Başkent EDAŞ'tan Ankara'ya cuma kesintisi: Her ilçe etkileniyor, 72 nokta listede
Başkent EDAŞ, bugün Ankara'nın tüm ilçelerinde 72 ayrı noktada şebeke iyileştirme çalışması yapacak. Gölbaşı, Keçiören, Polatlı ve Haymana'da kesintiler 8 saate uzanıyor.
15 MAYIS 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Akyurt
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:45 - 16:45 │ Süre: 7 saat
- Konum: Çiftlikköy, Kozayağı, Eskiköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Akyurt
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumığde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumığde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA ALTINDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Altındağ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Serpmeevler, Peçenek, Tatlar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Merkez, Aşağı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Karakaşlı Yolu, Karakaşlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Altındağ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:45 - 10:45 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tatlar, Karakaşlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ayaş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ergenekon, Beypazarı, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, Güneyce, Perili, Akkaya, Şehit, Hilmi Çayırlıoğlu, Gazi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mimar Sinan, Gelincik, Pınaralti, Yeregömü, Cumhuriyet, Atatürk, Kubilay, Yunus Emre, Avşar, Ayaş Polatlı Yolu, Ertekín, Okullar, 96, Mevlana, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal, Uluyol, Mehmetçik
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Bahçe, Uluyol, Selbasan-3, Berkay Türkel, Ertekín, Avşar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:30 - 14:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Gülami, Ayaş-Polatlı Yolu, Evren, Polatlı 1
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 15:00 - 17:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: 236, 201, Hafız Tevfik Boşkök, Kuyucak, Yusuf Gül Gök, Şevket Çifçioğlu Küme, 213, Şevket Çiftçioğlu, 243
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Ayaş
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 18:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Pınaraltı, Kalender, Dereçeşme, Doruk, Akpınar, Ayvali, Çeşme, Bağlar, Türbe, Hacibey, Bahçe, İnce 1
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA BALA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bala
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Yayla Afşar, 19 Mayıs Afşar, Bahçeli, Adnan Kahveci, Cumhuriyet Afşar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Beynam, Kale Boğazı, Dağ Evleri
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Bala
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:30 - 16:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kale Boğazı, Beynam, Dağ Evleri
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Dibekören, Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak, Karcıkaya Dere Sağ, Dik Çakmak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çamlıdere
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Berçinyayalar, Yayla Gebeler, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Şahinler, Gebeler, Yayla Alakoç
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çamlıdere
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 16:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: Örenköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: Reşat Nuri, Nazilli, Selimiye, Kuzgun, Hoşdere, Yeşilyurt
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kömürcü, Yakupabdal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: 665, 554, 555, Karataş, 555 Caddesi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Çankaya
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Galip Erdem
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çubuk
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumığde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumığde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Elmadağ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 214, Bağlarbaşı, Fevzi Çakmak, 276, 275, 259, 261, 263, 259/1, 233, 254, 265, 260, 271, 278, 267, 255, 272, 253, 279, 236, 264, Fatih, 247, 248, 210, Belardi Mevkii, 273, 257, 202, 258, Köybaği 3, 269
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: 185, 140, Küpyokuşu 1, 217, Bağlarbaşı, Küpyokuşu, 146, 149, 183, 237, İnebel, 186, 188, Küpyokuşu 2, 228, 181, 187, 142, 182, 141, 148, 143
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Elmadağ
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Bağ, Meteoroloji, Küşe, Tokluoğlu, Menderes, Çal 1, Çoraklık, 3, Harman 2, Büyük Cami, Kayıbağı, Çal, Koç, Karaköy, 33, Harman 1, Kayalı, Ulucak, Harman
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ
Etimesgut
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Eskişehir Devlet Yolu, Yapracık 2. Köy, Huzur Kent Yapı Kooperatifi, Yapracık 1. Köy, 2800, Yapracık, Yapracık, Evliya Çelebi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etimesgut
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA EVREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Evren
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 11:00 - 16:00 │ Süre: 5 saat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Tulumtaş, Karaoğlan, 1382, Haymana, 1380, 1425, 1435, 430/1, 1429, Hacılar Küme, Sevgi Çiçeği, 422, Adalararası, Hacıhasan, 421, 429, 431, 424, 428, Karşıyaka, 430, 425, 419, 423
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: 17, Ahiboz, 11, 8/1, 4302, 4348, 26, 18, 8-1, 12, 4334, 7, 15, 2, 3, 20, 5, 50, Karapınar, 4308, 4339, 4305, 4322, Sakarya, 49, 4304, 4306, 4352, Fatih, 4318, 19, 4321, 4341, 4335, 4347, 4345, 4323, 4, Ankara, Bağlar, 4319, 4307, 4351, Merkez, 1, 24, 4360, 4324, 4359, Fatih Caddesi, 4317, Sarıkaya, 4357, 4358, 23
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1010/1, 986/1
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 13:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: 1680, Hanımeli, Esence, Akbaşak, S.S. Çatalarmut 113799 Ada, Ihlamur, S.S. Çatalarmut 113815 Ada, S.S. Çatalarmut 113791 Ada, S.S. Çatalarmut 113816 Ada, S.S. Çatalarmut 113805 Ada, S.S. Çatalarmut 113817 Ada, S.S. Çatalarmut 113814 Ada, S.S. Çatalarmut 113806 Ada, S.S. Çatalarmut 113793 Ada, Koparan 77, Koparann, Gülbahçe, Altınbaşak, Elif Doğa K.Y. Koop., Yeşilyayla, Turnaçayırı, Koparan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ballıkpınar, 1653, S.S. Ofisliler Kon. Yap. Koop., Hacımuratli K.Y. Koop., Ballıkpınar Küme, Şehit Cüneyt Kandemir, Topaklı, Hacımuratli, Velihimmetli
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Atatürk, Halaçlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Halaçlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Gölbaşı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 10:30 │ Süre: 30 dakika
- Konum: 821, 383, Şehit Murat Alkan, 2209, 381, Plevne, 390, İnönü, 826/1, 822, 823, Şehit Ali Gaffar Okkan, Şehit Aydın Eryılmaz, 820, 825, Osman Karaaslan, 380, 827
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güdül
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Ergenekon, Beypazarı, Tekke Küme, C Kümesi Ilıca, Güneyce, Perili, Akkaya, Şehit, Hilmi Çayırlıoğlu, Gazi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Güdül
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:30 - 13:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Salihler
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA HAYMANA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Haymana
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Haymana
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alahacılı, Hıdırlar, İnler, Ilıca
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kahramankazan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çimşit
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kalecik
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:45 - 16:45 │ Süre: 7 saat
- Konum: Çiftlikköy, Kozayağı, Eskiköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Keçiören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: 695, Yozgat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: 2029, 2032
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey 1, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt, Çimen 1, Alperen 1
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan, Bahtiyar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Keçiören
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
- Konum: 23, Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, 2. Oyumığde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumığde, Sarısu, 2 Küme
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA KIZILCAHAMAM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kızılcahamam
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Berçinyayalar, Yayla Gebeler, Korkmazlar, Alakoç, Yayla Meşeler, Yayla Avşarlar, Yayla Üyücek, Şahinler, Gebeler, Yayla Alakoç
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:55 - 12:30 │ Süre: 2 saat 35 dakika
- Konum: Semer, Ortaköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:05 - 12:40 │ Süre: 2 saat 35 dakika
- Konum: Semer
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kızılcahamam
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Derenerci
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mamak
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kömürcü, Yakupabdal
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:45 - 10:45 │ Süre: 1 saat
- Konum: Tatlar, Karakaşlı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Mamak
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 13:30 - 14:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: 1055, 1056
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nallıhan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 10:00 - 17:30 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Aşağı Çive, Ozan, Solaklar, Oyma Ağaç, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, İslamalan, Aliefe, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Epçeler, Yukarıbağdere, Mürküt, Soğukkuyu, Öşürler, Kulu, Meyildere, Meyilhacılar, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Yukarıbağlıca, Belenalan, Çive, Karahisar, Beydili, Cendere, Kuruca, Demirköy, Saçak, Tekke, Subaşı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ
Polatlı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Merkez, Durupınar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yukarı Üçpınar, Atatürk, İğciler, Karailyas
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Alahacılı, Hıdırlar, İnler, Ilıca
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Polatlı
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Köy Yolu Üstü (Güney), Hacituğrul Mücavir, İstasyon, Örnek Kuşcu, Hacı Bayram Veli, Eskişehir Yolu, Yenidoğan, Kuşcu Mücavir
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA PURSAKLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: İkbal, Yeşilırmak, Kervan, 259, 164, Kahraman, Eyüp Sultan, Sirkeli Yeşilova, Keklik 1, Kubat, İskender, Kanuni Sultan Süleyman, Karaman, 173, Hüzün, 191, Köroğlu, 174, 175, 176, 180, 171, 14, Hakikat
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yıldırım Beyazıt Küme, İskender, Köroğlu, Yıldırım Beyazıt, Akın, İrem, Kaşkarlı, Hakikat, İkbal, 187, Yeşilırmak
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey 1, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt, Çimen 1, Alperen 1
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Pursaklar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan, Bahtiyar
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sincan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
- Konum: Aşık Veysel, Abbas, Güldereli, Hale, Malıköy
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Levent, Pazar, 16-2, 18-1, Fecri Ebcioğlu, 19-2
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Sincan
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:30 - 11:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Yenihisar, Yaprak, Badem, Goncagül, Turgut Özal, Merzifon, Tandoğan
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Şereflikoçhisar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Orman, Berat Cömertoğlu, Akdağ
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Şereflikoçhisar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:45 - 13:45 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sadıklı
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
15 MAYIS 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 00:45 - 05:45 │ Süre: 5 saat
- Konum: Ahmet Hamdi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Yenimahalle
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: 2331, Batı Bulvarı Modernkent, Batı Bulvarı Nurol Sitesi
- Sebep: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi