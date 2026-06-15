Hafta sonu yağmuru yetmedi: İstanbul'un 15 günlük faturası barajlara kesildi

İSKİ verilerine göre İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı 15 Haziran itibarıyla yüzde 68,02'ye geriledi.

Ayın ilk gününde yüzde 70,83 olan doluluk 15 günde yüzde 2,81 oranında düştü. Barajlardaki su miktarı yaklaşık 591 milyon metreküpe inerken, hafta sonu tüketimde yaşanan yavaşlama ve hafif yağışlı geçen cumartesi günü erime hızını geçici olarak frenledi.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde 73-74 bandındaydı. Geçen yaz baraj doluluk oranları bu yılın aksine haziran sonunda yüzde 65'e inmişti. Ardından temmuzda yüzde 53'e, ağustosta yüzde 40'a, eylülde yüzde 28'e düşen doluluk oranı aralıkta yüzde 17,12 ile son 10 yılın dibine ulaşılmıştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (15 HAZİRAN 2026)

Ömerli Barajı: %94,17

%94,17 Elmalı Barajı: %93,54

%93,54 Darlık Barajı: %87,06

%87,06 Alibey Barajı: %63,68

%63,68 Terkos Barajı: %56,81

%56,81 Kazandere Barajı: %50,94

%50,94 Büyükçekmece Barajı: %50,39

%50,39 Pabuçdere Barajı: %47,28

%47,28 Sazlıdere Barajı: %41,21

%41,21 Istrancalar Barajı: %25,02

HAZİRANIN İLK YARISINDAN ÇIKAN BİLANÇO

İstanbul barajlarındaki erime bu hızı korunursa ayın sonunda doluluk oranının yüzde 60-65 bandına gerilemesi bekleniyor.

Haziran ayının ilk yarısında İstanbullular günde 3,2 ile 3,5 milyon metreküp su tüketti. Temmuzda sıcakların artmasıyla günlük su tüketimi ortalamasının 3,6 milyon metreküpü aşması bekleniyor.

Barajlardaki yaklaşık 591 milyon metreküp su, Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden verilen su ile destekleniyor. İstanbul'un su tüketimi göz önüne alındığında Melen ve ve Yeşilçay regülatörlerinin yokluğunda barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'ın altına gerilemiş olurdu.

Geçen yaz hazirandan aralığa kadar barajlardan yaklaşık 460 milyon metreküplük net kayıp yaşanmıştı. Eğer bu yıl benzer bir erime tekrarlanırsa 591 milyon metreküplük stok aralık başında 131 milyon metreküpe, doluluk yüzde 15 bandına inebilir.

Bu, geçen yılın dip noktası olan yüzde 17,12'nin de altı demek. Senaryonun gerçekleşip gerçekleşmemesi büyük ölçüde yaz sıcaklıklarının şiddetine ve sonbahar yağışlarının ne zaman başlayacağına bağlı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul'un 16 milyonu aşan nüfusu her gün 3 milyon metreküpün üzerinde su tüketiyor ve bu ihtiyacın karşılanması doğrudan baraj doluluk seviyelerine bağlı. Doluluk oranlarındaki düşüş, yalnızca istatistiksel bir veri değil, milyonlarca insanın günlük yaşamını etkileyen bir erken uyarı sinyali olma önemini taşıyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI NASIL ÖLÇÜLÜYOR?

Baraj gölündeki su hacmi, o barajın tasarım kapasitesine oranlanarak yüzdelik doluluk elde ediliyor. İstanbul'un 10 barajının toplam kapasitesi 868 milyon metreküpken bugün barajlarda yaklaşık 591 milyon metreküp su var ve ortalama doluluk yüzde 68,02 olarak hesaplanıyor. Bu oran yağışlar, regülatörlerden gelen su katkısı, kentsel tüketim ve buharlaşmaya bağlı olarak her gün değişiyor.

TOPLAM DOLULUK ORANI GERÇEĞİ YANSITIYOR MU?

Her barajın dibinde, pompalama altyapısının ulaşamadığı bir su kütlesi bulunur ve buna ölü hacim denir. Toplam doluluk yüzdesi bu kullanılamaz suyu da kapsarken, aktif doluluk yalnızca şebekeye verilebilecek miktarı gösterir. İstanbul'da iki rakam arasındaki fark nispeten küçük olsa da, kentin gerçek su güvencesini değerlendirirken aktif doluluk daha doğru bir resim sunuyor.

İSTANBUL'DA BARAJLAR İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NEDİR?

Su yönetimi uzmanları yaz mevsimine en az yüzde 70 dolulukla girilmesini savunuyor. Bu eşiğin altında, artan yaz tüketimi ve buharlaşmayla birlikte sonbahara kadar ciddi stok kaybı yaşanması kaçınılmaz oluyor.

İstanbul haziran ayına barajlarda yüzde 70 oranında dolulukla girse de şu an yüzde 68,02 ile bu eşiğin 2 puan altında. Daha da önemlisi, kentin yıllık tüketimi yaklaşık 1,2 milyar metreküple tüm barajların kapasitesini aşıyor; bu nedenle İstanbul Melen ve Yeşilçay regülatörlerine yapısal olarak bağımlı kalıyor.

BARAJLARDA DOLULUK DÜŞERSE GÜNLÜK HAYATTA NE DEĞİŞİR?

Baraj seviyeleri gerilediğinde su idaresi önce şebekedeki basıncı düşürerek musluktan akan suyun debisini azaltır. Üst katlarda su kesilmeye başlar. Eşik daha da aşağı inerse belirli saatlerde veya bölgelerde planlı kesintiler devreye girer, tarımsal sulama kısıtlanır. 2025 sonunda İstanbul barajları yüzde 17'ye düştüğünde kent ciddi bir kriz eşiğindeydi. İzmir'de ise baraj seviyesi yüzde 10'un altına indiğinde 13 ilçede altı ay boyunca geceleri su kesintisi uygulandı.

İSTANBUL'UN BARAJLARI HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

İstanbul'un 10 barajı neredeyse tamamen kentin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamaya yönelik işletiliyor. Enerji üretimi veya tarımsal sulama rolleri yok denecek kadar az. Ömerli 220 milyon metreküple Anadolu Yakası'nın omurgası, Terkos ve Büyükçekmece Avrupa Yakası'nın ana kaynaklarını oluşturuyor. Barajlardan çekilen su İSKİ'nin arıtma tesislerinde işleniyor; Melen Çayı'ndan gelen katkı da aynı tesislerde arıtılarak şebekeye veriliyor.