Tahtalı Barajı yedeğe alındı: İZSU Gördes'i ve kuyudan su çekmeyi tercih etti

İZSU'nun 15 Haziran verilerinde en dikkat çekici gelişme Ürkmez Barajı'ndan geldi. Haftalardır yüzde 97,55'te sabit kalan baraj üç günde yüzde 5,73 eriyerek yüzde 91,82'ye geriledi.

Tahtalı Barajı ise yüzde 53,56 doluluk oranı ile kritik eşiğe 3,56 puan mesafede kalmaya devam ediyor. Beş barajdaki toplam kullanılabilir su 355 milyon metreküple geçen yılın aynı döneminin yaklaşık 6 katı olsa da tüm barajlarda erime eğilimi belirginleşti. İZSU son bir haftadır Tahtalı Barajı'nın yükünü hafifletmek için farklı kaynaklardan su çekiyor.

Tahtalı'ya alternatif olan Gördes'teki düşüş de sürüyor, baraj artık yüzde 40 sınırına yaklaşıyor. Tatil sezonunun açılması ile Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı yüzde 70,11 ile mayıs ortasından bu yana yaklaşık 6 puan kaybetti.

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI (15 HAZİRAN 2026)

Ürkmez Barajı: Aktif %91,82

Aktif %91,82 Balçova Barajı: Aktif %87,22

Aktif %87,22 Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: Aktif %70,11

Aktif %70,11 Tahtalı Barajı: Aktif %53,56

Aktif %53,56 Gördes Barajı: Aktif %40,33

GÖRDES YÜKÜ TAŞIMAYA DEVAM EDİYOR, TAHTALI KORUNUYOR

İZSU'nun 14 Haziran su üretim verileri, kent genelinde günlük 686 bin metreküp su üretildiğini gösteriyor. Su üretiminin en büyük kaynağı ise yüzde 34,6 payla Gördes Barajı olmaya devam ediyor. Tahtalı yüzde 17,1 ile üçüncü sırada; İZSU, Tahtalı'dan günde yalnızca 117 bin metreküp çekerek barajı bilinçli olarak koruyor.

Göksu kuyuları yüzde 18,9 payla (130 bin m³) verdiği su miktarında Tahtalı'nın önüne geçti ve en yüksek paya sahip ikinci kaynak oldu. Halkapınar kuyuları yüzde 15,7 ile (108 bin m³) sisteme ciddi katkı sağlıyor. Ancak Sarıkız kuyuları, Güzelhisar ve Pınarbaşı üretim dışı kalmaya devam ediyor. Yer altı kaynaklarının toplam su üretimindeki payı yüzde 45 civarında seyrediyor.

Mevcut 355 milyon metreküplük kullanılabilir su, günlük ortalama 690-700 bin metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 510 günlük rezerve karşılık geliyor. Tahtalı Barajı'nın kritik yüzde 50 eşiğine mesafesi her geçen gün daralıyor ve Gördes'e yüklenen baskı giderek artıyor. İZSU'nun iki baraj arasındaki dengeyi yaz boyunca nasıl yöneteceği, İzmir'in 2026 yazını rahat geçirip geçiremeyeceğini belirleyecek.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Baraj doluluk oranları, bir kentin su krizine ne kadar uzak ya da yakın olduğunun en somut göstergesidir. İzmir 2025 yazında bu oranların ne anlama geldiğini acı bir deneyimle öğrendi. Bugün aynı verileri takip etmek, benzer bir krizin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını anlamanın en güvenilir yolu.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir barajda biriken suyun, o barajın en fazla tutabileceği su miktarına oranı hesaplandığında bizr doluluk yüzdesini verir. Tahtalı Barajı'nın aktif kapasitesi 287 milyon metreküpse ve bugün içinde 154 milyon metreküp kullanılabilir su varsa aktif doluluk oranı yüzde 53,56 olarak hesaplanıyor. Bu rakam her gün yağışlara, çekim miktarına ve buharlaşmaya bağlı olarak değişiyor.

AKTİF DOLULUK NEDEN TOPLAM DOLULUKTAN DAHA ÖNEMLİ?

Barajların dip kotunda fiziksel olarak pompalanıp şehre aktarılamayan bir su kütlesi kalır. İZSU'nun yayımladığı aktif doluluk rakamı bu kullanılamaz kısmı dışarıda bırakarak yalnızca şebekeye verilebilecek suyu gösterir. 2

025 sonunda Tahtalı'nın aktif doluluk oranı yüzde 0,13'e indiğinde barajda hala su görünüyordu ama çekilebilir su fiilen tükenmişti. Bu yüzden aktif doluluk, toplam doluluktan çok daha güvenilir bir gösterge.

İZMİR BARAJLARININ DOLULUK ORANLARINDA KRİTİK EŞİK NEDİR?

İzmir'in en önemi göstergesi olan Tahtalı Barajı için kritik eşikte yüzde 50 sınır kabul ediliyor. Bu seviyenin altında yaz aylarında artan tüketimi yönetmek zorlaşıyor ve kesinti riski beliriyor. Bugün Tahtalı yüzde 53,56 ile bu eşiğin 3,56 puan üzerinde. İZSU'nun Tahtalı'dan düşük çekim yaparak barajı koruması bu mesafeyi açık tutmaya yardımcı oluyor, ancak yaz ilerledikçe ve tüketim arttıkça yüzde 50 sınırının test edilmesi kaçınılmaz görünüyor.

BARAJLARDA SU SEVİYELERİ DÜŞÜNCE HAYAT NASIL ETKİLENİYOR?

Su stokları azaldıkça önce şebeke basıncı düşürülür, musluktan gelen suyun gücü zayıflar. Ardından belirli saatlerde bölgesel kesintiler uygulanır ve tarımsal sulama kısıtlanır. İzmir 2025'te maalesef tüm bu aşamalardan geçti. Tahtalı Barajında doluluk oranı yüzde 10'un altına düşünce 6 Ağustos'tan itibaren 13 ilçede gece 23:00-05:00 arası kesinti başladı. Gördes'in ölü hacminden su çekildi, 20 yıldır kullanılmayan Güzelhisar hattı acil olarak onarıldı, yer altı kuyuları genişletildi.

İZMİR BARAJLARI HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

Tahtalı, Gördes ve Balçova doğrudan kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacına hizmet ediyor. Tahtalı tek başına İzmir su ihtiyacının yüzde 44'ünü karşılayacak kapasitede, ancak İZSU şu an barajı korumak için bu oranı düşürdü ve kaynaklarını çeşitlendirdi.

Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı Çeşme yarımadasında hem içme suyu hem sulama görevi üstleniyor. Ürkmez küçük kapasitesine rağmen hızlı doluşuyla sisteme katkı sağlıyor, ancak aynı hızda eriyebileceği bugünkü verilerle bir kez daha ortaya çıktı.