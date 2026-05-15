Bursa'da bugün hangi ilçeler elektriksiz kalacak? UEDAŞ 48 noktalık listeyi açıkladı
UEDAŞ, bugün Bursa'nın 11 ilçesinde 48 ayrı noktada elektrik kesintisi uygulayacak. En yoğun ilçe Mustafakemalpaşa: Kesintiler sabahtan aşkşam 21:00'e dek sürüyor. Gemlik, Karacabey, Osmangazi ve Yıldırım'da da 8 saatlik kesintiler planlandı.
15 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
15 Mayıs 2026 Cuma günü Bursa’nın 11 ilçesinde 48 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek. İşte bugün Bursa’da elektrik kesintisi yaşayacak ilçeler…
15 MAYIS 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükorhan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 19:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cumhuriyet, Atatürk 111111111
- Sebep: Trafo bakım
Büyükorhan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 17:00 - 19:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Orhan, Pınar, Eskiköy, Şehit Emin Sevim, Kargalar, Pınar, Dr. İbrahim Öktem
- Sebep: Trafo bakım
15 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Kurşunlu, Turan, Lale Çıkmazı, Senar, Dilek, 3. Martı, 1. Bülbül, Sevim, İbibik, Dağyolu, 2. Mercan, İbibik Çıkmazı, 3. Deniz, 2. Gül, Bakan, Sahil Yolu, 1. Yalı, 2. Papatya, Erguvan, Nil, 1. Yavuz, Kardelen, 3. Kaya, Güven 1
- Sebep: AG pano değişimi
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Narlı, 13 Nolu Narlı, 14 Nolu Narlı, 12 Nolu Narlı, 3 Nolu Narlı, 11 Nolu Narlı, 19 Nolu Narlı, Armutlu Yolu, 16 Nolu Narlı, 5 Nolu Narlı, 4 Nolu Narlı, 17 Nolu Narlı, 2 Nolu Narlı, 9 Nolu Narlı, 1 Nolu Narlı, 18 Nolu Narlı, 7 Nolu Narlı, 20 Nolu Narlı, 10 Nolu Narlı, 15 Nolu Narlı
- Sebep: OG hat bakım
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kumla
- Sebep: OG hat bakım
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Karacaali, 1. Harman
- Sebep: OG hat bakım
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Büyükkumla, 23 Nolu Büyükkumla, 27 Nolu Büyükkumla, 9 Nolu Büyükkumla, 25 Nolu Büyükkumla, 24 Nolu Büyükkumla, 8 Nolu Büyükkumla, 26 Nolu Büyükkumla, Armutlu Yolu
- Sebep: OG hat bakım
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kurşunlu
- Sebep: OG müşterisi talebi
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Cumhuriyet, 387, Gül, 389, Hastane, 1. Nehir
- Sebep: AG tesis çalışması
Gemlik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Orhaniye, Kumla
- Sebep: AG tesis çalışması
15 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şipali, İnegöl Şipali
- Sebep: Abone bağlama
İnegöl
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mesudiye, Hayvan Pazarı Arkası, Şibalı Yolu
- Sebep: Abone bağlama
İnegöl
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:10 - 17:00 │ Süre: 6 saat 50 dakika
- Konum: Yiğit, 2250, 2253, 2255, 2252, 2254, 2256, 2259, Yiğitköy, 2257, 2251, 2258
- Sebep: OG hat bakım
15 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bakırköy, Bakır │ Yolağzı │ Canbалı, Çakıllıkuyu Mevkii │ Yeni
- Sebep: ENH bakım
Karacabey
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gönü │ Yolağzı │ Ova Hamidiye │ Canbалı │ Beylik │ Sazlıca
- Sebep: OG müşterisi talebi
15 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Balabancık, Balabancık 10, Balabancık 13, Balabancık 6, Balabancık 7, Balabancık 18, Balabancık 8, Balabancık 11, Balabancık 4, Balabancık 16, Balabancık 3, Balabancık 1, Balabancık 2, Balabancık 9, Balabancık 17
- Sebep: Trafo değişimi
15 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepecik
- Sebep: ENH bakım
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Durumtay
- Sebep: OG müşterisi talebi
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tepecik, Tepecik Tuna, Tepecik İstiklal, Tepecik Panayır, Korkut, Uçar, Tepecik Cumhuriyet, Çimen, Çağan, Tepecik Çerkez, Tepecik Meriç
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şapçı │ Bahariye │ Akarca │ Kömürcükadı │ Güveçdere
- Sebep: OG tesis çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tepecik, Tepecik Panayır, Tepecik Çınar, Santral, Tepecik Bahçeli, Tepecik Mustafakemalpaşa, Tepecik Bursa
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ovaazatlı, Korucu Ethem, Sayıtoğlu, Köse Halil, Guguş Hasan, Sakin, Cinci Mehmet
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yunus Emre, 53 Nolu, 59 Nolu, 57 Nolu, 55 Nolu, 72 Nolu, 78 Nolu, 74 Nolu
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 15:00 - 16:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yalıntaş, Yalıntaş Mustafakemalpaşa, Yalıntaş Cumhuriyet, 117, Yalıntaş Atatürk, 115
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 18:00 - 19:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yalıntaş, 104, 96, Yalıntaş Cumhuriyet, 99, 94, 95
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 19:00 - 20:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yalıntaş, 86, 89, 92, Yalıntaş Mustafakemalpaşa, 87
- Sebep: Abone bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 20:00 - 21:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yunus Emre │ Yalıntaş, 502, 505, 508
- Sebep: Abone bağlama
15 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kültür, Akıl, Figen (200), Bilginler, Berrak (200), Kumova
- Sebep: Ağaç kesim
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Beşevler, Başarı (130), Bilginler, Bilgi (130), Bahriyeli, Bakkal (130), Dinçer, Adalar
- Sebep: Ağaç kesim
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Fethiye, Ulu
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 13:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: İhsaniye, İzmir Yolu, Can (110), Barbaros (110), Çilek, 2. Er
- Sebep: Trafo bakım
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Esentepe, İstasyon, Kasap, Meltem (160), Enginar, Gürler, İnegöl, İlkbahar, Yazar Ali Aksoy, Eğrelti, Durak (160), İnanç, Güney (160)
- Sebep: Abone bağlama
Nilüfer
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Fethiye, Girit, Rıfat Çalışkan, Feride, Feyiz, Fulya (240), Kardeşler, İnceler, Dutlu (240), Güzel (240), Gazi (240), Fuzuli (240), Fazıl
- Sebep: Ağaç kesim
15 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Muradiye, E.M.L. 3 Nolu, Endüstri Meslek Lisesi, E.M.L. 5 Nolu Aralık, E.M.L. 4 Nolu, E.M.L. 4 Nolu Aralık
- Sebep: AG direk deplase
Orhangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cihanköy
- Sebep: Abone bağlama
15 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Emek Zekai Gümüşdiş, 13. Huzur, 11. Çağlayan, Emir Sultan, 7. Çam
- Sebep: AG müşteri talebi
Osmangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Emek Fatih Sultan Mehmet, Emir Sultan, 7. Bal, 23. Okul
- Sebep: AG müşteri talebi
Osmangazi
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gündoğdu, 1. Yeni Ay
- Sebep: OG müşterisi talebi
15 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Afşar │ Karabahadır │ Alaaylı
- Sebep: OG fiziki irtibat
Yenişehir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Eğerce
- Sebep: OG hat bakım
Yenişehir
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 16:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çeltikçi
- Sebep: Trafo değişimi
15 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 02:00 - 05:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Mehmetakifersoy, Akça Çıkmaz, 6. Ova, Asarcık, Teyyareci Mehmet Ali, Gürel, 1. Akça, 7. Işık, 13. Güneş, 7. Doğu, Müslüm, 1. Burçak, Maruf Çıkmaz, 2. Alemdar, Türün, 1. Maruf, Hacı Çıkmaz
- Sebep: Trafo bakım
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 02:00 - 05:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yediselviler, Gürle, 3. Beyazıt, 8. Elmas, Şafak Çıkmaz, 4. Şafak, 13. Meriç, Teyyareci Mehmet Ali
- Sebep: Trafo bakım
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 02:00 - 05:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yeşilyayla, 3. Akdere, Girit, 5. Anadolu, 8. Mert, Teyyareci Mehmet Ali, 2. Beloğlu, 9. Varlık, 13. Meriç
- Sebep: Trafo bakım
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Karapınar, D250, D214, E212, E204, E205
- Sebep: Bina OG şalt bakım
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yiğitler, B14
- Sebep: Abone bağlama
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Şükraniye, 10. Ay, 10. Yeni, 8. Özen, 3. Bal, 2. Ege, Şevketiye, 3. Nilüfer
- Sebep: AG tesis çalışması
Yıldırım
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Arabayatağı, Ayla, 15. Gülsüm, 3. Coşkun, Abanoz, Kırmızı Çıkmaz, 1. Çamlı, 1. Çoruh, Same, 1. Turan, 1. Özkan, Gülşan, 1. Menekşe, Arpali, Şehit Polis İlyas Kaygusuz, Yeşilcami
- Sebep: Abone bağlama
15 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Gürsu ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 BURSA HARMANCIK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Harmancık ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 BURSA İZNİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın İznik ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 BURSA KELES ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Keles ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 BURSA KESTEL ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Kestel ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.
15 MAYIS 2026 BURSA ORHANELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
15 Mayıs 2026 tarihinde Bursa’nın Orhaneli ilçesi için planlı elektrik kesintisi bulunmamakta.