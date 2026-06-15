ASKİ rakamları verdi: Ankaralılar barajlardan rekor miktarda su tüketti!

Ankara'da günlük su tüketimi ilk kez 1,5 milyon metreküpün üzerine çıktı. ASKİ'nin 14 Haziran verilerine göre kente bir günde 1 milyon 501 bin metreküp su verilirken, Çamlıdere'den çekilen miktar 908 bin metreküple yeni bir zirve yaptı. Toplam doluluk yüzde 49,08'e, aktif doluluk yüzde 43,15'e geriledi. 9 Haziran'da yüzde 49,22 ile zirve yapan doluluk oranı beş gün üst üste düştü.

Ankara barajlarında 9 Haziran'dan bu yana kesintisiz bir gerileme yaşanıyor. Barajlardaki kullanılabilir su miktarı 562 milyon metreküpe indi. Kar erimesinin sona yaklaşması ve yağıların da azalması ile düşük oranda olsa da erime başladı. Bu hafta beklenen yağışlı hava sonrasında barajlarda düşük oranlı da olsa bir toparlanma yaşanabilir.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (15 HAZİRAN 2026)

Kesikköprü Barajı: %100

%100 Kargalı Barajı: %100

%100 Akyar Barajı: %83,15

%83,15 Eğrekkaya Barajı: %81,26

%81,26 Kavşakkaya Barajı: %70,84

%70,84 Çubuk 2 Barajı: %69,52

%69,52 Çamlıdere Barajı: %43,80

%43,80 Kurtboğazı Barajı: %35,02

%35,02 Peçenek Barajı: %30,41

%30,41 Türkşerefli Barajı: %10,14

ÇAMLIDERE'YE YÜKLENEN BASKI VE TÜKETİM PATLAMASI

14 Haziran'da Çamlıdere'den bir günde 908 bin metreküp su çekildi. Artan su tüketimini karşılamak için İvedik Arıtma Tesisi çıkışı 1 milyon 373 bin metreküpe yükseldi ve bu miktarın yüzde 66'sı Çamlıdere'den, yüzde 34'ü Kurtboğazı'ndan karşılandı. Kurtboğazı'nın çekimi ise 485 bin metreküpten 465 bin metreküpe indi, ek yükü Çamlıdere üstlendi.

Düşüş hızı henüz yavaş, ancak günde 908 bin metreküplük su çekimleri yaz boyunca sürecek ve sıcakların artmasıyla daha da yükselecek. 1,1 milyar metreküplük hacme sahip çamlıdere barajında her puanlık düşüş yaklaşık 11 milyon metreküp suya karşılık geliyor.

Ankara'ya verilen toplam su 1 milyon 501 bin metreküple ilk kez 1,5 milyon sınırını aştı. Haziran ayının ilk 14 gününde barajlara toplam 26,3 milyon metreküp su ulaştı.

Mevcut 562 milyon metreküplük aktif su miktarı, günlük 1,5 milyon metreküplük tüketimle bölündüğünde yaklaşık 375 günlük rezerve karşılık geliyor.

ŞEHİRLERE GÖRE BARAJ DOLULUK ORANLARI

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Büyük şehirlerde su güvenliği planlaması baraj doluluk oranlarıyla başlar. Bu oranlar yalnızca o anki su durumunu değil, önümüzdeki aylarda kentte su sıkıntısı yaşanıp yaşanmayacağını öngörmeyi de mümkün kılar. Özellikle Ankara gibi kar erimeleriyle dolup yazın hızla tüketilen bir su sisteminde, hazirandaki seviye yılın geri kalanı için kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI NEYE GÖRE HESAPLANIYOR?

Bir barajda o an biriken su miktarı, barajın en yüksek depolama kapasitesine oranlanarak yüzde cinsinden ifade ediliyor. Ankara'nın toplam baraj kapasitesi 1 milyar 454 milyon metreküpken bugün barajlarda 714 milyon metreküp su bulunduğundan toplam doluluk yüzde 49,08 olarak ölçülüyor. Yağışlar, kar erimeleri, şebekeye ne kadar su verildiği ve mevsimsel buharlaşma bu rakamı her gün yeniden belirliyor.

NEDEN İKİ FARKLI DOLULUK RAKAMI VAR?

ASKİ hem toplam hem aktif doluluk yayımlıyor. Fark, barajların dip noktasında kalan ve fiziksel olarak şebekeye aktarılamayan ölü hacimden kaynaklanıyor. Ankara'da toplam doluluk oranı yüzde 49,08 iken aktif doluluk yüzde 43,15 olduğunda aradaki yaklaşık 6 puanlık fark, barajlardaki 152 milyon metreküp kullanılamaz suyu temsil ediyor. Ankara'nın gerçekte ne kadar suyu olduğunu anlamak için aktif doluluk rakamına bakmak gerekiyor.

ANKARA İÇİN BARAJLARDA GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ KAÇ?

Uzmanlar yaz öncesinde toplam dolulukta yüzde 40-50 bandını hedefliyor. Aktif dolulukta yüzde 20'nin altı alarm seviyesi olarak kabul ediliyor. Bugün aktif doluluk yüzde 43,15 ile güvenli bölgede. Ancak rakamlara güvenirken geçen yılı da unutmamak gerekiyor. 2025 haziran ortasında barajlarda aktif doluluk oranı yüzde 17 civarındaydı ve aralıkta yüzde 1,60'a kadar düşmüştü.

BARAJLARDAKİ SU AZALDIĞINDA ANKARALILAR NELERLE KARŞI KARŞIYA KALACAK?

Barajlarda Stoklar eridikçe önce şebekelerden verilen suyun musluk basıncı düşer ve özellikle üst katlarda su zayıflar. Daha kritik seviyelerde belirli saatlerde veya mahallelerde dönüşümlü kesintiler başlar. Tarımsal sulama kısıtlanır, sanayiye verilen pay azaltılır.

Geçen yıl Ankara'da aktif doluluk yüzde 1,60'a düştüğünde kent fiilen tükenme noktasındaydı. Bu yılki 562 milyon metreküplük stok geçen yılın kriz döneminin çok uzağında olsa da, tüketimin 1,5 milyon metreküpü aştığı bir ortamda yazın ne hızda erime yaşanacağı belirleyici olacak.

ANKARA'NIN BARAJLARI HANGİ İHTİYAÇLARI KARŞILIYOR?

Ankara'nın baraj sistemi ağırlıklı olarak kentin içme ve kullanma suyunu sağlamak için çalışıyor. Çamlıdere 1,1 milyar metreküplük kapasitesiyle tüm sistemin omurgası ve İvedik Arıtma Tesisi'ne günde 900 bin metreküpe yakın su pompalıyor. Kesikköprü Barajı ise bir istisna olarak yılda yaklaşık 250 gigavatsaat hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı'nın sınırlı sulama kapasitesi bulunsa da asıl görevi İvedik'e su beslemek.