan ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gemlik ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA İZNİK SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İnegöl ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Karacabey ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA KELES SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA KESTEL SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Mudanya ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhangazi ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.
15 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR SU KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Yenişehir ilçesi için planlı su kesintisi bulunmamaktadır.